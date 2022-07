Comment les ongles avertissent de la santé et aident à détecter les maladies

il y a 3 heures

Priscila Carvalho - BBC News Brasil

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'apparition de signes sur les ongles nécessite une évaluation avec un dermatologue pour évaluer individuellement chaque cas et effectuer des examens.

Prendre soin des ongles, c'est bien plus que se rendre dans des salons de beauté et des salons de manucure. Cette partie du corps, également appelée avec le terme technique plaque à ongles, peut indiquer divers problèmes de santé.

Ainsi, il est important de faire attention aux changements de couleur, à l'apparition de taches et à d'autres composants qui servent d'alerte pour de nombreuses maladies.

Lorsque cela se produit, il est recommandé de rechercher un dermatologue pour évaluer individuellement chaque cas et effectuer des tests tels que des numérations globulaires et d'autres qui peuvent être déterminés par le médecin.

Lorsque quelque chose de grave est suspecté, le spécialiste peut ordonner une biopsie.

Il existe des maladies systémiques, affectant une ou plusieurs régions du corps, qui surviennent à la fois dans les pieds et dans les mains.

Les problèmes les plus courants sont causés par des affections rénales, cutanées, hépatiques, endocriniennes, nutritionnelles et auto-immunes.

La bonne nouvelle est que certaines variations d'ongles n'indiquent pas toujours un problème sérieux - elles sont souvent causées par la routine.

"L'ongle du pied est moins soigné et souffre parfois davantage de problèmes. L'ongle, par exemple, peut devenir plus jaune et épais", explique Valéria Zanela Franzon, dermatologue et professeure du cours de médecine à l'Université catholique pontificale du Paraná (PUCPR ).

Voir ci-dessous les signes indiquant des problèmes et méritant votre attention.

Ongles blanchâtres

Crédit photo, Getty Images

La couleur doit être prise en compte lorsqu'une personne remarque un changement en dehors de la norme. Dans le cas d'une pigmentation blanche, le ton plus clair peut indiquer des mycoses, un psoriasis, une pneumonie et même une insuffisance cardiaque.

Le manque de certains nutriments, la malnutrition et une alimentation pauvre en aliments protéinés sont également à l'origine du tableau.

"Avoir un ongle plus pâle peut aussi indiquer une anémie. Elle est causée par un manque de fer et peut rendre l'ongle en forme de cuillère et plus concave", souligne Juliana Piquet, dermatologue et membre effectif de la Société brésilienne de dermatologie et de l'American Society of Laser pour la médecine et la chirurgie.

Il existe également la leuconychie, il s'agit de taches blanches qui peuvent apparaître dans la région de l'ongle en raison d'un changement de structure - mais elle est inoffensive et n'indique pas de changement dans le corps.

Généralement, pour traiter ces conditions, les médecins demandent au patient d'enquêter sur la cause du problème.

Par conséquent, il est recommandé d'effectuer plusieurs tests et de faire un suivi auprès d'un dermatologue et de spécialistes liés à la maladie d'origine tels que des cardiologues, des nutritionnistes et autres.

Ongles jaunis

La couleur peut être caractérisée par un héritage génétique ou par le vieillissement de l'ongle, le laissant plus épais et avec un ton jaunâtre.

Elle peut également résulter d'une pigmentation causée par des mycoses et des champignons spécifiques. Dans les cas plus graves, cela indique également des conditions telles que le psoriasis, le VIH et les maladies rénales.

Les fumeurs peuvent également voir leur tonus des ongles modifié, en raison du contact direct avec la cigarette. Le plus courant est que cela se produise dans les ongles du pouce et de l'index.

Ongles à pois blancs

Connus sous le nom de "piqûres", ces petits points peuvent apparaître seuls et bien espacés sur l'ongle.

Ils sont liés à la dermatite atopique, au psoriasis et à d'autres affections cutanées et capillaires.

