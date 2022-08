Pourquoi nos cheveux deviennent-ils gris ?

il y a 58 minutes

Nahim Qasim

BBC News Arabe

J'ai quitté la maison familiale dans la vingtaine, et loin de chez moi j'ai découvert les premiers cheveux blancs sur ma tête. L'effet était différent, je me sentais triste et je n'en connaissais pas la raison, après quoi les cheveux gris se sont multipliés et, en six ans, des centaines de cheveux blancs sont apparus.

Avec chaque cheveu blanc, je me demandais : ai-je eu peur et blanchi mes cheveux, comme le disent la plupart de ceux qui m'entourent ? Es-tu trop triste ? Avez-vous vraiment vieilli ?

Le froid extrême provoque-t-il des cheveux gris ? Ensuite, j'ai commencé à suivre les pages des sites de réseaux sociaux qui promeuvent des recettes naturelles pour couvrir les cheveux gris, et j'y ai trouvé des centaines de milliers de femmes dans la vingtaine à travers le monde souffrant de l'apparition de cheveux blancs et cherchant des moyens de les couvrir.

Pourquoi grandissons-nous ?

Légende image, "Les cheveux blancs ont été ma porte d'entrée vers la gloire."

J'ai demandé au professeur Desmond Tobin, directeur du Charles Institute of Dermatology à l'Université de Dublin, et il a identifié trois causes principales des cheveux blancs.

L'âge, le stress et la génétique sont les causes les plus courantes des cheveux blancs.

Pour la grande majorité des gens, cela est lié à l'âge, car les follicules pileux font partie de la peau, et la peau vieillit, ainsi que les follicules pileux, et l'âge- le stress lié provoque un déséquilibre dans le travail des cellules qui sécrètent les pigments responsables de la couleur des cheveux, appelée mélanine.

De plus, l'apparition des cheveux gris, et leur apparition ou non, est en grande partie génétique.

Si vos parents et grands-parents étaient jeunes dans la vieillesse, il est très probable que vous ayez les cheveux gris à un âge plus avancé.

En raison de la génétique, les scientifiques intéressés par la peau et les cheveux ont noté que les personnes de certaines origines ethniques peuvent grisonner plus rapidement que d'autres.

Les personnes d'origine caucasienne vieillissent souvent plus vite que les personnes d'origine africaine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le stéréotype entourant les cheveux blancs n'est plus un facteur de pression pour un grand nombre de femmes dans le monde.

"Une bonne nutrition arrête la croissance des cheveux gris"

L'opinion de certains citoyens arabes du Caire, de Dubaï, de Damas et de Rabat a été sondée sur les causes des cheveux gris.

En effet, certains ont deviné les bonnes raisons du grisonnement, et tout le monde s'est accordé à dire que "la tension, l'inquiétude et les responsabilités sont les principaux facteurs responsables de l'apparition de cheveux gris."

Cela se comprend dans une région où la plupart de ses jeunes souffrent du chômage et où les conditions de vie se détériorent de manière sans précédent.

Mais certains de ceux qui les ont interrogés ont supposé à tort que les cheveux gris étaient liés aux conditions météorologiques et à la nature des aliments que nous mangeons.

Selon le professeur Tobin, ce n'est pas vrai; Le temps et la nourriture que nous mangeons ne causent pas les cheveux gris, et la croyance que nous grisonnons plus que jamais n'est pas scientifiquement prouvée, mais le contraire est vrai.

Selon des études scientifiques récentes, la durée de vie moyenne d'une personne est devenue plus longue et le taux d'apparition des cheveux gris diminue par rapport à ce qu'il était dans le passé.

Il ajoute que ces études ne permettent pas de surveiller le nombre de personnes prématurément grisonnantes à l'heure actuelle, en raison de l'utilisation généralisée des produits de coloration capillaire dans le monde.

Selon Euromonitor International, une société d'études de marché, les femmes arabes dépensent en produits cosmétiques, y compris les teintures capillaires, plus de 25 milliards de dollars par an, et l'Arabie saoudite est le plus gros dépensier pour tous les types de produits cosmétiques, s'élevant à 1,5 milliard de dollars par an.

Il n'est pas du tout possible d'empêcher l'apparition du grisonnement, mais le fluage des cheveux blancs peut être arrêté et augmenté en suivant des méthodes de nutrition appropriées qui dépendent de la consommation de légumes et de fruits en abondance, ces aliments sont équivalents, au moins, à l'oxydation processus qui se produit avec l'âge.

Et si les processus oxydatifs qui se produisent à l'intérieur du corps sont contrôlés, selon le professeur Tobin, la croissance de plus de cheveux blancs peut être contrôlée. Manger des aliments riches en acide folique peut également aider à arrêter davantage le grisonnement.

De nombreux chercheurs pensent que l'apparition de cheveux gris à un âge très précoce, comme l'adolescence, pourrait être la preuve d'un défaut à l'intérieur du corps, comme un manque de vitamines dont le corps a besoin ou un manque de nutriments essentiels, et cela pourrait être preuves de certaines maladies.

Selon le professeur Tobin, il est nécessaire de consulter un spécialiste en cas d'apparition de grisaillement pour les moins de 20 ans.

