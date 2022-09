La contre-offensive de l'Ukraine pourrait-elle changer le sort de la guerre avec la Russie ?

6 septembre 2022, 07:39 GMT Mise à jour il y a une heure

Quentin Sommerville

BBC News, Donbas, Ukraine

Les troupes ukrainiennes tentent de regagner du terrain contre les forces russes avant l'arrivée de l'hiver.

Une contre-offensive est déjà en cours dans le sud, et les Ukrainiens se préparent maintenant à l'étendre vers l'est de l’Ukraine pour reconquérir les territoires perdus dans le Donbas et autour de Kharkiv, dans le nord de leur pays.

Le journaliste Quentin Sommerville et le cameraman Darren Conway ont eu un accès exclusif à une unité de troupes ukrainiennes.

L'air est chargé de l'odeur des tournesols brûlés, et on entend le bruit des bombes à fragmentation russes qui frappent les champs, mettant le feu aux cultures en attendant une récolte qui a peu de chances d'arriver.

L'artillerie lourde gronde à travers les champs, déchirant les terres prospères du Donbas. La Garde nationale protège ce territoire dans l'est de l'Ukraine - une région que le président russe, Vladimir Poutine, a revendiquée comme centrale pour ses objectifs de guerre. La zone sera reprise "étape par étape", a-t-il déclaré. Mais pour l'instant, il semble que l'avancée russe soit lente.

Au milieu de la fumée et de la poussière, quelque chose d'autre plane dans l'air : l'attente. Ici, au Donbas, et plus au nord de l’Ukraine, dans la banlieue de Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays, les forces ukrainiennes se préparent à une contre-offensive.

J'ai récemment quitté des positions militaires dans le sud, autour de Kherson. C'est la seule ville que les forces russes ont capturée à l'ouest de la rivière Dnipro, stratégiquement importante.

Ces mêmes troupes sont maintenant engagées dans une bataille en soutenant des forces qui ont attaqué les fronts russes à trois endroits au moins, dans le cadre d'une contre-offensive prévue de longue date dans le sud.

Les commandos ukrainiens imposent des restrictions strictes pendant que l'opération est en cours.Ici, au Donbas, ils se taisent. Je ne suis pas informé de la destination à l'avance, et un attaché de presse de l'unité me demande de ne pas nommer le régiment. Il supprime l'identification des hommes que nous filmons.

Endurci par la guerre

Au milieu du bruit des tirs d'artillerie, dans une base sous le couvert des arbres, Artyom, 35 ans, dit que nous sommes au nord de la ville de Siversk, à environ 8 km de la ligne de front russe.

"Quelle est la distance maximale à laquelle vous vous approchez d'eux ?" lui ai-je demandé.

"Trente mètres. Voulez-vous voir ?" répond-il.

Il s'agit de positions défensives, mais le succès remporté autour de Kherson laisse penser que d'autres offensives sont prévues ici et plus au nord.

On m'envoie chez un soldat roux qui s'appelle Svarog. Il a 26 ans et a un visage de bébé avec une barbe.

"J'aurais l'air de 18 ans sans ça", dit-il en souriant. Mais après six mois de combat, il est endurci par la guerre.

Les combats les plus durs de son unité ont eu lieu en juillet, près de Lyschansk et de Sivierodonetsk, où ils étaient fortement dépassés en nombre.

Les combats sont différents ici.

"Ils ne viennent pas en grand nombre. Ils n'avancent plus en groupes de bataillons - ils avancent en peloton, en détachement", dit Svarog.

Un commandant d'unité avait expliqué que sur le terrain, ils ont un homme pour trois de l'ennemi. À Sivierodonetsk, le rapport était de un à sept.

On m'emmène à pied à la position la plus avancée. Le bombardement est constant, mais à distance. Au lieu de cela, il y a une menace plus immédiate - les mines terrestres. Je compte cinq pendant que nous marchons sur un chemin boueux vers la rivière.

Au bord de la rivière, nous entrons dans un réseau de tranchées, et on me dit de chuchoter. C'est juste un poste d'observation, mais c'est plein d'armes.

"Où sont les Russes ?" ai-je demandé à un garde.

Il désigne la rive opposée de la rivière, à une trentaine de mètres.

A proximité, il y a des cratères et un obus d'une fusée russe usagée. Il s'agit avant tout d'un poste d'observation, pas d'une position de combat, m'a-t-on dit.

