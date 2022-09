Le voyage mortel des migrants au Panama

il y a 40 minutes

Pendant les neuf jours où elle a travaillé dans une clinique de fortune dans la ville panaméenne de San Vicente, elle et ses collègues ont soigné des centaines de migrants épuisés qui avaient traversé la forêt dense entre la Colombie et le Panama.

En écoutant leurs histoires, les médecins ont eu un aperçu de la lutte pour survivre dans ce qui a été décrit comme la partie la plus perfide de la route migratoire la plus dangereuse du monde, que les gens traversent dans l'espoir de trouver refuge aux États-Unis.

L'enfer vert

Malgré les risques, de plus en plus de migrants traversent à pied le sentier de 97 km entre marais et montagnes - ce qui peut prendre plus d'une semaine.