Des mères qui envoient leurs bébés dans des structures pour adoption aux États-Unis

Michelle et sa fille : la mère a finalement réussi à récupérer sa fille

La mère

C’était une nuit d’hiver noire et humide sur l’une des grandes plaines de l’Etat de l’Arizona. Le chemin menait vers une route isolée, Michelle s’arrêta brusquement.

« C’était effrayant. Je me souviens avoir beaucoup prié. Je réclamais ma mère... Je voulais ma mère.

Elle regarda l’enfant. Fixa son visage. Elle a redémarré le véhicule et a roulé vite.

Michelle n’avait dit à personne qu’elle était enceinte. Elle avait très peur. Le père du bébé était un homme imprévisible. Séparée et sans aide, elle se sentait piégée.

Elle s’est arrêtée à l’hôpital le plus proche car elle connaissait la loi sur l’adoption en Arizona. Elle pouvait « accoucher » anonymement sans crainte de poursuites.

« J’ai demandé à parler à un employé. Ils sont venus me voir et je leur ai dit : « Je pense que laisser mon bébé ici sera la meilleure option. » J’aimerais juste qu’il soit en sécurité. »

C’est quoi un centre d’adoption pour bébés ?

- Dans l’Europe médiévale et aussi au Brésil, les églises accueillent des enfants pour adoption.

- Des lois sur les réfugiés ont été introduites aux États-Unis dans le but de « prévenir l’infanticide »;

- Le risque d’homicide sur enfant est plus élevé le jour de la naissance. Un rapport récent des Centers for Disease Control des États-Unis a révélé que le nombre de bébés tués le jour de la naissance a chuté de près de 67% après l’introduction des lois. Mais un lien de causalité est difficile à établir, car d’autres facteurs peuvent également expliquer le résultat.

L’infirmière

C’est la mort d’un nouveau-né qui a incité Heather Burner à devenir une militante des centres d’adoption. Il y a plus de dix ans, elle a travaillé comme infirmière pédiatrique dans la salle d’urgence d’un hôpital à Phoenix en Arizona.

« Une jeune fille de 15 ans a été admise à l’hôpital. Elle avait des douleurs abdominales. Après avoir pris ses constantes, elle est allée aux toilettes. Elle a donné naissance au bébé seule et l’a mis à la poubelle. Environ 20 minutes plus tard, un employé l’a trouvé. Nous avons essayé de le sauver, mais nous n’avons pas réussi. »

Malgré les preuves, l’adolescente a nié que le bébé était le sien. On soupçonne qu’elle a été victime d’abus sexuels de la part d’un membre de sa famille.

« C’était très traumatisant », dit Heather. Directrice du programme Arizona Safe Haven et directrice exécutive de la National Safe Haven Alliance (NSHA). Selon elle, 4 687 bébés ont été « donnés » aux centres d’adoption du pays depuis 1999.

Certaines femmes appellent, mais finalement gardent leur bébé. D’autres optent pour une adoption régulière et choisissent la famille qui s'occuperont de leurs enfants. Mais certaines « accoucheront » dans des centres d’accueil.

Le bébé

À l’ouest de Phoenix, Porter Olson vit avec sa famille. Porter est un garçon de 11 ans, énergique et qui aime le camping, la cuisine et le jardinage.

« J’ai reçu l’appel et ils m’ont dit que nous avions un bébé », se souvient Michael Olson. Il a aussitôt envoyé un message à sa femme Nicole : « La meilleure journée de ma vie. »

Nicole est enseignante. « J’ai appelé ma directrice pour lui dire : « J’ai besoin de savoir quelle est la procédure pour les congés de maternité. » Et elle a dit : « Pourquoi ? Es-tu enceinte? Et j’ai dit : 'Non, mais nous avons trouvé un bébé pour adoption. »