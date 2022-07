Pourquoi la recherche de schémas dans les expériences quotidiennes peut être dangereuse

il y a une heure

Déductions erronées

Par nature

Un plus un n'est pas toujours deux

Boules de cristal

Quelque chose à faire ?

Steven Pinker est un psychologue cognitif expérimental et un écrivain populaire sur le langage, l'esprit et la nature humaine. Il a enseigné à Stanford et au MIT, et continue à enseigner à Harvard

"Nous pouvons exploiter cette capacité dans les communautés qui disposent de la liberté d'expression, d'un débat ouvert, d'un processus contradictoire, de freins et de contrepoids, d'édition, de vérification des faits, afin que la première impression erronée d'une personne, son jugement délirant et rapide, puisse être détectée par quelqu'un d'autre, et que la communauté dans son ensemble mette en œuvre la décision la plus raisonnée." * Une grande partie de cet article est adaptée de "Why we are so prone to seeing patterns in randomness" (Pourquoi nous sommes si enclins à voir des modèles dans le hasard) de BBC Ideas et BBC Radio 4.