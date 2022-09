Comment les scientifiques combattent le pessimisme au sujet du climat

Shin Suzuki - BBC News Brésil à Sao Paulo

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'inondation qui s'est produite en juin au Bangladesh a été considérée comme l'une des pires de l'histoire du pays.

Après des décennies de lutte contre les négationnistes du réchauffement climatique, les scientifiques tournent leurs inquiétudes vers la montée des "prophètes de l'apocalypse climatique".

Ce nouveau groupe, appelé les "doomers", est à l'opposé des sceptiques du changement climatique qui voient leur discours s'essouffler face à des preuves telles que les vagues de chaleur récentes, les sécheresses intenses et les inondations massives, comme les pluies qui ont tué plus de 1 100 personnes.

Une partie des apocalyptiques ont cependant en commun la pratique de diffuser de la désinformation : sur les réseaux sociaux tels que TikTok, il y a un faux message que "tout se terminera dans 10 ans" à l'idée que "plus rien ne pourra être fait pour sauver le planète".

Le tiktoker américain Charles McBryde, avec plus de 160 000 abonnés, a déclaré dans une vidéo à la fin de l'année dernière que "depuis 2019 environ, je crois qu'il y a peu ou rien que nous puissions faire pour réellement inverser le changement climatique à l'échelle mondiale".

Des mois plus tard, McBryde a réalisé une vidéo plus axée sur l'action et la nécessité de faire pression sur des politiciens comme le président brésilien Jair Bolsonaro. Et il a déclaré à l'unité de désinformation de la BBC qu'il ne se considérait plus comme un "doomer" : "Je me suis convaincu que nous pouvons nous en sortir".

Les défis pour contenir le réchauffement climatique sont en effet gigantesques.

L'un des objectifs les plus urgents est de limiter la hausse de la température dans le monde à 1,5°C (par rapport aux niveaux pré-révolution industrielle) d'ici 2030, et les actions actuelles des gouvernements et des grandes entreprises en faveur d'une économie verte sont jugées insuffisantes.

Mais le climatologue américain Michael E. Mann craint que la vulgarisation du récit apocalyptique ne se transforme en ce qu'il appelle "l'intivisme", c'est-à-dire jeter l'éponge alors que quelque chose peut encore être fait.

Selon lui, cette idée favorise l'industrie des combustibles fossiles, qui veut gagner du temps et éviter de perdre des parts de marché alors que le monde passe à une structure durable.

Crédit photo, JULIAN MEEHAN/UPENN Légende image, Le climatologue Michael E. Mann

"Tout cela reflète une myopie égoïste, un avantage financier à court terme pour quelques-uns au détriment de souffrances à long terme pour nous tous. Il est difficile de trouver de pires méchants que les négationnistes du climat et ceux qui veulent retarder l'action", a déclaré Mann a BBC News Brésil.

Le géophysicien et professeur à l'université de Pennsylvanie fait partie des responsables de recherches de la fin des années 1990 considérées comme essentielles pour comprendre l'influence humaine sur le réchauffement climatique.

L'étude contient un célèbre graphique surnommé - en raison de sa forme - le "bâton de hockey".

Mann dédie son livre The New Climate War: The Fight to Take Back Our Planet et ses discours publics à la lutte contre la croyance selon laquelle tout est désespérément perdu.

Par exemple, il signale des nouvelles positives qui, selon lui, n'ont pas fait l'objet d'une publicité suffisante.

Un rapport de 2021 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de l'ONU a démystifié une vieille idée selon laquelle si nous arrêtions toutes les émissions de gaz à effet de serre maintenant, les températures mondiales continueraient de toute façon d'augmenter pendant une période de 30 à 40 ans.

La compréhension a changé : les études les plus récentes montrent que l'interruption immédiate de l'accumulation de carbone dans l'atmosphère aurait des effets positifs déjà dans une période comprise entre 3 et 5 ans. Autrement dit, dans une perspective à long terme, les résultats sont "immédiats".

Mais Mann rappelle que les subventions aux combustibles fossiles atteignent près de 6 000 milliards de dollars américains (30 000 milliards de reais), selon les données du Fonds monétaire international (FMI), un montant qui représentait 7 % du PIB mondial en 2020.

Et il n'y a pas de solutions magiques. Le scientifique américain indique que le vote populaire et la pression sont la voie du changement. Il dit qu'éviter chaque 0,1°C d'augmentation de la température mondiale compte beaucoup.

Critique du pessimisme

Mann ne voit pas seulement la désinformation comme le centre des problèmes avec la vision apocalyptique : il critique le pessimisme des penseurs sérieux sur le sujet, qui se basent sur des preuves scientifiques.

Il cite le journaliste David Wallace-Wells, auteur du best-seller The Uninhabitable Land : A History of the Future (Companhia das Letras, 2019).

