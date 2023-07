Qui est Abdon Atangana, le Camerounais qui veut décoloniser les Mathématiques ?

Il est l’un des mathématiciens les plus célèbres au monde. Abdon Atangana spécialiste des Mathématiques appliquées rêve d’une Afrique qui domine les Sciences.

C’était le 19 juin dernier à Paris. Le Camerounais de 37 ans devenait le premier Prix international Unesco-AI Fozan pour la promotion des jeunes scientifiques en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques.

Il s’agit d’un prix biennal créé par l’Unesco en 2021, en partenariat avec la Fondation Al-Fozan d’Arabie Saoudite. Un Prix qui selon son récipiendaire "prouve sans l'ombre d'un doute que les Africains peuvent rester en Afrique, travailler dur, avancer et développer leur continent sans plus d'aide de l'Occident".

Les revues scientifiques sont unanimes sur une chose : le professeur à la Free State University de Bloemfontein, en Afrique du Sud a apporté d’importantes contributions au domaine des mathématiques, en particulier dans les domaines du calcul fractionnaire, des équations différentielles fractionnaires et de la modélisation mathématique.

Sa théorie permettrait de résoudre des problèmes tels que la propagation de maladies infectieuses, les problèmes de transfert de chaleur, l’écoulement des eaux souterraines et la contamination ou les conditions météorologiques.

Il est le premier mathématicien à obtenir le Prix TWAS Mohammad A. Hamdan décerné par l'Académie mondiale des sciences qui récompense un travail mathématique exceptionnel effectué par un scientifique travaillant et vivant en Afrique ou dans la région arabe.

Atangana qui a fait une partie de ses études au Cameroun, était en 2017 le mathématicien le plus cité au monde à travers ses travaux scientifiques.

En 2019 et 2020 il figure dans la liste mondiale des 1% des meilleurs scientifiques de Clarivate Web of Science. Et la liste des reconnaissances est loin d’être exhaustive.