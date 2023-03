5 signes de violence psychologique (et comment aider une personne qui en souffre)

La violence psychologique est l'utilisation régulière et délibérée de mots ou d'actions non physiques visant à affaiblir, blesser, manipuler ou effrayer une personne sur le plan mental et émotionnel.

il y a une heure

C'est comme la chirurgie au laser : on ne la voit pas, mais ses effets, en l'occurrence pernicieux, sont là.

Il s'agit de violence psychologique ou émotionnelle.

Elle implique l'utilisation régulière et délibérée de mots ou d'actions non physiques destinés à affaiblir, blesser, manipuler ou effrayer une personne sur le plan mental et émotionnel, selon la définition de SaveLives, une organisation britannique qui se consacre à la lutte contre ce type d'abus.

Mais ce n'est pas aussi évident qu'une personne qui vous insulte à l'improviste.

"Elle se caractérise par sa subtilité et les symptômes ont tendance à être plus masqués", explique à BBC Mundo Silvia Vidal, psychologue et communicatrice à @queridaneurona, un site web de psychologie en ligne né de la pandémie.

Selon le National Health Service (NHS), les conséquences de la violence psychologique sont aussi graves que celles de la violence physique et peuvent entraîner toute une série de problèmes de santé, notamment la dépression et l'anxiété, des problèmes physiques tels que les ulcères d'estomac, les palpitations, les troubles de l'alimentation et l'insomnie.

L'agresseur peut ne pas apprécier les réalisations de son partenaire, faire des commentaires humiliants ou des plaisanteries, invalider ses émotions ou le rendre responsable de situations dont il n'est pas responsable. La violence a de nombreux visages et formes.

En raison de ces caractéristiques, il est compliqué, tant pour la personne qui la subit que pour son entourage, de détecter s'il s'agit d'une maltraitance psychologique.

Les psychologues consultés rappellent qu'il ne s'agit pas d'un comportement ponctuel, mais d'une série de faits qui se produisent petit à petit, sur une période longue et soutenue.

1. La perte de l'"identité" (essence)

La première chose à vérifier est s'il y a eu un changement de modèle entre ce que la personne était et ce qu'elle est aujourd'hui. En bref, il faut voir si elle a perdu son "essence".

Cela comprend à la fois les changements dans la façon dont vous la percevez physiquement, dans ses relations et dans la façon dont vous la voyez sur le plan émotionnel.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un changement dans la façon dont nous étions avant la relation et dans la façon dont notre comportement a changé peut être un signe à surveiller si l'on soupçonne des abus psychologiques.

Si vous avez l'impression qu'elle s'est détériorée, qu'elle a cessé de pratiquer certains loisirs qu'elle aimait, qu'elle ne s'habille plus de la même façon ou qu'elle a changé des détails qui étaient autrefois importants.

Derrière les portes closes, la personne qui en souffre peut être en tension constante sur ce qu'elle peut ou ne peut pas dire, elle peut devoir se retenir de pleurer pour éviter que son partenaire ne dise qu'elle exagère ou éviter de faire certaines choses pour ne pas se mettre en colère.

Ce n'est pas normal.

"Dans une relation, il faut se sentir calme, il n'est pas nécessaire de cacher des choses", explique Mme Vidal.

Il est donc possible que l'entourage remarque que ces personnes sont plus anxieuses et mal à l'aise.

2. Détachement et contrôle

Là encore, il s'agit d'être attentif à un changement de comportement. Par exemple, si la personne que vous soupçonnez d'être victime de maltraitance n'a pratiquement plus de temps à consacrer à ses amis ou à sa famille, ou même à parler au téléphone, alors qu'elle en avait l'habitude, cela peut être un signal d'alarme.

Vous pouvez avoir l'impression qu'elle cherche à s'isoler.

Il est important de savoir à quel moment de la relation cela se produit. L'isolement dû à la maltraitance n'est pas le même que celui qui peut se produire au début d'une relation, lorsque vous ne voulez pas être avec quelqu'un d'autre et que, comme le souligne Vidal, "vous êtes dans ce moment de passion qui a généralement une date d'expiration".

La face cachée de cette distanciation tend à être le contrôle par l'agresseur de ce que vous faites, avec qui et où. En même temps, elle l'amène à isoler la victime de sa famille et de ses amis, par exemple en disant du mal d'eux de manière subtile et prolongée.

Si la personne que vous soupçonnez d'être victime de cette agression reste avec vous, vous pouvez avoir des aperçus de ce contrôle. Il se peut qu'elle envoie constamment des photos ou sa position à l'agresseur pour lui indiquer où et avec qui elle se trouve en dehors des limites d'une relation saine, ou qu'elle demande à vous rencontrer en secret.

Un facteur important est que les personnes maltraitées parlent peu ou pas du tout de la relation, de leur partenaire et de ce que fait l'agresseur "parce qu'il y a des choses qui ne collent pas et que la personne qui subit la maltraitance essaie de faire en sorte que l'agresseur n'ait pas l'air d'une mauvaise personne et empêche les gens de voir ce qui se passe", explique Mme Vidal.

Et lorsque vous arrivez à lui faire dire quelque chose, il arrive qu'il justifie l'agresseur par des choses qui ne collent pas.

"Il m'a fait ça parce que je le méritais", "Je suis une mauvaise personne, je le mérite", "Je lui en demande trop", sont quelques-unes des phrases qui s'inscrivent dans ce cadre.

Et cette justification a une face B : la culpabilité ressentie par la personne attaquée.

