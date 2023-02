Les jeunes misent sur l'outsider

Les jeunes Nigérians ont fait de l'élection présidentielle de samedi la plus compétitive depuis la fin du régime militaire en 1999. Beaucoup soutiennent le candidat d'un parti tiers pour affronter les deux principales machines politiques du pays et apporter le changement après des années de stagnation, de corruption et d'insécurité dans la nation la plus peuplée d'Afrique.

Sous l'impulsion des manifestations contre la brutalité policière organisées par EndSars en 2020, qui se sont transformées en appels à la bonne gouvernance, des millions de jeunes se sont inscrits pour la première fois sur les listes électorales.

"Si le Nigeria continue sur cette pente descendante, ce sera désastreux, alors oui, c'est un moment décisif", déclare Rinu Oduala, une femme de 24 ans qui faisait partie des manifestants qui ont campé devant le bureau du gouverneur à Lagos pendant des semaines, il y a deux ans.

Bien que les manifestations ont été brutalement arrêtées par l'armée, le démantèlement de l'unité de police Sars, connue pour son profilage des jeunes, a été considéré comme un succès.

Cela semble avoir galvanisé les jeunes Nigérians frustrés et ils visent maintenant la plus haute fonction du pays.

L'homme que beaucoup soutiennent, Peter Obi, du parti travailliste, n'est pas si jeune que cela, à 61 ans. Il n'est pas non plus un novice dans la politique nigériane puisqu'il a déjà été le candidat à la vice-présidence du principal parti d'opposition, le Peoples Democratic Party (PDP).

Mais il est considéré comme une exception en raison de son accessibilité, de sa simplicité et de la prudence dont il a fait preuve avec les fonds publics lorsqu'il était gouverneur de l'État d'Anambra.

"Je devrais être au sommet de ma vie en ce moment, en pleine forme financière et physique, mais il n'y a pas d'argent et il y a des kidnappeurs partout", affirme Ovie Esan, un homme de 25 ans à Lagos.

Nombreux sont ceux qui accusent le président Muhammadu Buhari, qui quitte ses fonctions après deux mandats, de mal gérer l'économie et d’avoir dirigé la période la plus incertaine qu'ait connue le pays depuis la guerre civile de 1967-1970.

Sous son mandat, les jeunes Nigérians de la classe moyenne ont vu leurs finances mises à mal par des niveaux d'inflation record.

Un sur trois d'entre eux ne trouve pas d'emploi, les étudiants sont confrontés à des grèves incessantes des professeurs et beaucoup des meilleures personnes ressources du Nigeria cherchent désespérément à quitter le pays.

Pour couronner le tout, l'insécurité généralisée a vu des groupes armés tuer plus de 10 000 personnes et en enlever plus de 5 000 rien que l'année dernière, selon l'International Crisis Group.

Crédit photo, AFP Légende image, Les manifestations d'EndSars ont poussé de nombreux jeunes Nigérians s'intéresser à la politique pour la première fois.

M. Obi, qui offre l'espoir d'une nouvelle ère, se mesure aux deux mastodontes que sont le Congrès des progressistes (APC) et le PDP, qui se sont succédé au pouvoir depuis la fin du régime militaire en 1999. Leurs candidats sont tous deux septuagénaires, dans un pays où un tiers des 210 millions de Nigérians ont moins de 35 ans.

Des facteurs ethniques et religieux influencent également le choix de nombreux électeurs.

M. Obi a été ouvertement soutenu par l'énorme mouvement chrétien évangélique du sud du Nigeria, et peut également compter sur les votes des chrétiens qui se sentent persécutés dans le nord, majoritairement musulman.

M. Obi est un Igbo de l'est, le seul grand groupe ethnique qui n'a pas encore fourni de président nigérian. Alors que certains soutiennent l'idée que c'est leur tour d'être au pouvoir, les candidats de l'APC et du PDP bénéficieront du soutien de nombreuses personnes dans leurs régions d'origine - le sud-ouest et le nord respectivement.

