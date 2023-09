La ville australienne où les gens vivent sous terre

Crédit photo, Getty Images

Par Zaria Gorvett

BBC Future

il y a une heure

Dans une ville insolite de l'arrière-pays, tout est souterrain, des églises aux campings. Alors que le monde s'apprête à subir un réchauffement climatique de 2,7 °C, devrions-nous nous réfugier sous terre ?

Sur la longue route qui mène au centre de l'Australie, à 848 km au nord des plaines côtières d'Adélaïde, se trouve une série d'énigmatiques pyramides de sable. Autour d'elles, le paysage est totalement désolé - une étendue sans fin de poussière rose saumon, avec de temps en temps un arbuste déterminé.

Mais au fur et à mesure que l'on s'aventure le long de la route, d'autres constructions mystérieuses apparaissent - des tas de terre pâle, éparpillés au hasard comme des monuments oubliés depuis longtemps. De temps en temps, un tuyau blanc sort du sol à côté de l'un d'entre eux.

Ce sont les premiers signes de Coober Pedy, une ville d'extraction d'opales qui compte environ 2 500 habitants. La plupart de ses petits pics sont le résultat de décennies d'exploitation minière, mais ils témoignent également d'une autre spécialité locale : la vie souterraine.

Dans ce coin du monde, 60 % de la population habite des maisons construites dans la roche de grès et de siltstone riche en fer. Dans certains quartiers, les seuls signes d'habitation sont les puits de ventilation qui dépassent et la terre excédentaire qui a été déversée près des entrées.

Une longue histoire

Coober Pedy n'est pas la première, ni même la plus grande installation souterraine au monde.

Depuis des milliers d'années, les hommes se retirent sous terre pour faire face à des climats difficiles, depuis les ancêtres humains qui ont abandonné leurs outils dans une grotte sud-africaine il y a deux millions d'années, jusqu'aux Néandertaliens qui ont créé d'inexplicables piles de stalagmites dans une grotte française pendant une période glaciaire il y a 176 000 ans.

Même des chimpanzés ont été observés en train de se rafraîchir dans des cavernes, pour les aider à faire face à la chaleur extrême de la journée dans le sud-est du Sénégal.

En hiver, ce mode de vie troglodyte peut sembler simplement excentrique. Mais les jours d'été, Coober Pedy - traduction approximative d'un terme indigène australien signifiant "l'homme blanc dans un trou" - n'a besoin d'aucune explication : il y fait régulièrement 52°C, si chaud que des oiseaux sont tombés du ciel et que les appareils électroniques doivent être stockés dans des réfrigérateurs.

Cette année, cette stratégie semble plus que jamais d'actualité. En juillet, la ville de Chongquing, dans le sud-ouest de la Chine, a dû ouvrir des abris antiaériens construits pendant la Seconde Guerre mondiale - au milieu des bombardements à grande échelle du Japon - pour protéger ses habitants d'une menace très différente : une série de 10 jours de températures supérieures à 35 °C. D'autres se sont repliés dans des abris souterrains. D'autres se sont réfugiés dans des restaurants souterrains "cave hotpot", très populaires dans la ville. Alors que la canicule de trois mois se poursuit aux États-Unis - avec des températures que même les cactus ne peuvent supporter - et que des incendies de forêt ravagent des pans entiers de l'Europe du Sud, que pouvons-nous apprendre des habitants de Coober Pedy ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Marcher dans le désert autour de Coober Pedy peut s'avérer périlleux - le paysage est parsemé de puits de mine abandonnés.

Prenons l'exemple de la Cappadoce, une ancienne région du centre de la Turquie. Située sur un plateau aride, la région est célèbre pour sa géologie saisissante, presque fantastique, avec un paysage de pinacles, de cheminées et de flèches rocheuses sculptés, comme dans un royaume de conte de fées. Mais ce qui est vraiment spectaculaire, c'est ce qu'il y a entre eux.

