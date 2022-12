Le miel est-il bon pour votre santé ?

Author, Jo Lewin

Role, Nutritionniste agréé

il y a 26 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans la Grèce antique, le miel était décrit comme la « nourriture des dieux », tandis qu’en Chine, il est considéré comme un médicament.

Plus sucré que le sucre, le miel, sirop naturel pourrait-il remplacer le sucre? Jo Lewin, nutritionniste agréée, décortique les avantages et les inconvénients du miel pour la santé.

Qu’est-ce que le miel?

Le miel est produit par les abeilles. Elle provient de la collecte du nectar des plantes à fleurs. Il est stocké sous forme de nid d’abeille afin de fournir de la nourriture à la ruche pendant les mois d’hiver.

Profil nutritionnel

Dans sa forme brute, le miel se compose d’acides aminés, d’antioxydants, de vitamines, de minéraux et de sucre. Il a une teneur élevée en fructose, ce qui le rend plus sucré que le sucre mais son indice glycémique (IG) est modéré.

Pour 1 cuillère à soupe (20g) de miel:

• 58kcal / 246KJ

• 15,3g de glucides• 15,4g de sucres

• 0,1g de protéines

• 0g de lipides

Légende image, Le miel brut, qui n’est pas transformé, pasteurisé ou filtré est considéré comme la « reine » du miel car elle conserve tous les nutriment bénéfique pour la santé.

Quels types de miel existe-t-il?

Les miels commercialisés subissent un processus de filtration et sont traités thermiquement. Objectif : empêcher les sucres de cristalliser et tuer les microbes avant le stockage. Cette opération prolonge sa durée de conservation et le rend plus attrayant dans son emballage. Cependant, ce processus a un impact négatif sur la teneur en antioxydant du miel et ses bienfaits pour la santé.

Le miel brut, qui n’est pas transformé, pasteurisé ou filtré est considéré comme la « reine » du miel car elle conserve tous les nutriment bénéfique pour la santé.

Le miel de manuka est une alternative, cependant il coute plus cher. Il est produite à partir du nectar de la fleur de manuka.

Il est riche en produit chimique appelé méthylglyoxal. Les chercheurs disent que la substance contient des propriétés antibactériennes.

Le miel est-il un choix sain?

Les bienfaits du miel sur la santé dépendent de son traitement ainsi que de la qualité des fleurs que les abeilles récoltent. Le miel brut n’a pas été chauffé, pasteurisé, clarifié ou filtré et cette forme conserve généralement plus de nutriments bénéfiques pour la santé contrairement au miel transformé qui perd beaucoup de propriétés lors du processus.

Le miel est utilisé comme antiseptique depuis des années. On pense qu’il accélère le processus de guérison des plaies légères et superficielles, les ulcères et les brûlures.

Il faut savoir que le miel est composé principalement de glucose et de fructose, deux sucres qui attirent fortement l’eau. Le miel absorbe l’eau dans la plaie, la desséchant afin d’inhiber la croissance des bactéries et des champignons.

Le miel avec la couleur la plus foncée, est riche en composante chimique tels que les flavonoïdes. Les flavonoïdes ont des propriétés antibactériennes, antivirales, anti-inflammatoires et anti-allergènes. En raison de la teneur en flavonoïdes, certains considèrent le miel comme le produit du substitue du sucre.

Cependant, bien que le miel ait un indice glycémique inférieur à celui du sucre de table, il est toujours riche en calories et provoque une augmentation de la glycémie et doit donc être consommé avec modération.

Crédit photo, Getty Images

Le miel est-il meilleur que le sucre?

Le miel a un indice glycémique inférieur à celui du sucre, ce qui signifie qu’il n’augmente pas le taux de sucre dans le sang aussi rapidement. Le miel est plus sucré que le sucre, mais il contient un peu plus de calories. Donc il est sage de surveiller de près la quantité utilisée.

Si vous préférez le miel, essayez de choisir une variété brute, qui contient plus de vitamines, d’enzymes, d’antioxydants et d’autres nutriments que le sucre blanc, et utilisez-la avec modération. Il convient de rappeler, cependant, que tout avantage nutritionnel de la consommation de miel brut est négligeable.

Crédit photo, Getty Images

Le miel est-il sans danger pour tout le monde?

Le miel est considéré comme du « bon » sucre. Alors, bien qu’il puisse être sans danger pour la plupart des adultes, le miel devrait être consommé avec des quantités recommandées.

Pour les diabétiques, ou ceux qui essaient de gérer leur taux de sucre dans le sang, il n’y a pas d’avantage à remplacer le sucre par le miel, car les deux affecteront finalement le taux de sucre dans le sang.

En plus de cela, tous les nourrissons de moins de 12 mois ne devraient pas manger de miel brut ou transformé. Cela peut causer chez eux une forme d’intoxication alimentaire appelée botulisme, c’est une intoxication rare causée par des toxines produites par la bactérie Clostridium botulinum.

Il faut reconnaitre que le miel est très prisé, mais tout le monde ne devrait pas en manger.