La victoire de M. Obi est loin d'être garantie.

L'APC et le PDP ont l'avantage de bénéficier d'une reconnaissance de leur nom dans tout le pays, ce qui semble poser problème au Parti travailliste, en particulier dans les zones rurales du nord, riches en électeurs.

Les deux partis peuvent également faire appel à des machines politiques éprouvées pour apporter le soutien le jour de l'élection dans les villages où les électeurs sont influencés par les dirigeants locaux.

Malgré ses vastes richesses pétrolières et gazières, le Nigeria est freiné par une corruption généralisée depuis son indépendance en 1960.

La classe dirigeante, qu'elle soit militaire ou civile, n'a pas été en mesure de fournir des éléments de base tels qu'une électricité stable, de l'eau courante ou des emplois à l'immense population jeune.

Aujourd'hui, beaucoup semblent en avoir assez dans ce que le chef de la commission électorale a décrit comme "l'élection des jeunes". Un nombre record de 93 millions de personnes se sont inscrites sur les listes électorales, dont 40 % ont moins de 35 ans.

S'ils se rendent aux urnes en grand nombre, ce pourrait être un tournant dans l'histoire du pays, le moment de faire table rase du passé et de repartir de zéro.

Crédit photo, AFP Légende image, Rinu Oduala s'est fait connaître par son franc-parler lors des manifestations de EndSars à Lagos.

Nous ne pouvons pas en supporter davantage avant que la fameuse "résilience nigériane" ne s'effrite. On ne saurait trop insister sur l'importance de la stabilité du Nigeria en Afrique occidentale, en Afrique et dans le monde entier", indique Mme Oduala.

Par le passé, les jeunes Nigérians à la mobilité ascendante et les millions de personnes appartenant à la classe moyenne du sud du pays se sont montrés largement apathiques à l'égard des élections, par crainte de la violence le jour du vote et en raison d'une liste de candidats peu attrayante.

Mais l'intérêt pour cette élection a été stimulé par M. Obi.

"Il croit en la capacité humaine et a beaucoup investi dans l'éducation", estime Atogu Nneka, directeur adjoint d'une école secondaire publique à Awka, la capitale de l'Anambra, où le candidat du Parti travailliste jouit d'une grande popularité.

M. Obi indique que les jeunes se présentent aux élections par son intermédiaire, et il s'est entouré d'un grand nombre de personnes impliquées dans la manifestation EndSars.

Parmi eux, Aisha Yesufu, dont la photo montrant le poing levé le jour où les jeunes manifestants ont campé devant le siège de la police à Abuja en 2020 est devenue une sorte de symbole pour les jeunes manifestants.

"Ils nous ont mis au défi de faire de la politique et de changer le gouvernement, et c'est ce que tout le monde fait", clame-t-elle dans un discours enthousiaste lors du dernier rassemblement de M. Obi, il y a deux semaines à Lagos.

Mais dans une élection où les candidats principaux sont issus des trois grandes régions du pays, le vainqueur devra obtenir des voix au-delà de sa base pour être assuré de la victoire, ce qui constitue un défi supplémentaire.

Mais dans une élection où les candidats sont issus des trois principales régions du pays, le vainqueur devra obtenir des voix au-delà de sa base pour être assuré de la victoire, ce qui constitue un défi plus important pour M. Obi que pour les deux autres.

"Nous commençons tout juste à entendre parler de lui, mais personne ne le connaît dans notre village", déclare une femme de Bakiyawwa, une communauté rurale de l'État de Katsina, dans le nord du pays.

Crédit photo, AFP Légende image, Bola Tinubu a passé des décennies à établir des réseaux politiques à travers le Nigeria.

Beaucoup considèrent l'élection comme un référendum sur le parti au pouvoir, dont le candidat Bola Tinubu est largement reconnu pour avoir remodelé le centre commercial de Lagos en tant que gouverneur entre 1999 et 2007.