Selon la rumeur populaire, tout a commencé par la disparition de poulets. En 1963, un homme frappait à la porte du sous-sol de sa maison lorsque ses volailles ont disparu. Il s'est vite rendu compte qu'elles disparaissaient dans un trou qu'il avait accidentellement ouvert et, après avoir dégagé le passage, il les a suivies à l'intérieur. À partir de là, les choses sont devenues encore plus étranges. L'homme avait découvert un passage secret, un sentier souterrain escarpé qui menait à un labyrinthe de niches et d'autres couloirs. C'était l'une des nombreuses entrées de la cité perdue de Derinkuyu.

Derinkuyu n'est qu'une des centaines d'habitations troglodytes et plusieurs villes souterraines de la région, et on pense qu'elle a été construite aux alentours du 8e siècle avant J.-C. Elle a été presque constamment habitée pendant des siècles. Elle a été presque constamment habitée pendant des millénaires - avec ses propres puits de ventilation, ses puits, ses écuries, ses églises, ses entrepôts et un vaste réseau de maisons souterraines - et a servi d'abri d'urgence pour jusqu'à 20 000 personnes en cas d'invasion.

Comme à Coober Pedy, la vie souterraine a permis aux habitants de la région de faire face au climat continental, qui oscille entre des étés chauds et secs et des hivers glacials et enneigés - alors qu'à l'extérieur, la température varie de bien en dessous de zéro à plus de 30°C, sous terre, elle est toujours de 13°C. (Pour en savoir plus sur l'ancienne cité de Derinkuyu, consultez le site de la BBC Travel). (Pour en savoir plus sur l'ancienne cité de Derinkuyu, consultez le site de BBC Travel).

Aujourd'hui encore, les grottes artificielles de la région sont réputées pour leur capacité de refroidissement passif - une technique de construction qui consiste à utiliser des choix de conception plutôt que de l'énergie pour réduire les gains et les pertes de chaleur. Aujourd'hui, les anciennes galeries et passages de la Cappadoce sont remplis de milliers de tonnes de pommes de terre, de citrons, de choux et d'autres produits qui, autrement, devraient être réfrigérés. La demande est telle que de nouvelles galeries sont construites.

Une solution efficace

Plus loin sur la route de Coober Pedy se trouve la ville principale. À première vue, on pourrait la confondre avec un village ordinaire de l'arrière-pays : les rues sont roses de poussière, on y trouve des restaurants, des bars, des supermarchés et des stations-service. Sur une crête qui domine tout cela se trouve le seul arbre de la ville, une sculpture en métal. Coober Pedy est étrangement vide. Les bâtiments sont très espacés, et quelque chose ne colle pas.

Mais sous terre, tout est expliqué. Certains des "dugouts" de Coober Pedy, comme on les appelle, sont accessibles par ce qui ressemble à de petits bâtiments ordinaires - au fur et à mesure que l'on y pénètre, leurs passages souterrains se révèlent progressivement, comme si l'on traversait une armoire pour entrer dans Narnia. D'autres sont plus évidents - à Riba's, un camping où l'on peut planter sa tente dans des niches à plusieurs mètres sous terre, l'entrée est un tunnel sombre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Derinkuyu a été abandonné en 1923 et totalement oublié jusqu'à ce qu'il soit redécouvert dans les années 1960.

À Coober Pedy, les bâtiments souterrains doivent avoir une profondeur d'au moins quatre mètres pour éviter que leur toit ne s'effondre, et sous cette quantité de roche, il fait toujours une température agréable de 23°C. Alors que les habitants de la surface doivent endurer des étés chauds comme des fours et des nuits d'hiver glaciales, où la température descend régulièrement jusqu'à 2 ou 3 °C, les maisons souterraines restent à une température ambiante parfaite, 24 heures sur 24, tout au long de l'année.

Outre le confort, l'un des principaux avantages de la vie souterraine est l'argent. Coober Pedy produit toute sa propre électricité - dont 70 % est d'origine éolienne et solaire - mais l'utilisation de la climatisation est souvent excessivement coûteuse. "Pour vivre en surface, il faut payer une fortune pour le chauffage et la climatisation, alors qu'il fait souvent plus de 50°C en été", explique Jason Wright, un habitant qui gère le Riba's.