Il existe une chaîne de télévision payante, WeatherSpy, dédiée aux catastrophes naturelles avec des émissions de noms comme Extreme Weather Countdown ."C'est peut-être pour la même raison que les gens font des montagnes russes, sautent à l'élastique ou plongent dans le ciel - parfois ils veulent juste ressentir ce froid dans le dos. L'apocalypse climatique leur donne cette même montée d'adrénaline. L'appeler une drogue ? Je pense que oui, " écrit Mann dans son livre.

Il déclare que "nous devons parler à la fois du défi et de l'opportunité. Oui, nous constatons déjà les effets dangereux du changement climatique, et il reste le défi d'inverser le dangereux réchauffement planétaire supplémentaire. Mais nous avons la possibilité de créer un monde meilleur pour nous-mêmes, nos enfants et petits-enfants. C'est notre combat".

Mercedes Bustamante, professeur au Département d'écologie de l'Université de Brasília (UnB), affirme que "la communauté scientifique et les institutions sont préoccupées par la communication du thème".

L'idée est "d'offrir une vision équilibrée du défi auquel nous devons faire face et des solutions que nous pouvons apporter à différentes échelles de temps".

Pour le professeur de l'UnB, "la perspective fataliste, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour les solutions, ne fait que contribuer à ralentir la résolution de la crise mondiale".

Quelle est la meilleure façon d'attirer l'attention ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'activiste suédoise Greta Thunberg a réussi avec ses discours à attirer l'attention sur la crise climatique

Il existe un désaccord au sein de la communauté des climatologues et des militants sur le message le plus efficace pour sortir de la stase.

Pour certains, il est utile de comprendre la gravité du problème actuel en se rappelant que les données sur le réchauffement climatique sont préoccupantes et que les efforts pour éliminer les émissions de carbone restent insuffisants.

Dans un célèbre discours, la jeune militante suédoise Greta Thunberg, alors âgée de 15 ans, a déclaré : "Je veux que vous ressentiez la peur que je ressens au quotidien et je veux que vous agissiez. Je veux que vous vous comportiez comme si notre maison était en feu, parce que c'est ce qui se passe".

En avril de cette année, environ 1 000 scientifiques ont pris part à une série de manifestations dans 25 pays dans le cadre d'une coalition appelée la "rébellion des scientifiques".

L'objectif, selon le manifeste du groupe, est "d'exposer la réalité et la gravité de l'urgence climatique et écologique en s'engageant dans la désobéissance civile non violente".

Peter Kalmus, un scientifique de la NASA et membre de la Rébellion des scientifiques, a déclaré au Guardian que "cette nouvelle [d'événements météorologiques inhabituels] va probablement commencer à se stabiliser. Mais a quoi ressemblera 2024 ? Et 2025 ?".

Mann, qui a fait face à des attaques de négationnistes pendant des années et déclare être la cible de campagnes de l'industrie des combustibles fossiles, dit qu'il poursuit ses efforts de plusieurs décennies pour attirer l'attention sur le problème en "me gardant simplement concentré sur la tâche à accomplir".

"J'ai confiance que nous prendrons les mesures nécessaires. Et je suis encouragé par les mesures prises par des gouvernements comme les États-Unis et l'Australie. Il est temps et nous n'en faisons toujours pas assez. Mais il semble que les dividendes pour ceux qui ont été en première ligne pendant des décennies ont commencé à apparaître. Il est possible de gagner la plus grande bataille que nous ayons en tant qu'espèce", dit-il.

Le président américain Joe Biden a signé un plan de 700 milliards de dollars pour agir contre le changement climatique. L'Australie a adopté les objectifs suivants : les émissions de gaz devront être réduites de 43 % entre 2005 et 2030 et nulles d'ici 2050.Le gouvernement chinois a également investi dans la recherche et le développement pour une efficacité durable et dans des stratégies de décarbonisation de son économie.

Pour Alexandre Costa, climatologue et professeur à l'UECE (Université d'État du Ceará), "il règne actuellement parmi les scientifiques une atmosphère de 'c'est sans espoir, mais il reste encore beaucoup à sauver. La pire alternative est de se rendre".

"Nous devons prendre une position qui est à l'opposé du conformisme, peu importe."

"Mon expérience personnelle a été difficile ces dix dernières années. Principalement à cause de la frustration de ne pas être entendue.

"Costa déclare que la pensée apocalyptique est "aussi paralysante que le déni.

Bien qu'elles soient aux extrémités opposées du récit, l'effet pratique des deux est très proche".

Il fait le lien entre le "doomisme" et le phénomène de l'écofascisme en Europe et aux USA. Pour survivre à une crise climatique majeure (qui peut encore être évitée), des groupes d'extrême droite prônent déjà le blocage des frontières et l'interdiction de l'immigration.

"J'essaie toujours de dissuader les collègues [scientifiques] qui dérivent dans cette voie", explique le climatologue.