M. Tinubu, 70 ans, a joué un rôle déterminant dans l'émergence du président Buhari en 2015, mais a déclaré de manière controversée qu'il ne pouvait être jugé sur la base des résultats du gouvernement actuel.

Pour beaucoup cependant, il est difficile de regarder au-delà des difficultés des huit dernières années, exacerbées par le chaos que l'introduction des nouveaux billets de banque a provoqué ces dernières semaines.

Nombreux sont ceux qui ont dormi devant les distributeurs automatiques de billets et les banques en attendant d'obtenir les nouveaux billets de naira qui sont rares dans un pays où beaucoup dépendent de l'argent liquide.

Le gouvernement explique que la refonte contribuera à réduire l'inflation et a accusé les banques de thésauriser l'argent, mais beaucoup pensent que l'exercice vise les politiciens impliqués dans l'achat de votes le jour des élections et la réaction à cette politique est mitigée.

Cette politique a provoqué une colère généralisée et des émeutes dans certains États, et sera présente dans l'esprit de nombreux électeurs samedi.

"On pourrait croire que l'APC n'essaie pas de gagner cette élection", a déclaré un chauffeur de taxi faisant la queue devant un distributeur de billets à Victoria Island, à Lagos.

M. Tinubu a également du mal à convaincre les jeunes en dehors de sa région natale qu'il est l'homme de la situation, car beaucoup s'inquiètent de sa santé. On l'a vu sur les terrains de campagne se faire soutenir lorsqu'il monte des escaliers ou se tient debout et il est parfois difficile de comprendre ce qu'il dit.

Mais il est aimé dans le sud-ouest du pays, où beaucoup estiment que l'héritage qu'il a laissé à Lagos, où il a quadruplé les recettes de l'État et modernisé ses infrastructures, est exactement ce dont le Nigeria a besoin.

"Il sait repérer les talents et s'entourer de personnes capables de faire avancer les choses", estime Rukayat Owolaranfe, chef de marché dans le quartier de Balogun, sur l'île de Lagos, où une place porte le nom de M. Tinubu.

Mais lui et le candidat du PDP, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, 76 ans, sont considérés par beaucoup comme faisant partie de l'ancien ordre responsable des maux du Nigeria.

Crédit photo, AFP Légende image, Les partisans d'Atiku Abubakar affirment qu'il est le seul candidat capable de se lancer dans la course.

Le PDP a été au pouvoir pendant 16 ans, au cours desquels les recettes publiques ont été dopées par les ventes de pétrole. Mais cette période a été marquée par des accusations de corruption généralisée, dont certaines impliquant M. Abubakar, ce que ce dernier nie.

M. Abubakar a changé de parti à plusieurs reprises - il s'agit de sa sixième tentative à la présidence depuis 1993 - ce qui amène de nombreux jeunes à s'interroger sur la fraîcheur de ses idées pour la fonction suprême.

Toutefois, ses partisans le considèrent comme l'homme le plus expérimenté du scrutin. En tant que seul candidat majeur originaire du nord, il bénéficiera du soutien de nombreux habitants de cette région. Il a promis des réformes essentielles pour restructurer le pays.

"Les Nigérians cherchent un messie, mais les problèmes sont institutionnels et ne peuvent être résolus qu'en corrigeant les problèmes fondamentaux", affirme Francis Ugwu dans l'État de Rivers, qui a toujours voté pour le PDP.

Mais pour Blessing Ememumodak, 19 ans, qui vote pour la première fois, M. Obi représente l'espoir sur lequel repose son avenir.

"Seuls ceux qui ne veulent pas du bien de ce pays laisseront passer cette opportunité d'élire Peter Obi. Huit ans, ou même quatre ans avec un mauvais président, c'est long", avance-t-elle.

L'élection ressemble à une épreuve de force entre une force imparable et un objet inamovible pour l'avenir du Nigeria. Quel que soit le vainqueur, c'est le début d'une nouvelle ère, dans laquelle l'énorme population jeune du Nigeria ne sera plus reléguée au second plan.