L'idéal de la "naissance parfaite" et pourquoi il peut être préjudiciable aux femmes

De nombreuses femmes s'efforcent de vivre une "belle" expérience de naissance sans intervention médicale. Cela fonctionne pour certaines femmes, mais cet idéal peut être préjudiciable si les projets ne se concrétisent pas.

Lorsqu'Emma Carr est tombée enceinte en 2021, elle a imaginé ce à quoi elle voulait que ressemble son accouchement idéal. Elle voulait se sentir habilitée, écoutée et maîtresse de la situation. Mais, comme beaucoup de femmes, la vision de Carr allait plus loin.

Plus précisément, elle espérait avoir un "accouchement naturel", c'est-à-dire la façon dont l'accouchement vaginal est généralement décrit, avec le moins d'intervention médicale et de soulagement pharmacologique de la douleur possible.

Elle a suivi deux cours, dont une méthode populaire connue sous le nom d'hypnobirthing, qui enseigne comment utiliser la relaxation et la respiration pour aider à soulager la douleur et être présent pendant le travail.

Et, comme le lui recommandaient ses instructeurs, elle a regardé des vidéos d'accouchements sains, heureux et non traumatisants pour l'aider à aborder la question avec la bonne attitude.

"Vous voyez toutes ces vidéos de bébés qui naissent, et c'est magnifique", dit Carr, 36 ans, qui vit à Londres. "Ils sortent si facilement et la femme les attrape, et vous vous dites : "C'est ce qui va m'arriver"".

Mais lorsque Carr a perdu les eaux, le liquide contenait du méconium, les fèces du fœtus, qui peut être dangereux pour la mère et l'enfant.

Quand elle a été emmenée à l'hôpital, les médecins lui ont dit qu'ils devaient faire sortir le bébé immédiatement. Deux heures plus tard, elle est allongée sur la table d'opération sous des lumières vives.

Loin de son idéal d'accouchement par voie vaginale, son bébé est né par césarienne. Le pire, dit-elle, c'est qu'elle ne se sentait pas préparée à ce genre d'issue, étant donné l'importance qu'elle accordait - et qu'on l'encourageait à accorder aux cours qu'elle suivait - à la création d'une attitude positive.

"Si je n'avais pas été aussi concentrée sur la façon dont j'aurais dû m'en sortir, je n'aurais pas eu l'impression d'échouer", dit-elle.

"J'aurais aimé que [mes instructeurs] soient un peu plus transparents sur la façon dont ces naissances se produisent. Que ça ne se passe pas toujours bien juste parce que vous avez fait de l'hypnobirthing."

Pendant sa grossesse, Mme Carr raconte que ses amis ont essayé de l'avertir qu'elle risquait de ne pas avoir la naissance qu'elle espérait. Mais elle les a ignorés parce qu'elle pensait qu'ils n'avaient probablement pas abordé la question avec l'attitude ou les techniques auxquelles elle se préparait.

"Vous arrêtez d'écouter les personnes que vous écoutez normalement parce que vous avez d'autres personnes dans votre tête qui vous disent que l'accouchement devrait être naturel et magique, et que votre corps est parfaitement conçu pour le faire", dit-elle. "Mais je ne pense pas que le mien l'était."

De nombreuses femmes bénéficient de cette attitude vis-à-vis de l'accouchement. Certains arrivent même à vivre le scénario idéal qu'ils espéraient.

Avec les bonnes techniques, comme la respiration, l'écoute d'affirmations positives ou les massages, certains défenseurs affirment que l'accouchement peut être agréable, voire orgasmique.

Mais d'autres, comme Carr, en sont restés bouche bée, et pas seulement parce qu'ils ont eu une naissance traumatisante : ils ont le sentiment que, ayant été obsédés par cette vision et n'étant pas préparés à la possibilité qu'elle ne se produise pas, leur expérience a été encore pire.

Naissance d'un mouvement

Pendant une grande partie de l'histoire, les femmes mouraient souvent en couches, jusqu'à une naissance sur 100 aux 15e et 16e siècles. Les progrès scientifiques, notamment les antibiotiques, ont fait chuter le taux de mortalité maternelle.

Alors que la communauté médicale commençait à regarder au-delà de la sécurité, les techniques de réduction de la douleur à base de narcotiques, telles que les péridurales, sont devenues courantes dans de nombreux pays.

Aujourd'hui, la mortalité maternelle est la plus élevée dans les pays où les soins médicaux sont insuffisants pour des complications qui sont facilement traitées ailleurs.

De nombreuses mères choisissent des méthodes modernes de gestion de la douleur pour l'accouchement, et de nombreux médecins les recommandent également.

