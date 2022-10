Fally Ipupa présente ses condoléances après un concert tragique

Le chanteur congolais Fally Ipupa a adressé ses condoléances aux familles des 11 personnes décédées samedi lors de son concert dans le plus grand stade de la capitale, Kinshasa.

Il a ajouté: "Je suis profondément troublé et mes plus sincères condoléances à toutes les familles. Que Dieu, dans sa plus profonde miséricorde, réconforte les cœurs endeuillés."