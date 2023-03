Alfred Kinsey, l'homme qui a lancé une "bombe atomique" sexuelle qui a détruit les tabous et déclenché une révolution

Légende image, Le Dr Alfred Kinsey et sa femme Clara à la fin des années 1940.

En 1938, le Dr Alfred Kinsey, zoologiste américain peu connu, abandonne son étude des guêpes et se tourne vers la recherche sur le sexe.

Ses travaux dans ce domaine feront de lui l'un des personnages les plus controversés de son époque.

Il a examiné la vie sexuelle de plus de 11 000 Américains et a révélé ce qui avait été jusque-là passé sous silence concernant les habitudes sexuelles de la nation.

Le livre "Sexual Behaviour in Man", publié en 1948, fait sensation.

Cinq ans plus tard, paraît "Sexual behaviour in women", un ouvrage encore plus explosif.

C'était l'époque où le chirurgien général du service de santé publique des États-Unis était interrompu dans un discours radiodiffusé pour avoir dit "syphilis" au lieu de "maladie sociale".

Une époque où un journal parlant d'une femme brutalement battue assurait à ses lecteurs qu'elle n'avait "pas été agressée pénalement".

Le mot "viol" n'était pas utilisé pour désigner les relations sexuelles non consenties, et l'éducation sexuelle à l'école n'existait pas.

Et soudain, ces études scientifiques ont amené les gens non seulement à penser à l'inavouable, mais aussi à en parler.

Ils ont dit que le sexe était normal et que les étiquettes données à la sexualité étaient très arbitraires.

Légende image, Deux des chanteuses des Barry Sisters et l'actrice Barbara Lawrence lisant l'étude Kinsey.

La recherche et son auteur sont devenus mondialement célèbres et controversés ; ceux qui ont exprimé leur opinion les ont soit abhorrés, soit applaudis.

Les premiers ont pris les armes contre tout ce qu'ils disaient et ses conséquences.

Les seconds ont fait quelque chose qui s'est avéré plus énergique : ils se sont informés et, grâce à cette connaissance, ils ont fait les premiers pas vers l'une des révolutions les plus transformatrices, la révolution sexuelle.

Des guêpes aux humains

Tout commence à l'université de l'Indiana où, titulaire d'un doctorat en biologie de l'université de Harvard, Kinsey arrive comme professeur assistant de zoologie en 1920.

Pendant 17 ans, rien ne laisse présager ce qui l'attend : il les passe à se passionner pour les guêpes à fiel et se forge une réputation grâce à ses études.

Mais quelque chose le pousse à abandonner les insectes pour se concentrer sur l'homme.

Légende image, Kinsey avec "la plus grande guêpe à fiel connue" qu'il a trouvée au Guatemala en 1936.

"J'enseignais le cours de biologie générale et les étudiants venaient me voir pour des problèmes liés au sexe", explique-t-il dans une interview télévisée.

Le rôle informel de Kinsey en tant que conseiller sexuel est devenu officiel en 1938, lorsqu'il a organisé un cours sur le mariage pour les étudiants, qui a fait sensation sur le campus, en abordant tous les aspects de la vie conjugale, y compris, bien sûr, la sexualité.

"Nous avons trouvé cela spectaculaire, car nous étions tous très ignorants", a déclaré Alice Blinkley à la BBC dans le documentaire "Alfred Kinsey, l'homme qui a inventé le sexe moderne" (1996).

"Je ne connaissais même pas les mots qu'il utilisait", ajoute Dorothy McCrea, une autre étudiante.

"Et puis j'ai parlé à une amie mariée plus âgée qui était très intéressée par ce qu'on nous enseignait et elle n'avait jamais entendu parler d'un clitoris, alors j'avais l'impression de donner un cours d'éducation matrimoniale".

L'ignorance de ses étudiantes a piqué la curiosité scientifique de Kinsey.

Sans tabou

Kinsey a proposé d'étudier ce que les Américains faisaient réellement dans la chambre à coucher (et ailleurs), en persuadant des milliers de personnes de répondre à des questions intimes sur leurs expériences et opinions réelles.

Crédit photo, Getty Images

Il a commencé à solliciter des volontaires à l'université pour raconter son histoire sexuelle.

