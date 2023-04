« La propagande de l'État russe prépare les gens à penser que la guerre nucléaire n'est pas une mauvaise chose » - Dmitry Muratov

Plus d'un an s'est écoulé depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Puis l'un de ses plus proches collaborateurs, Nikolaï Patrushev, a averti que la Russie disposait d'une "arme unique et moderne capable de détruire n'importe quel ennemi, y compris les États-Unis".

La propagande d'État

Pourtant, la propagande d'État présente la Russie comme un pays pacifique, et l'Ukraine et l'Occident comme des agresseurs. De nombreux Russes y croient.

L'espoir dans la jeunesse

"Ils le font déjà", poursuit M. Muratov. "Vingt et un mille procédures administratives et pénales ont été ouvertes contre des Russes qui ont protesté. L'opposition est en prison. Les médias ont été fermés".

"Il n'y aura plus jamais de relations normales entre les peuples de Russie et d'Ukraine. Il n'y aura plus jamais de relations normales entre les peuples de Russie et d'Ukraine. L'Ukraine ne pourra pas accepter cette tragédie".