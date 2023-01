Le témoignage d'une jeune femme qui a subi une chirurgie de réduction du clitoris

il y a 23 minutes

La rédaction BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images

Le fait d'avoir un gros clitoris n'est pas une pathologie, mais un dysfonctionnement au sein de ce que l'on appelle désormais les différences de développement sexuel (DSD).

Les causes de cette affection peuvent varier, allant de problèmes génétiques à des troubles hormonaux, tels que l'utilisation de stéroïdes anabolisants.

Récemment, la maternité Assis Chateaubriand, qui fait partie du complexe hospitalier de l'Université fédérale de Ceará, au Brésil, a pratiqué deux clitoroplasties, des opérations chirurgicales visant à corriger le clitoris.

Maria*, l'une des patientes, est âgée de 22 ans et BBC News Brézil s'est entretenue avec elle.

La femme a expliqué qu'elle suivait un traitement hormonal au complexe hospitalier depuis décembre 2021 et qu'elle s'était plainte auprès de l'équipe médicale de la taille de son clitoris, qui devenait encore plus gros pendant les rapports sexuels, ce qui la mettait extrêmement mal à l'aise.

"Lorsque j'ai commencé à avoir des rapports sexuels à 18 ans, j'ai remarqué que mon clitoris gonflait de façon disproportionnée. Et c'était quelque chose qui me dérangeait beaucoup", a-t-elle indiqué.

À la recherche d'une solution

La jeune femme a demandé au gynécologue, lors d'une de ses consultations de routine, s'il était possible de réduire la taille de l'organe, car elle souffrait de cette situation depuis des années.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La clitoromégalie peut être traitée par une opération consistant à retirer une partie du tissu clitoridien.

Selon les médecins, Maria souffre d'une maladie génétique qui a fini par provoquer une hypertrophie (c'est-à-dire une croissance anormale) du clitoris.

"Au quotidien, [l'organe] ne me gênait pas, il me semblait normal, mais pendant les rapports sexuels, je le regardais et je me disais que ce n'était pas normal. C'est pourquoi j'ai voulu le réduire", a expliqué la jeune femme, qui a ajouté que son partenaire sexuel n'a jamais manifesté de gêne face à cette situation, même s'il lui a conseillé de se faire soigner car elle était insatisfaite.

Comme il n'y avait pas de chirurgien spécialisé à l'hôpital de Ceará, l'intervention a pris du temps.

Finalement, la veille de Noël, un gynécologue spécialisé de Sao Paulo a accepté de parcourir près de 3 000 kilomètres pour effectuer l'opération.

"L'opération s'est très bien passée et mon rétablissement se passe très bien. Maintenant, je me sens comme une femme à part entière, car pour moi, ce n'était pas normal avant. Pour beaucoup de gens, ce n'est qu'un petit problème, mais pour ceux qui vivent avec cela, c'est difficile", a-t-elle indiqué.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les experts affirment que l'excroissance clitoridienne n'est pas une maladie, même s'ils admettent qu'elle peut affecter l'estime de soi des femmes et recommandent donc de consulter un conseiller spécialisé.

"Avoir un clitoris hypertrophié est un trouble du développement courant, mais ce n'est pas une maladie", a expliqué Marcelo Praxedes Monteiro Filho, le gynécologue responsable des opérations et doctorant en urologie à l'Université de Sao Paulo (USP).

"Il y aura deux mois de récupération, mais aujourd'hui je suis une femme épanouie et je ne serai plus gênée lors des rapports sexuels", a ajouté la patiente.

Qu'est-ce que la clitoroplastie ?

Il s'agit d'une chirurgie visant à réduire la taille du clitoris, mais pas sa fonction.

Après tout, l'organe possède plus de 8 000 terminaisons nerveuses qui sont responsables, avant tout, de la production du plaisir pendant les rapports sexuels.

Cet organe, semblable à un "petit bouton", varie en taille d'une personne à l'autre.

Monteiro Filho a énuméré certaines des causes de cette hypertrophie, connue sous le nom de clitoromégalie.

Les altérations génétiques, qui peuvent être constatées dès la naissance.

Augmentation de la production du groupe d'hormones mâles (androgènes).

Utilisation de stéroïdes anabolisants. La testostérone dans sa version synthétique, par exemple, est utilisée pour gagner de la masse musculaire plus rapidement. D'autre part, il produit un excès d'hormones masculinisantes.

Utilisation d'hormones pendant la grossesse.

Changements hormonaux dus à diverses causes.

Les tumeurs qui augmentent la production d'hormones mâles.

Dans les cas extrêmes, le syndrome des ovaires polykystiques.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le clitoris possède 8 000 terminaisons nerveuses, qui sont responsables du plaisir.

L'expert a expliqué que dans le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), par exemple, il y a une augmentation des hormones androgènes (masculines).

"Le SOPK est considéré comme la maladie endocrinienne la plus courante chez les femmes en âge de procréer. Sa prévalence varie de 5 à 17 % dans cette tranche d'âge. Et il peut provoquer des irrégularités menstruelles, de l'acné, un excès de poils sur le corps. Et, dans les cas les plus graves, l'élargissement du clitoris", a souligné Monteiro Filho.

Le clitoris possède des tissus (corps caverneux) qui se remplissent de sang lors de l'excitation, ce qui entraîne son élargissement naturel.

Ce phénomène est courant chez toutes les femmes, mais dans le cas des femmes atteintes de clitoromégalie, il augmente encore plus en raison du tissu érectile.

Cela peut entraîner une érection plus importante que prévu, provoquant une gêne lors des rapports sexuels.

En outre, selon les experts, de nombreuses femmes ne se sentent pas à l'aise en portant des bikinis ou des vêtements moulants, comme des jeans, car la taille de leurs parties intimes peut attirer l'attention sur elles.

"En chirurgie, nous retirons précisément les tissus qui sont hypertrophiés, c'est-à-dire les corps caverneux. Mais nous gardons toutes les parties sensibles et vasculaires du patient, qui sont les plus importantes", explique le gynécologue.

Le clitoris a-t-il une taille définie ?

Il n'y a pas de taille standard pour le clitoris. Il est donc préférable de consulter un expert lorsqu'il y a une réelle gêne visuelle ou sexuelle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'hypertrophie clitoridienne peut provoquer chez certaines femmes une gêne lors des rapports sexuels, ce qui affecte leur estime de soi.

"Le patient ne doit pas mesurer si le clitoris est agrandi ou non, car, en réalité, il s'agit d'une question très personnelle. Et si elle est un peu élargie et qu'elle est satisfaite, il n'y a pas de problème", a conseillé le médecin.

Cependant, il existe dans la littérature médicale une classification appelée Prader, qui va numériquement de 1 à 4 et qui est utilisée pour définir le degré d'anomalie physique des organes génitaux.

Cette évaluation, cependant, ne peut être faite que par un expert.

Bien que cette affection touche un nombre important de Brésiliennes dans le pays, les procédures chirurgicales pour la traiter ne sont pas encore disponibles.