Mais d'autres femmes et professionnels de la santé estiment que le processus d'accouchement est allé trop loin dans cette direction et affirment que le recours excessif aux interventions médicales peut être inutile, risqué et même déshumanisant.

Dans les années 1960, par exemple, les femmes des pays riches accouchaient souvent sous sédation, sous anesthésie générale. Ils ne ressentaient aucune douleur, mais ils ne pouvaient pas non plus se sentir présents ou prendre des décisions concernant les soins qu'ils recevaient.

Aujourd'hui, de nombreuses femmes s'efforcent d'obtenir et d'idéaliser ce que l'on appelle souvent un "accouchement positif". Inventé par la militante britannique et fondatrice du Positive Birth Movement, Milli Hill, ce terme n'était pas destiné à l'origine à décrire un type de naissance particulier.

"Un accouchement positif ne doit pas nécessairement être "naturel" ou "non médicamenté", il doit simplement être abordé avec positivité plutôt qu'avec crainte", peut-on lire sur le site de l'association. "Vous pouvez accoucher avec positivité à l'hôpital ou à la maison, avec ou sans soins médicaux.

Il s'agit, comme le décrit le site web, d'une expérience dans laquelle la femme a le sentiment d'avoir "la liberté de choix, l'accès à des informations précises, le contrôle, le sentiment d'être autonome et respectée", une expérience "que je pourrais apprécier et dont je me souviendrais ensuite avec tendresse et fierté".

Pourtant, de nombreuses femmes qui suivent des cours d'accouchement positif affirment qu'il existe une tendance à idéaliser les accouchements "naturels". De nombreux instructeurs soulignent que le corps de la femme est "conçu" pour donner naissance, ce qui, entre les lignes, peut signifier que les interventions médicales entravent ce processus au lieu de l'aider.

La popularisation de l'accouchement "naturel" a une longue histoire : elle remonte au moins aux années 30, soit, fait intéressant, à la même époque que la création de la première faculté d'obstétrique et de gynécologie.

Pour de nombreuses femmes, de telles méthodes n'ont jamais eu beaucoup de sens : si vous voulez accoucher en souffrant le moins possible, pourquoi ne pas utiliser toutes les interventions médicales modernes et les médicaments disponibles ?

Mais d'autres sont restés fidèles à cette image de l'accouchement "naturel" idéal, amplifiée par une industrie florissante de l'éducation à l'accouchement. Sur les médias sociaux, les belles histoires abondent d'accouchements aquatiques détendus avec de la musique apaisante et des bougies partout.

Un idéal, pas la norme

L'accouchement "naturel", où tout se passe en douceur et sans intervention, est loin d'être la norme. Aux États-Unis, en 2020, par exemple, les données des Centres de contrôle et de prévention des maladies montrent que près d'un tiers des naissances ont nécessité un accouchement provoqué.

En outre, un autre tiers était des accouchements par césarienne. Les accouchements à domicile ne représentaient qu'un pour cent de tous les accouchements.

À Toronto, Andie Perris, 38 ans, voulait vivre "une expérience aussi naturelle que possible" avant son premier accouchement. Elle a suivi un cours d'hypnobirthing, écouté de la musique apaisante et lu le Guide to Birth d'Ina May Gaskin, qui était "plein d'histoires de naissances sereines de femmes accouchant en respirant et en laissant leur corps prendre le dessus", dit-elle.

"J'avais vu et entendu ces belles histoires de naissance, et c'est ce à quoi je m'attendais pour moi, car j'avais fait toutes les recherches nécessaires", dit-elle. Cependant, Perris a été en travail pendant presque 24 heures. Son plancher pelvien a été "complètement détruit". Son fils, qui est descendu correctement, a finalement été mis au monde avec une ventouse. Perris a eu une hémorragie post-partum.

Avec le recul, elle avoue qu'elle aurait probablement dû subir une césarienne. Mais elle était contre. Le fait de penser qu'il y avait une "bonne" façon d'avoir un bébé m'a fait me concentrer sur elle", dit-elle. "Et, bien sûr, il n'y a pas de bonne façon. Mais j'étais tellement absorbée par cette vision de la façon dont la nature est censée vouloir que tu aies le bébé."

Parce qu'elle était tellement concentrée sur le maintien d'un état d'esprit positif avant l'accouchement, dit Mme Perris, elle ne s'est pas préparée à la possibilité qu'il puisse en être autrement. Donc, "quand les choses ont commencé à aller mal, j'ai eu du mal à m'adapter".

Emiliana Hall est une doula basée au Royaume-Uni et fondatrice du Mindful Birth Group, qui aide les femmes à se préparer à l'accouchement.