"Mais s'il y a la moindre menace qu'ils traversent vers notre rive, nous ouvrirons le feu", dit le garde.

Dans un village voisin qui ressemble tellement à cette partie de l'Ukraine, détruit par l'artillerie, pratiquement abandonné par ses habitants, je rencontre Sergiy, 65 ans, et son chien Mukha.

Je pose la question évidente : pourquoi ne part-il pas ?

"Mes parents ont vécu et sont morts dans cette maison. Je ne peux aller nulle part. J'ai renvoyé ma femme, et je vis seul ici. C'est bon, j'ai de la nourriture et une petite ferme. Le chien n'a pas faim", répond-il.

Sergiy affirme qu'il est fier d'être ukrainien. Il n'est pas un "nationaliste" mais dit croire en l'Ukraine et aux forces armées.

Mais d'autres sont plus divisés. L'unité de Svarog dit qu'il y a une différence frappante par rapport à l'époque où ses membres combattaient autour de Kiev : la loyauté ambivalente de certaines personnes qu'ils ont rencontrées.

Je marche avec leurs hommes le long d'une autre route de village en ruine. Ils sont armés, bien sûr - et nous portons tous des gilets pare-balles et des casques.

Un troupeau d'oies suffit presque à noyer le duel d'artillerie qui se déroule au-dessus de nos têtes. Nous sommes invités dans un jardin plein de vignes et de roses, où une famille s'occupe de la vie comme si la guerre n'existait pas autour d'elle.

"Tout ira bien à nouveau ici"

Julia, une enseignante de 35 ans, rit lorsque je lui demande comment elle vit sous cette menace.

"Imaginez que la guerre vienne à vous, et que vous deviez faire vos bagages et quitter la maison en vingt-quatre heures. Toi, comme moi, tu essaierais de t'accrocher à ce que tu as fait toute ta vie", dit-elle.

Sa sœur Liliia est dans le coin. C'est son 19e anniversaire, le jour de ma visite. Elle a un tatouage sur le poignet où l'on peut lire : "Dulcius ex asperis". Un terme latin que l'on peut traduire par "la douceur suit les difficultés".

Leur père reproche aux membres du gouvernement ukrainien de ne pas négocier. "Ils doivent s'asseoir à la table des négociations et parvenir à un accord. Ce n'est pas bien de continuer comme ça", dit-il.

Julia n'est pas d'accord. Elle dit calmement : "Nous comprenons, et nous croyons que la raison prévaudra. Attendons un mois, ou deux, pour que la ligne de front s'équilibre, et tout ira bien à nouveau ici."

Quelques jours plus tard, je me rends dans le sud du pays et rencontre Ruslan, un médecin de combat qui, bien qu'il soit témoin de la catastrophe humaine quotidienne de cette guerre, déborde toujours de bonne humeur.

Lorsque nous convenons de le rencontrer dans un village non loin du front, je lui demande comment je dois le localiser.

"Cherchez l'ambulance (…), elle ne passera pas inaperçue", dit-il.

Sans aucun doute, le véhicule est arrivé à l'arrêt de bus du village, couvert d'un filet de camouflage fait maison, comme un char de porc-épic.

Nous l'avons suivi à grande vitesse jusqu'à un "point de stabilisation" de première ligne où les soldats blessés reçoivent des soins vitaux immédiats.

Les idiosyncrasies des médecins de combat sont légendaires. Il n'est donc pas surprenant qu'à notre arrivée, Yuri, le chirurgien de l'équipe de Ruslan, ne porte qu'un short de camouflage. Il tient un détecteur de métaux dans sa main.

"Il cherche de l'or", plaisante Ruslan.

Au bout d'un moment, l'oreillette de Yuri émet un bip et, à l'aide d'une petite spatule de l'armée, il extrait un morceau de minerai noir du sol.

"C'est juste un hobby", dit-il, timidement.

La clinique est remplie de fournitures.

"Nous voulons remercier nos donateurs étrangers. Nous n'avons pas encore déballé nos affaires. Souvent, nous n'avons pas le temps de tout déballer", déclare Ruslan.

Il me montre un carnet manuscrit, avec tous les blessés qu'ils ont traités le mois dernier. Heure d'arrivée, nom, type de blessure.

"Plus il y a de texte sur la page, plus l'affaire est difficile", dit Ruslan.