Les chercheurs ne croient pas que les cheveux gris soient associés au fait d'être dans un endroit géographique spécifique.

La pollution, par exemple, n'a pas été scientifiquement prouvée pour affecter la couleur des cheveux.Les rayons ultraviolets détruisent les fibres capillaires existantes, mais ils ne changent pas la couleur des cheveux qui vont pousser.

Les gaz d'échappement des voitures augmentent également le taux de vieillissement cutané, mais leur effet sur la couleur des cheveux n'a pas été prouvé dans la pratique.

Pourquoi couvre-t-on les cheveux gris ?

Des millions d'hommes et de femmes sont désireux de couvrir leurs cheveux blancs, sous la pression sociale en signe de vieillesse.

Cependant, un mouvement s'est récemment développé à l'échelle mondiale pour encourager la coexistence avec les cheveux blancs et arrêter de les teindre, et il fait partie d'un mouvement plus large pour encourager la beauté naturelle.

Parmi les organisatrices d'une campagne de sensibilisation intitulée "L'argent est la plus belle", qui vise à inciter les femmes à garder leurs cheveux blancs sans se teindre, j'ai rencontré Mona Maher.

Mona est passée de femme au foyer à mannequin publicitaire à cause de ses cheveux blancs.

Elle raconte à la BBC : "pour des raisons génétiques, le grisonnement est apparu dans ma tête depuis la vingtaine. Plus grand ou tu regardes parmi tes amis comme si tu étais leur mère.

Quand Mona a eu 49 ans, elle a décidé de laisser ses cheveux blancs tels quels jusqu'à ce que des cheveux gris recouvrent sa tête.

Au début, elle se souciait beaucoup des commentaires qu'elle entendait, mais depuis peu, elle ne l'est plus et ajoute : "au début, j'ai arrêté de me teindre les cheveux pour des raisons de santé, car mon corps y était devenu sensible, mais après je suis partie mes cheveux blancs, grâce aux cheveux gris, je suis devenu obligé de travailler dans des publicités et des défilés de mode."

Mona et des dizaines d'autres essaient d'encourager les jeunes filles à garder leurs cheveux blancs et à ne pas les cacher.

Légende image, "En tant qu'esthéticienne, j'essaie de convaincre plus de femmes de garder leurs cheveux blancs, car c'est un signe de leur distinction."

J'ai aussi rencontré Sandra Melek, une esthéticienne égyptienne qui couvre ses cheveux gris alors qu'elle est encore au début de la trentaine.

Sandra raconte : "mes cheveux sont apparus gris quand elle avait 16 ans pour des raisons génétiques. Je n'étais pas allée chez le médecin à l'époque, et en même temps je ne les ai teints que deux fois, mais j'adore mes cheveux de cette couleur, et je pense cela me rend différent et spécial."

Sandra a arrêté de se teindre les cheveux et essaie à travers son travail et sur les réseaux sociaux d'encourager plus de filles à garder leurs cheveux blancs tels quels sans les teindre.

L'apparition récente d'un certain nombre de stars aux cheveux blancs a encouragé davantage de femmes et d'hommes à accepter cette couleur et à changer le stéréotype à son sujet.

Par exemple, l'actrice égyptienne Sawsan Badr et le mannequin sud-africain May Mask ont ​​commencé à célébrer leurs cheveux blancs et à apparaître avec eux lors d'occasions internationales et devant les objectifs des caméras.

Les colorants capillaires étaient utilisés dans les cultures égyptiennes et romaines antiques, mais ils n'apparaissaient pas sous la forme que nous connaissons aujourd'hui avant le début du XXe siècle.

Alors que l'image de la "femme au foyer parfaite" se répandait dans la culture populaire dans les années 1950, des marques telles que L'Oréal et Clairol ont commencé à commercialiser des colorations capillaires sûres et à domicile.

Ces produits commerciaux ciblaient directement les femmes qui souhaitaient rester jeunes et, avec le temps, ces marques ont commencé à cibler les hommes.

"Réduire le stress restaure les cheveux noirs"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le stress est l'une des raisons les plus courantes de la propagation des cheveux blancs, et sa réduction contribue à réduire la croissance de plus de cheveux gris.

Certaines femmes qui demandent à se teindre les cheveux en blanc, un processus qui doit être répété presque tous les mois, disent que la teinture des cheveux à long terme favorise la croissance de plus de cheveux gris, alors dans quelle mesure la science soutient-elle cette perception ?

Selon le directeur du Charles Institute for Dermatology de l'Université de Dublin, il n'y a aucune preuve scientifique à ce sujet.

Ce que nous voyons des cheveux est la partie morte de ceux-ci et la partie vivante des cheveux est très profonde, 2-4 millimètres du cuir chevelu.

Il est peu probable que quoi que ce soit placé sur la surface puisse affecter la couleur des cheveux, qui pousseront de l'intérieur du cuir chevelu, car ils pénètrent souvent dans le corps et affectent fortement la couleur des cheveux en croissance, comme le type de nourriture ou de médicament qu'une personne prend. et non ce qu'il met sur les cheveux de l'extérieur.

La réduction des niveaux de stress chez les individus aide à empêcher la croissance de plus de cheveux blancs en eux.