Cette démarche a suscité une forte opposition de la part de personnes de la communauté qui n'en parlaient pas, renforcée par un groupe de pasteurs méthodistes et catholiques qui sont venus à Indianapolis et ont fait fureur.

"Le moyen le plus sûr d'obtenir quelque chose est de continuer à le faire", a déclaré M. Kinsey.

"Je n'ai demandé la permission à personne pour commencer ces recherches, et personne d'autre ne travaillait avec moi.

Pour quelqu'un qui a défié l'opinion conservatrice, Kinsey a mené une vie très conventionnelle.

Heureux en ménage, il buvait rarement et appréciait certains plaisirs très traditionnels : il plantait des lys et se réunissait avec des amis le week-end pour écouter de la musique classique chez lui.

Il avait une éthique de travail très forte et était démodé dans certains aspects de sa vie privée.

Cependant, en matière de sexualité, il était très libéral.

Légende image, Kinsey avec sa famille dans le bureau. De gauche à droite : la fille, Joan ; le fils, Bruce ; sa femme, Clara ; le gendre, Warren Corning ; le Dr Kinsey ; la fille, Anne et le gendre, Robert Reid.

Bien que l'université ait annulé son cours sur le mariage, il n'a pas abandonné ses recherches. Au contraire, il a élargi son champ d'action, voyageant de plus en plus loin, pendant son temps libre et avec son propre argent, à la recherche de nouvelles personnes à qui parler.

Il a enrôlé des centaines de volontaires, dans divers endroits, qui lui ont révélé leurs secrets en répondant à des questions précises et rigoureusement répertoriées.

120 d'entre eux, rapporte-t-il à un moment donné, sont des homosexuels, alors invisibles parce qu'ils doivent vivre cachés sous peine d'être emprisonnés.

En 1943, la Fondation Rockefeller s'intéresse à ses recherches et lui accorde une première bourse de 23 000 dollars.

300 questions

Kinsey peut enfin financer son rêve. Il engage du personnel et commence à le former.

L'entretien de base consiste en quelque 300 questions qui commencent par des données démographiques et couvrent ensuite toutes les activités sexuelles possibles.

Pour éviter d'embarrasser les volontaires, les chercheurs devaient apprendre les questions par cœur et, pour leur garantir la confidentialité de leurs réponses, ils les enregistraient en code, qu'ils marquaient sur des cartes perforées IBM.

Légende image, Une femme non identifiée interviewée par l'un des assistants de Kinsey pour l'institut de recherche sur le sexe.

L'équipe a visité des écoles, des usines, des fermes, des prisons - partout où elle pouvait trouver des volontaires parmi lesquels des policiers et des criminels, des prostituées et des femmes au foyer, des ouvriers et des hommes d'affaires, des parents et des enfants.

Dans les années 1940, alors que les États-Unis entrent en guerre, Kinsey arrive dans la capitale de l'excès sexuel, New York, ne connaissant qu'un seul ancien étudiant.

Il finit par être accueilli par les artistes et les écrivains les plus audacieux, dont le dramaturge Tennessee Williams et l'écrivain Gore Vidal.

"Tout le monde, du musicien Lenny Bernstein à moi, lui a raconté notre histoire sexuelle", a déclaré Vidal à la BBC.

Il y a cependant eu des dérapages.

À une occasion, le propriétaire d'un hôtel, soupçonnant que ses interviews concernaient la prostitution, l'a interrogé.

Lorsqu'il apprend ce qui se passe réellement, il est encore plus outré.

"Je ne vais pas permettre que l'on mette à nu l'esprit des gens dans mon hôtel !

Grenade sans goupille

Après dix ans de dépouillement de milliers d'esprits et des centaines d'heures d'analyse, le premier livre, détaillant le comportement masculin, est sorti.

Légende image, "Le comportement sexuel des hommes".

C'était une grenade sur le point d'exploser dans la société américaine puritaine, ce que l'éditeur médical WB Saunders n'avait pas prévu.

Le livre est sorti à l'improviste et sans publicité et, à leur grande surprise, il a commencé à se vendre dans les librairies générales.

