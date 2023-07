Le patron de Wagner, Prigojine, se trouve en Russie, selon le dirigeant biélorusse Lukashenko

Le patron de Wagner, Evgeniy Prigozhin, qui a mené une éphémère rébellion en Russie le mois dernier, se trouve en Russie et non en Biélorussie, selon le dirigeant de la Biélorussie.

Dans le cadre de l'accord conclu pour mettre fin à l'impasse, les charges retenues contre lui ont été abandonnées et il lui a été proposé de s'installer au Belarus.

M. Lukashenko avait aidé à négocier l'accord pour mettre fin à la mutinerie, et il y a un peu plus d'une semaine, il avait déclaré que M. Prigozhin était arrivé en Biélorussie.

La BBC a suivi le jet privé de M. Prigozhin qui s'est rendu en Biélorussie à la fin du mois de juin et qui est rentré en Russie le soir même.

Il a depuis effectué plusieurs vols entre Saint-Pétersbourg et Moscou, sans que l'on sache si Prigozhin était à bord. La BBC ne peut pas non plus vérifier l'affirmation de M. Lukashenko concernant le lieu où se trouve le leader de Wagner.