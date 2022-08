Nettoyer les toilettes et couper les légumes pour impressionner les électeurs au Kenya

il y a 56 minutes

Certains politiciens kenyans ont abandonné leur style de vie luxueux pendant leur campagne, se contentant de nettoyer les toilettes, de couper des légumes et de faire du thé pour tenter de séduire les électeurs à l'approche des élections générales du 9 août.

L'un des hommes politiques qui a le plus amusé les Kenyans est Polycarp Igathe, qui a enfilé une combinaison, des bottes et des gants flambant neufs, avant de prendre une serpillière et un seau à linge pour nettoyer les toilettes publiques de la capitale, Nairobi.