D'un autre côté, de nombreuses maisons souterraines à Coober Pedy sont relativement abordables. Lors d'une récente vente aux enchères, une maison moyenne de trois chambres à coucher a été vendue pour environ 40 000 dollars australiens (26 000 dollars américains).

Bien que bon nombre de ces propriétés soient extrêmement rudimentaires ou aient besoin d'être rénovées, l'écart entre ces prix et ceux de la grande ville la plus proche, Adélaïde, où le prix moyen d'une maison est de 700 000 dollars australiens (457 000 dollars américains), est important.

Parmi les autres avantages, citons l'absence d'insectes - "lorsque vous arrivez à la porte, les mouches vous sautent dessus, elles ne veulent pas entrer dans l'obscurité et le froid", explique Wright - et l'absence de pollution sonore et lumineuse.

Curieusement, le mode de vie souterrain pourrait également offrir une certaine protection contre les tremblements de terre, que M. Wright décrit comme un bruit vibrant qui va crescendo, avant de se propager de l'autre côté de la pirogue.

"Nous en avons eu deux depuis que j'habite ici et je n'ai jamais bronché", dit-il. (Toutefois, la sécurité des structures souterraines en cas d'activité sismique dépend entièrement de leur taille, de leur complexité et de leur profondeur).

Crédit photo, Alamy Légende image, À Coober Pedy, la roche est si tendre qu'elle peut être grattée avec l'ongle.

Une configuration idéale

La question est de savoir si les maisons souterraines peuvent aider les gens à faire face aux effets du changement climatique dans d'autres régions du monde. Et pourquoi ne sont-elles pas plus répandues ?

Plusieurs raisons expliquent pourquoi la construction d'abris souterrains à Coober Pedy est particulièrement pratique. La première est la roche : "Elle est très tendre, on peut la rayer avec un couteau de poche ou un ongle", explique Barry Lewis, qui travaille à l'office du tourisme.

Dans les années 1960 et 1970, les habitants de Coober Pedy ont agrandi leurs maisons de la même manière qu'ils ont créé les mines d'opale - à l'aide d'explosifs, de pioches et de pelles. Dans certains cas, il n'a pas été nécessaire de creuser beaucoup, de nombreux habitants utilisant des puits de mine abandonnés comme point de départ.

Aujourd'hui, elles sont souvent creusées à l'aide d'équipements industriels de creusement de tunnels. "Un bon tunnelier peut extraire environ six mètres cubes de roche à l'heure, ce qui permet de creuser un abri en moins d'un mois", explique M. Wright.

Cependant, il est toujours possible de creuser à la main. Ainsi, lorsque les habitants ont besoin de plus d'espace, ils commencent parfois simplement à creuser. Et comme il s'agit d'une région d'extraction d'opales, il n'est pas rare qu'un projet de rénovation rapporte de l'argent.

Un homme a découvert une grosse pierre précieuse dépassant du mur alors qu'il installait une douche, et un hôtel local a découvert des opales d'une valeur de 1,5 million de dollars australiens (985 000 dollars) lors de la construction d'une extension.

En outre, le grès est structurellement sain sans support, de sorte qu'il est possible de créer des pièces (littéralement) caverneuses avec de hauts plafonds, dans la forme que vous souhaitez, sans matériaux supplémentaires.

En fait, le creusement de tunnels à Coober Pedy est si simple que de nombreux habitants vivent dans des habitations luxueuses et élaborées, avec des piscines souterraines, des salles de jeux, de vastes salles de bains et des salles de séjour haut de gamme. Un habitant a déjà décrit sa maison souterraine comme "un château", avec 50 000 briques de pierre et des portes cintrées dans chaque pièce.

