Qui sont les membres de la famille royale britannique ?

Quelle est la mission du Roi ?

Le roi est le chef d'État du Royaume-Uni. Toutefois, ses pouvoirs sont symboliques et cérémoniels, et il reste politiquement neutre.

Le roi accueille également les chefs d'État en visite, comme le président sud-africain Cyril Ramaphosa, et rencontre régulièrement les ambassadeurs et hauts-commissaires étrangers en poste au Royaume-Uni.

Certaines de ces associations se concentrent sur la santé et le bien-être et travaillent avec des personnes qui ont été violées ou agressées sexuellement.

Que se passera-t-il lors du couronnement ?

Le couronnement est un service religieux anglican, célébré par l'archevêque de Canterbury. Le monarque est enduit d'huile sainte et reçoit le globe et le sceptre, symboles de la royauté.

Qui d'autre fait partie de la famille royale ?

Le prince William est le fils aîné du roi Charles, de sa première épouse, feu la princesse Diana. Après la mort de la reine, il est devenu prince de Galles et duc de Cornouailles, tout en conservant son titre antérieur de duc de Cambridge. Il est marié à Catherine, princesse de Galles et duchesse de Cornouailles et de Cambridge. Ils ont trois enfants : Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.