Et en grand nombre : 200 000 exemplaires en quelques mois, bien qu'il s'agisse d'un rapport difficile à lire, avec 804 pages pleines de tableaux et d'annotations.

Les conclusions de Kinsey sont surprenantes.

Il a notamment révélé que chez les hommes mariés, seuls 50 % des orgasmes qu'ils ont eus au cours de leur vie provenaient de rapports sexuels conjugaux, l'autre moitié provenant de sources moralement désapprouvées et souvent illégales.

En outre, plus des trois quarts des hommes interrogés avaient eu des relations sexuelles avant le mariage, un tiers avait eu des relations sexuelles hors mariage et 37 % avaient eu au moins une expérience homosexuelle.

Il a également introduit l'échelle de Kinsey, qui classe les personnes en fonction de leur degré d'attirance ou de comportement sexuel, qu'il soit de même sexe ou autre :

0 Exclusivement hétérosexuel

1 Principalement hétérosexuel, avec des contacts homosexuels sporadiques

2 Prédominance hétérosexuelle, avec des contacts homosexuels plus que sporadiques

3 Bisexuel

4 Principalement homosexuel, avec des contacts hétérosexuels plus que sporadiques

5 Principalement homosexuel, avec des contacts hétérosexuels sporadiques

6 Exclusivement homosexuel

Pour la première fois, la recherche scientifique a reconnu qu'il n'y avait pas seulement deux options.

Questions

La curiosité et la notoriété du livre ont propulsé Kinsey au rang de vedette mondiale.

Légende image, Kinsey sur le point de s'envoler pour Lima, au Pérou, pour y effectuer des recherches en 1954 et William Faulkner, romancier Nobel, sur le point de se rendre à Sao Paulo, au Brésil.

Les chiffres ont tellement surpris ses lecteurs que des doutes sur la base statistique du rapport ont été émis dès le départ.

En 1950, l'American Statistical Association est venue en Indiana pour évaluer son travail. Elle lui a donné un certificat de bonne santé.

Elle s'est également interrogée sur la représentativité de l'échantillon de recherche, et ce à juste titre.

D'une part, toutes les personnes interrogées étaient des volontaires, ce qui a tendance à influencer la nature des données : dans ce cas, les personnes disposées à parler de sexe ont tendance à être plus ouvertes sur le plan sexuel.

D'autre part, un grand nombre des volontaires étaient des personnes blanches, de classe moyenne et éduquées ; l'étude ne représentait pas l'ensemble des États-Unis.

La plupart des critiques n'ont pas été gênées par la méthodologie, mais par le fait que le rapport semblait exister dans un vide moral.

"Son livre affirmait scientifiquement que nous pouvions faire ce que nous voulions sans aucun inconvénient, que nous l'avions toujours fait", a critiqué Judith Reisman, co-auteur de "Kinsey, Sex and Fraud", en 1996.

"Il a parlé de ce qui se passait, et non de ce qui devrait se passer."

Légende image, Kinsey et son équipe préparent le manuscrit final de son livre "The Sexual Behaviour of Women".

Si le fait de parler du comportement sexuel des hommes a provoqué des vagues, ce qui s'annonce va provoquer un tsunami.

Bombe atomique

En 1953, Kinsey et son équipe ont publié "The Sexual Behaviour of Women" (Le comportement sexuel des femmes), résultat de l'analyse de près de 6 000 entretiens.

Il en ressort par exemple que 25 % des épouses commettent l'adultère et que, dans le mariage, environ un tiers des femmes n'ont jamais eu d'orgasme sexuel, contrairement à la quasi-totalité des hommes.

En outre, 50 % des femmes avaient eu des relations sexuelles avant le mariage et environ 10 % des jeunes mariées étaient enceintes le jour de leur mariage.

Il a affirmé que les soi-disant nymphomanes étaient souvent simplement des femmes qui avaient plus d'orgasmes que le médecin traitant.

Il a souligné qu'il n'était pas vrai que la réponse sexuelle était plus émotionnelle que physique pour les femmes. En fait, il a indiqué qu'environ 14 % des femmes avaient eu plusieurs orgasmes au cours d'un seul acte sexuel.