Aide

Quelque 9 000 soldats ukrainiens sont morts depuis le début de la guerre, selon le commandant des forces armées, le général Valerii Zaluzhnyi.

Les morts et les blessés de chaque unité sont un secret bien gardé. Dans l'épais carnet de Ruslan, il y avait moins de victimes que je ne l'imaginais.

"Nous avons parcouru un long chemin depuis 2014", dit-il en faisant référence à la modernisation rapide des forces ukrainiennes, notamment des médecins de combat.

L'artillerie ukrainienne est en action tout autour de nous. Un puissant obus M777 tire à proximité. Et la nuit, nous entendons un système de roquettes d'artillerie à haute mobilité (HIMARS) tirer ses obus à longue portée.

Ces nouvelles armes ont contribué à préparer le terrain pour l'offensive dans le sud et devraient faire de même dans l'est.

Je m'assieds avec Vlad, un costaud de 26 ans qui est maintenant l'ambulancier de l'unité. Il était mécanicien de navire jusqu'au début de la guerre. Sa frégate, le Hetman Sahaidachny, a été coulée pour éviter qu'elle ne tombe aux mains des Russes.

Avant de prendre le volant de l'ambulance, il était artilleur - et il est capable d'identifier tous les types d'explosion, ainsi que l'année et la marque des chars et des véhicules blindés qui passent devant la clinique.

Je lui demande à quel point il apprécie son nouveau rôle par rapport à l'artillerie.

"Il y a beaucoup d'attente maintenant", dit-il.

Mais il n'a pas à attendre longtemps. Un camion arrive soudainement à la clinique, avec des cris provenant de la porte arrière. La clinique fonctionne sans transmission radio, de sorte qu'elle n'apprend généralement l'existence des victimes que lorsqu'elles se présentent à sa porte.

Le premier homme parvient à entrer, mais son bras droit pend, il a une profonde blessure à l'épaule. La force de l'explosion, qui a détoné près de lui, lui a cassé le bras.

Un deuxième homme gémit et crie alors qu'il est transporté par Vlad et un autre médecin sur une civière vers la clinique. Il est couvert de blessures par éclats d'obus.

Pendant les quinze minutes suivantes, la salle d'urgence est une scène d'activité calme mais déterminée.

Yuri s'occupe de l'homme le plus gravement blessé sur le brancard, aidé par le personnel infirmier. Le lieutenant Viktor s'occupe de l'homme blessé au bras. Les patients sont rapidement pansés et recouverts d'une couverture thermique en argent, après quoi ils sont envoyés pour un traitement complémentaire.

Yuri explique l'étape suivante.

"Nous avons jusqu'à une heure pour apporter rapidement une assistance médicale avant que le patient ne se rende à l'hôpital, où un traumatologue, un chirurgien et une brigade de traumatologie le prendront en charge."

Tous deux se remettront, mais le soldat le plus gravement blessé a peu de chances de reprendre du service. Ruslan s'assied et ajoute deux autres noms à son carnet. Ces dossiers sont courts.

Il y aura quatre autres blessés plus tard dans la journée, mais en attendant, Ruslan nous emmène dans les tranchées où les victimes reçoivent les premiers soins.

Les mortiers commencent à frapper la ligne d'arbres au-delà de l’endroit où nous sommes.

"C'est une bonne chose qu'ils n'aient pas atteint leur cible", dit-il en riant, portant maintenant une tenue de combat complète. "C'est de la précision russe pour vous."

Je lui demande comment ils parviennent à secourir les victimes alors qu'ils sont constamment bombardés.

"Accalmie"

"Personne ne va mettre l'équipe en danger. Aussi difficile que cela puisse paraître, vous ne pouvez pas perdre vos forces et vos ressources, vos effectifs, vos véhicules."

"Quand il y a une accalmie, ou quand la bataille s'arrête ou que l'ennemi n'a plus de munitions, c'est là que le sauvetage se fait immédiatement", explique-t-il. "En attendant, ils essaient de sauver [les victimes] sur place avec toutes les ressources dont ils disposent. Nous avons déjà perdu trop de médecins de combat."

Alors que nous quittons le front, le ciel s'assombrit et des éclairs apparaissent à l'horizon. Le mauvais temps est en route, l'été se termine et les conditions de combat vont empirer. L'épaisse neige de l'hiver arrive, menaçant de geler les fronts de bataille.