"Cette émotion nous dit beaucoup de choses et, dans ce type de relation, elle est le signe que quelque chose ne va pas, car dans une relation, il ne devrait y avoir personne à blâmer. Demandez-vous si c'est toujours vous, ou vous deux, qui vous sentez coupables et, si c'est le cas, vérifiez ce qui se passe", explique Mme Vidal.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Se comporte-t-elle de la même manière en couple que lorsqu'elle est seule ? Des attitudes silencieuses, soumises ou évasives, différentes de la norme, peuvent être un autre signe d'alerte.

4. Dépendance émotionnelle et doute de soi

Chez la personne qui subit des violences psychologiques, il existe un attachement à l'agresseur dont l'intensité et la durée dépassent ce qui est habituel dans les premiers mois de l'amour, et qui est différent de la dépendance saine qui existe dans les interactions humaines.

Vu de l'extérieur, cela peut être perçu comme une perte d'autonomie, qui empêche la personne de faire des choses routinières, de contrôler son propre agenda et de dépendre de l'agresseur pour prendre toutes les décisions.

Pour ceux qui en souffrent, Vidal soutient que "la frontière entre le normal et le pathologique est ténue lorsque nous commençons à soupçonner que nous ne devrions pas être là, que cela ne nous sert à rien, et que pourtant nous sommes toujours là".

Parallèlement, nous pouvons observer que la personne attaquée doute de tout et fait preuve d'insécurité. Ceci, ainsi que la dépendance émotionnelle, sont le résultat de la manipulation constante à laquelle elle est soumise.

Derrière les portes closes, la personne agressée peut avoir le sentiment que "quelque chose ne colle pas" entre ce qu'elle pense ou voit et ce que dit l'agresseur.

"Il y a une perte brutale de pouvoir et de toute capacité à discerner ce qui est réel de ce qui ne l'est pas, ce que je suis et ce que je ne suis pas, (la personne agressée et sa réalité) sont très flous", explique Sandra Ferrer, psychologue et fondatrice de @programamia, une start-up de psychologie en ligne pour les femmes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Écouter sans jugement et sans réprimande la personne victime de violence psychologique. Profitez de la fenêtre d'opportunité pour établir un lien et une relation de confiance.

5. Votre comportement en présence de votre partenaire

Il est possible que l'entourage ait peu de contacts avec l'agresseur mais, si c'est le cas, "il s'agit de personnes au profil narcissique et l'abus n'est presque jamais détecté. On peut avoir des aperçus, par exemple s'ils ont des regards très fixes et contrôlants ou s'ils disent à la personne de se taire", précise Mme Vidal.

Elle et Ferrer conseillent d'observer le comportement de la personne susceptible d'être victime d'abus à ces occasions.

"On a l'impression que la personne n'est pas ce qu'elle est à côté de la personne qui l'agresse, on ne la reconnaît pas, on ne perçoit pas sa part de spontanéité, de liberté et de fluidité", explique Ferrer.

Vidal ajoute que ces personnes, surtout lorsqu'elles sont avec leur agresseur, "ne prennent pas d'initiative, ne disent pas ce qu'elles pensent, se taisent et hochent la tête".

Que faire et ne pas faire lorsque vous soupçonnez que quelqu'un autour de vous en souffre

Silvia Vidal et Sandra Ferrer soulignent toutes deux que le problème le plus grave est que la première chose que dit généralement l'entourage de la personne victime d'abus est de s'en aller. Or, c'est la dernière chose à faire.

"Il faut comprendre que la personne subit une manipulation dont elle n'est pas consciente et qu'elle n'a donc aucune raison de quitter son partenaire. De plus, il est probable qu'elle se retire et ne nous dise rien de ce qui lui arrive", ajoute M. Vidal.

Les deux psychologues donnent les conseils suivants pour soutenir et aider cette personne.

Demandez et écoutez. Cela semble évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Demandez-lui comment elle va, ce qu'elle ressent, laissez-la parler, restez calme et écoutez-la activement, sans essayer de lui donner des solutions, afin de ne pas perdre le lien et la confiance que cette personne place en vous.

Ne la jugez pas, ne la grondez pas et ne lui dites pas ce qu'elle doit faire. Dites-lui comment elle peut supporter cette situation, dites-lui de quitter la relation ou pourquoi elle y est retournée, ou blâmez-la pour ce qui lui arrive. Ces personnes sont soumises à un jugement constant (le leur et celui de leur partenaire) et si vous devenez un autre bourreau, elle s'éloignera. Vous pouvez au contraire lui dire comment vous pouvez l'aider ou ce que vous pensez pouvoir faire et la soutenir inconditionnellement.

Ne disqualifiez pas son partenaire. En fin de compte, il s'agit de la personne avec qui elle est, de la personne qui est accrochée à elle. Et cela ne fera que la pousser à se justifier, à ne plus vous en parler, voire à en parler à l'agresseur et à lui donner un outil supplémentaire pour s'éloigner de vous.

Respectez leur rythme. Soyez très patient(e) avec les ami(e)s qui vivent une relation violente. Il leur faudra peut-être un mois, voire des années, pour commencer à se rendre compte de la situation. Respectez leur temps de décision et soyez là pour eux.

Aidez-les à s'informer. Plutôt que de leur dire "tu es manipulée" ou "tu es victime d'abus", proposez-leur des informations, des témoignages de spécialistes sur le sujet, des posts sur les réseaux, un article ou un livre qui, selon vous, peut les aider à se connecter, à ouvrir les yeux et à prendre conscience. Et pas seulement des informations sur les abus, mais aussi sur les survivants, des histoires de dépassement d'abus qui leur font voir qu'ils peuvent s'en sortir.