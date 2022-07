Quel est le plan de Poutine maintenant que Louhansk est tombée ?

il y a une heure

Plus ils peuvent retarder l'avancée russe, plus ils peuvent apporter des systèmes de roquettes et d'artillerie avancés dans le combat. Les HIMARS fournis par les États-Unis, déjà en action, sont censés modifier radicalement l'équilibre du conflit. Plus de temps signifie plus d’armes, ce qui fait pencher la balance en leur faveur, d'autant plus que, du fait des sanctions, la Russie a du mal à remplacer son matériel et ses munitions usagés.