"Quand le trou est bon, il peut être lié à une pelade. Dans ce cas, il faut traiter la maladie sous-jacente, qui est l'état des cheveux", explique Juliana Toma, dermatologue à l'Université fédérale de São Paulo ( Unifesp) et titulaire d'un diplôme d'études supérieures de l'Institut syro-libanais.

Dans de rares cas, ils peuvent également indiquer des infections sexuellement transmissibles telles que la syphilis.

Ongles bleutés

Bien qu'elle soit plus rare, cette pigmentation peut apparaître à cause de l'utilisation de médicaments spécifiques. L'un des plus courants sont ceux qui traitent l'acné et aussi les antipaludéens qui, comme leur nom l'indique, sont utilisés pour traiter le paludisme.

Lorsque cela se produit, le médecin doit évaluer s'il est nécessaire de suspendre un médicament particulier et de procéder à une nouvelle ligne thérapeutique.

"On observe si l'ongle est la seule manifestation et effet secondaire acceptable", renforce Valéria Zanela Franzon, de la PUCPR.

Ongles avec mycoses récurrentes

Crédit photo, Getty Images

Les mycoses sont causées par des champignons et elles peuvent réapparaître à l'arrêt du traitement. Lorsque le suivi n'est pas effectué correctement, il est très fréquent d'avoir des épisodes fongiques fréquents.

Le problème apparaît avec une plus grande prévalence dans l'ongle et doit être traité jusqu'à six mois.

L'idéal est que la personne respecte le bon moment de chaque médicament et attende que le médecin dise quand il peut suspendre les soins nécessaires.

En parallèle, il est recommandé d'éviter les situations et les lieux qui vous exposent au risque de contamination, comme les piscines, les saunas, les chaussures serrées et chaudes.

Ongles avec lignes

Elles s'apparentent à des lignes horizontales, et peuvent apparaître après une forte fièvre et après des traitements de chimiothérapie.

Lorsqu'un traumatisme survient dans la région, il est également normal que des lignes se forment à cet endroit, laissant l'ongle plus froissé.

Lorsque les lignes sont sombres et apparaissent sur un seul doigt, l'image peut indiquer un mélanome, qui est un cancer de la peau.

Ongles cassants

Crédit photo, Getty Images

La cause la plus fréquente, selon les experts, est le contact avec des produits chimiques qui dessèchent les ongles et les doigts. L'idéal est toujours d'appliquer de la crème sur cette partie du corps et de bien hydrater la peau.

Une autre raison très courante est une alimentation pauvre en protéines, biotine (également appelée B7) et autres vitamines B.

Dans le cas des patients végétariens et végétaliens, l'idéal est de compléter B12 et d'autres nutriments pour éviter que les ongles ne se cassent fréquemment.

Ongles rouges

Le ton rougeâtre, en particulier en forme de demi-lune, peut indiquer la présence de maladies rhumatologiques telles que le lupus et la polyarthrite rhumatoïde.

Le rouge, autour de la peau dans cette région, peut être causé par des champignons et des bactéries, qui "envahissent" l'ongle après le retrait de la cuticule.

"La cuticule est une protection. Culturellement, on l'enlève, mais l'idéal est de ne jamais faire ça. La chose recommandée est de s'hydrater et de ne pas pousser fort", explique Piquet.

Ongles ondulés

Cela se produit principalement en raison de l'élimination hebdomadaire des cuticules.

Des boucles peuvent survenir en raison de la force excessive de la truelle et d'autres matériaux lors de l'émaillage.

Les spécialistes mettent également en garde et contre-indiquent la pose d'ongles en gel. Le processus de retrait est agressif et peut laisser la couche de l'ongle très faible et meurtrie.

Guérison difficile

Crédit photo, Getty Images Légende image, Attention aux bleus dans les régions proches des ongles

Lorsqu'il y a des problèmes de cicatrisation dans les zones proches de l'ongle, comme les bords latéraux ou la cuticule, cela peut être une indication de diabète.

Cela est dû au processus circulatoire, qui peut être associé à la maladie et même à des saignements.