Mme Hall, qui affirme que sa méthode évite de rendre romantique toute forme d'accouchement, dit qu'elle voit maintenant une vague de mères enceintes de leur deuxième enfant qui disent que leur première expérience d'un accouchement "positif" ne s'est pas déroulée comme elles le pensaient.

Le problème, selon M. Hall, n'est pas seulement qu'ils ont eu une expérience négative.

C'est qu'ils s'en veulent. Cela peut être le danger d'une méthode qui se concentre autant sur l'attitude, dit-elle : de nombreux cours recommandent de n'écouter que des récits d'accouchement positifs, ou même de remplacer des mots négatifs comme "contractions" par "poussées", afin de tenir à distance la peur et l'anxiété - et donc les hormones du stress et, théoriquement, la douleur.

Si une femme finit par ressentir une douleur ou un traumatisme, elle peut se demander si c'est parce qu'elle n'était pas assez détendue.

"Je ne peux pas avoir eu de la chance trois fois, n'est-ce pas ?"

Bien sûr, de nombreuses mères ont trouvé les méthodes d'accouchement positives utiles, voire transformatrices.

A Berlin, Edwina Moorhouse, 32 ans, a trouvé qu'ils sonnaient "hippie". Mais après avoir vu une youtuber raconter son expérience avec enthousiasme, elle a mis de côté son scepticisme.

"Je voulais vraiment ressentir la joie que je lui voyais avoir", dit-elle. Elle a suivi un cours d'hypnose, pratiqué des techniques de respiration et suivi des séances d'acupuncture hebdomadaires.

Elle a eu un accouchement rapide et facile dans l'eau. Sa deuxième naissance a été similaire. À son troisième enfant, lorsqu'elle a apporté des lampes au sel rose de l'Himalaya, de gros écouteurs et des chaussettes épaisses dans sa chambre d'hôpital pour la rendre plus confortable, elle s'est convertie.

"Je ne peux pas avoir eu de la chance trois fois, n'est-ce pas ? Cela doit fonctionner", dit-elle.

En effet, il est prouvé que les techniques enseignées dans bon nombre de ces cours d'accouchement permettent de réduire la douleur et le recours à la péridurale, de diminuer le nombre d'interventions et la durée du travail lui-même, de réduire le taux de césariennes et d'améliorer l'expérience globale de l'accouchement pour la mère. Mais ces résultats ne sont pas toujours reproduits, et certains de leurs aspects semblent être plus utiles que d'autres.

Une vaste étude a montré que si certaines techniques populaires, telles que la présence d'un accompagnateur expérimenté ou l'utilisation de musique ou de massages pour la relaxation, permettaient de réduire la probabilité qu'une femme se souvienne de son expérience comme étant "négative", d'autres techniques étaient moins utiles.

Une autre étude a montré que la musique, le yoga et les techniques de relaxation telles que la méditation guidée pouvaient contribuer à réduire la douleur. Mais ils n'ont pas eu d'impact sur la réduction des taux d'interventions à l'accouchement, comme les césariennes, ni sur la nécessité pour les femmes de recourir à des analgésiques pharmacologiques.

D'un point de vue médical, il est généralement admis que chaque intervention comportant ses propres risques et coûts, elle ne doit pas être pratiquée inutilement ou, dans le cas des interventions de gestion de la douleur, sans un consentement complet et éclairé.

Le recours à la péridurale, par exemple, peut être lié à une deuxième phase du travail plus longue et à une plus grande probabilité de devoir recourir à des instruments tels que des forceps pour l'accouchement et, dans de rares cas, à de la fièvre ou à des lésions nerveuses.

Mais les femmes qui suivent des méthodes d'accouchement "positives" affirment que le message peut parfois aller plus loin, donnant aux mères sur le point d'accoucher le sentiment que toute intervention est "mauvaise".

Toutefois, les interventions seules ne sont pas nécessairement le principal arbitre d'une expérience "positive". En fait, la science a découvert que l'un des aspects les plus importants pour déterminer si une naissance était positive était la durée de celle-ci.

Celles qui ont eu un accouchement plus court étaient plus satisfaites, même lorsque l'accouchement avait été raccourci par une intervention telle que la stimulation à l'ocytocine. Compte tenu des effets du travail prolongé, les chercheurs ont conclu que "les interventions visant à prévenir le travail prolongé peuvent entraîner un "bénéfice net"".

Pour de nombreuses femmes, bien sûr, une intervention peut aussi sauver la vie.

"C'est présenté comme si vous n'aviez pas à faire ce qu'on vous dit. C'est comme si les médecins voulaient jouer avec vous, d'une certaine manière", dit Carr.