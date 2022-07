Du chocolat après le déjeuner ? Ce que les envies de certains aliments révèlent sur votre santé

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme savourant son chocolat

il y a 41 minutes

Qui n'a jamais eu cette envie incontrôlable de manger du chocolat après le déjeuner ?

Les envies de certains types d'aliments, comme le chocolat ou les chips, peuvent survenir quand on s'y attend le moins.

Mais il est important d'en être conscient : ces fringales peuvent indiquer que vous devez modifier votre mode de vie, qu'il s'agisse de l'alimentation ou de votre bien-être.

Les fringales sont liées au stress, à la fatigue et à l'épuisement

"Lorsque vous avez envie d'un aliment, qu'il s'agisse de chocolat ou de chips, il est important de vous interroger sur la raison de cette envie", explique Sejal Jacob, nutritionniste, à la BBC.

"Les fringales peuvent survenir pour un certain nombre de raisons, notamment un déséquilibre de la glycémie, le stress, le manque de sommeil ou, dans le cas des femmes, les changements hormonaux."

Le sommeil, par exemple, aide à réguler les hormones de la faim :

"Le manque de sommeil est pour beaucoup de personnes un puissant déclencheur de diverses envies de nourriture. Cela affecte le corps en modifiant les hormones de la faim", explique le nutritionniste."

"Lorsque vous ne dormez pas assez, votre corps produit davantage de ghréline - une hormone qui augmente la faim et l'appétit. Il réduit également l'hormone leptine, qui donne une sensation de satisfaction. En raison de ce déséquilibre, votre corps commence à ressentir la faim, et tout au long de la journée, il a besoin d'un apport rapide d'énergie, souvent sous la forme de glucides raffinés ou de sucreries."

Et, selon Sejal, notre corps commence également à avoir envie de ce type d'aliments si nous sommes anxieux.

"Le stress est un facteur aggravant pour les fringales.... Il en va de même si vous vous sentez anxieux ou paniqué. Habituellement, les gens vont vers les choses sucrées parce qu'ils pensent toujours qu'ils vont obtenir cette solution rapide pour se sentir à l'aise et confiant, et vous recherchez des aliments qui offrent un coup de pouce rapide à vos niveaux de sérotonine et de dopamine."

Quant à l'impact des hormones sur les femmes, des études montrent que le cycle menstruel peut interférer avec les hormones stéroïdes dans la phase lutéale (la période entre l'ovulation et le début des menstruations), ce qui entraîne des envies de glucides et d'aliments sucrés.

Mais, selon Sejal, avoir une fringale occasionnelle n'est pas un problème si votre alimentation est bien équilibrée.

"Je sais que ça ne sonne pas bien. Mais parfois, la meilleure chose à faire est de s'autoriser à savourer la nourriture dont on a envie sans culpabilité. En cédant à des envies spécifiques de nourriture, vous êtes moins susceptible d'en abuser."

"Vous devez vous assurer que vous mangez les aliments en pleine conscience, que vous les appréciez vraiment. Si vous ne vous autorisez pas à vous faire plaisir, vous finirez par en avoir encore plus envie, et vous finirez probablement par manger beaucoup plus que vous ne l'auriez fait autrement. Essayez de ne pas gêner vos envies. Si tu aimes un biscuit, mange le biscuit. Savourez chaque bouchée, et passez à autre chose."

Cependant, si les envies deviennent plus fréquentes, cela peut causer des problèmes...

Votre régime alimentaire peut entraîner une augmentation des fringales

"Se laisser aller à de nombreuses envies sur une longue période crée une habitude de préférence d'envie - qu'il s'agisse de sucreries, de gâteaux ou de chocolat", explique un porte-parole de la British Dietetic Association (BDA).

"Le centre de récompense de votre cerveau déclenche une réponse de plaisir aux aliments sucrés. Et c'est à ce moment-là qu'on en devient plus dépendant, et qu'on peut moins apprécier les aliments plus sains. "

De plus, si vous développez d'autres habitudes alimentaires qui ne sont pas considérées comme saines, cela peut déclencher davantage de fringales.

"Si vous sautez des repas ou ne mangez pas régulièrement, ou si vous vous reposez sur des aliments transformés, cela peut également générer des envies de nourriture", explique la nutritionniste.

La raison ?

"Cela peut provoquer des fluctuations drastiques du taux de sucre dans le sang - des pics ou des chutes soudaines. Cela donne à votre corps l'envie de consommer davantage d'aliments contenant du sucre, car il veut stabiliser ces fluctuations du taux de sucre dans le sang."

En bref, votre corps s'habitue aux pics de sucre et veut les maintenir.

La confusion règne toujours au sujet des fringales pendant la grossesse

On estime que 50 à 90 % des femmes enceintes ressentent du désir, mais pourquoi ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Fringales pendant la grossesse

"La vérité est que nous ne savons pas exactement pourquoi certaines fringales apparaissent pendant la grossesse. Ils sont probablement déclenchés par des changements physiologiques, comme nos changements hormonaux, mais il se peut que certaines carences nutritionnelles vous donnent envie de consommer certains aliments spécifiques", explique Sejal.

"Souvent, les fringales pendant la grossesse sont proéminentes pendant les premier et deuxième trimestres (de la grossesse), mais diminuent pendant le troisième trimestre."

"Dans les cas extrêmes, cela peut provoquer le pica. Il s'agit de l'envie de produits non alimentaires, comme la terre ou la craie. Et si la cause de cette fringale est inconnue, on pense qu'elle est liée à une carence en fer pendant la grossesse."

"Si vous ressentez des envies de produits non alimentaires pendant la grossesse, parlez-en immédiatement à votre médecin", recommande-t-il.

Que faire si vous avez des fringales récurrentes ?

"Si quelqu'un a envie de chocolat et que, en tant que nutritionniste, je lui dis : "Non, prends un fruit", cela ne fonctionnera pas car la personne a envie de chocolat et veut du chocolat", explique Sejal.

Mais en même temps, il ne faut pas toujours céder à l'envie, car cela peut avoir un effet négatif sur votre taux de glycémie.

"Vous pouvez essayer de faire un ajustement dans l'envie. Si vous avez envie d'un chocolat au lait riche en sucres et sans avantages nutritionnels, vous pourriez peut-être prendre un chocolat noir à 85 % ou 70 % (cacao) et, au lieu de manger une barre entière, vous pourriez en manger la moitié", suggère-t-il.

"C'est plus réaliste que de devoir manger un aliment complètement différent."

Outre les fringales, Sejal rappelle qu'il faut également s'en tenir à une alimentation équilibrée, "composée de bonnes graisses, de protéines et de glucides complexes, et veiller à s'hydrater".

En faisant cela, vous pouvez réduire les fringales avant qu'elles n'arrivent.

Mais la principale chose à faire si vous avez constamment envie d'aliments qui ne sont pas denses en nutriments, c'est d'en évaluer la cause. En faisant cela, vous pouvez changer votre état d'esprit.

"Vous pouvez remplacer cette dose rapide de sucré par un toast complet avec du beurre de cacahuète, un glucide non raffiné avec de bonnes graisses qui réguleront votre taux de glycémie", suggère Sejal.

La clé est d'aller à la racine du problème.

"C'est plus que de dire, ok, tu manges tel aliment ou tu ne manges pas tel aliment".

"Si vous ne dormez pas assez, essayez d'adopter une meilleure routine nocturne - vous pouvez peut-être inclure la méditation de pleine conscience pour vous aider à vous éteindre", propose-t-il.

Et si vous êtes stressé ? Prenez des mesures pour améliorer votre bien-être.