"Nous avons de superbes pirogues ici", déclare M. Wright, qui explique que les habitants sont réputés pour leur discrétion - une autre possibilité lorsque l'on vit sous terre - et que l'on n'en apprend donc l'existence que lorsqu'on est invité à dîner.

Une question d'humidité

Cependant, les prouesses réalisées à Cooper Pedy ne seraient pas possibles partout. L'humidité constitue un défi majeur pour toute structure souterraine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En Cappadoce, on trouve de nombreuses maisons taillées dans la roche volcanique, mais elles ne sont plus occupées.

Parmi les nombreuses habitations rupestres qui ont été habitées par l'homme, la plupart se trouvent dans des régions sèches, qu'il s'agisse des tours et des murs construits sur les falaises de Mesa Verde, dans le Colorado, habitées depuis plus de 700 ans par le peuple Ancestral Pueblo, ou des temples, tombes et palais élaborés taillés dans le grès rose de Petra, en Jordanie.

Aujourd'hui, l'un des derniers villages taillés dans le roc et habités au monde est Kandovan, sur les contreforts du mont Sahand en Iran - une vallée parsemée d'étranges grottes pointues qui ont été creusées pour former des maisons, à la manière d'une colonie de termitières. La région ne reçoit que 11 mm de pluie par mois en moyenne pendant tout l'été.

Par ailleurs, il est notoirement difficile de construire sous terre dans des régions plus humides. Pour imperméabiliser les tunnels originaux du métro de Londres, qui ont été construits au XIXe siècle, chacun d'entre eux a été entouré de plusieurs couches de briques et d'une couche généreuse de bitume (aujourd'hui, des méthodes plus modernes sont utilisées). Malgré ces précautions, des cas de moisissure noire sont régulièrement signalés. Le même problème se pose dans les sous-sols, les bunkers et les parkings des régions à forte pluviométrie du monde entier.

Il y a deux raisons principales à cela : un manque de ventilation, qui permet à l'humidité provenant de la cuisine, des douches et de la respiration de se condenser sur les parois froides d'une grotte, et les eaux souterraines - si les maisons souterraines sont construites près de la nappe phréatique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, À Coober Pedy, il n'y a pas que des maisons souterraines : on y trouve aussi des restaurants, des magasins, des motels et même une église orthodoxe serbe.

C'est le cas des grottes de Hazan, en Israël, un réseau complexe de cachettes souterraines construites par des Juifs pour éviter les persécutions des Romains au IIe siècle après J.-C., avec des pressoirs à olives, des cuisines, des salles, des réservoirs d'eau et un columbarium où sont conservées les urnes funéraires.

À 66 mètres à peine à l'intérieur de la grotte, la température baisse considérablement par rapport à l'extérieur, mais le taux d'humidité passe de 40 % à deux fois plus. Cela peut s'expliquer en partie par le fait que le réseau de grottes est construit dans une roche poreuse dans une zone de basse altitude, où les eaux souterraines ont tendance à être plus abondantes. Avec des passages étroits et des entrées limitées, la circulation de l'air y est également faible.

Mais à Coober Pedy, qui repose sur 50 m de grès poreux, les conditions sont arides même sous terre. "C'est très, très sec ici", explique M. Wright. Des puits de ventilation sont ajoutés pour assurer un apport suffisant en oxygène et pour permettre à l'humidité provenant des activités intérieures de s'échapper, bien qu'il s'agisse souvent de simples tuyaux traversant le plafond.

Ces bunkers à l'épreuve de la canicule présentent d'autres inconvénients. Lewis vit actuellement en surface dans un parc de caravanes, après l'effondrement de sa maison souterraine, au même endroit. "Cela n'arrive pas très souvent", dit-il. "C'était sur un mauvais terrain. Il n'est pas rare non plus que des résidents traversent accidentellement la maison d'un voisin.

Malgré ce contretemps, la vie en pirogue manque à Lewis - et Wright la recommande vivement à tous ceux qui souffrent actuellement de températures déraisonnablement élevées. "C'est une évidence quand on subit une telle chaleur", dit-il.