Il a écrit : "L'église, la maison et l'école sont les principales sources d'inhibitions sexuelles", qui génèrent les "sentiments de culpabilité que de nombreuses femmes emportent avec elles dans leur mariage".

Leçon apprise, cette fois des copies de l'étude ont été envoyées aux journalistes à l'avance.

Boum !

Les journaux ont été confrontés au dilemme de savoir s'ils devaient ou non parler de l'étude Kinsey, et ceux qui l'ont fait ont reflété la profonde polarisation de l'opinion.

Légende image, "Kinsey largue sa bombe atomique", lit-on dans le titre.

L'éditorial du Jersey Journal déclare : "Le Dr Alfred C. Kinsey a lancé une bombe atomique destinée à détruire ce qui reste de la moralité sexuelle en Amérique".

Selon l'éditorial du Newark Star-Ledger, Kinsey a lancé une bombe qui "tombe directement sur toutes les structures de la morale sexuelle".

"Lorsque le nuage de destruction se dissipera, il ne restera plus grand-chose d'intact. Le sexe aura perdu son caractère intime et personnel et sera devenu la plus banale et la plus banale de toutes les activités biologiques de l'animal humain".

Mais The Patriot, à Harrisburg, en Pennsylvanie, a déclaré : "Kinsey représente un défi pour tous ceux qui ont maintenu une position dangereusement secrète sur l'enseignement des relations sexuelles.

Ce défi, pour les parents, les professionnels de la santé et le clergé, était de "fournir des informations adéquates sur ce sujet interdit, afin que la jeune génération puisse apprendre la sexualité sans pudibonderie et sans les connotations salaces véhiculées dans les conversations par des sources mal informées".

Le Los Angeles Times l'a rapporté "parce que nous pensons que le premier pas vers une meilleure adaptation de la famille et de la communauté est de connaître les faits. Les idées fausses et les peurs ont causé de nombreuses tragédies personnelles....

"Nous pensons que les avantages de la publication de ces résultats l'emportent largement sur la réticence de certaines personnes à aborder le sujet".

Insupportable

Le rapport sur les femmes a été publié à l'époque de McCarthy, une période particulièrement conventionnelle de l'histoire américaine, où l'icône de la féminité américaine était Doris Day en train de faire le ménage.

Et le livre disait que ces femmes merveilleuses se masturbaient et étaient parfois infidèles.

Légende image, Doris Day avec Frank Sinatra et Ethel Barrymore dans "Always You and Me" (1954).

Une grande partie du public américain ne pouvait tout simplement pas le supporter.

Kinsey a été accusé d'être un communiste et d'essayer de miner le pays.

En 1954, une sous-commission sénatoriale s'est attaquée à la Fondation Rockefeller, source de la plupart des soutiens de Kinsey. Ses rapports sont condamnés sans appel et le financement de la Fondation Rockefeller n'est pas renouvelé.

Les critiques se multiplient et la santé du scientifique se détériore.

Le 25 août 1956, il meurt à l'âge de 62 ans.

Au cours des deux décennies suivantes, un changement d'attitude à l'égard de la sexualité s'est opéré dans le monde entier.

La révolution sexuelle est en marche, mais il ne vivra pas assez longtemps pour la voir.

"Nous avons fait ces recherches parce que nous avons découvert une lacune dans nos connaissances", a expliqué Kinsey lors de son interview télévisée.

"Et dans l'histoire de la science, chaque fois que nous comblons une lacune, l'humanité en bénéficie en fin de compte.

Pas de bandeau

Légende image, "Une foule record a rempli le gymnase pour hommes de l'Université de Californie pour écouter le Dr Alfred C. Kinsey parler de la vie amoureuse des femmes", légende originale.

La "bombe atomique" de Kinsey n'a pas instantanément redessiné le paysage social, mais elle a été un puissant stimulant de la révolution sexuelle.

Elle a ouvert la voie à des études sérieuses sur la sexualité, des pionniers comme Masters et Johnson admettant qu'ils n'auraient pas pu mener à bien leurs recherches sans l'antériorité de Kinsey.

Bien que tous les aspects de ses recherches aient été critiqués et justifiés à maintes reprises, ses livres ont éclairé des recoins jusqu'alors obscurs et ont incité les gens à se débarrasser de leurs œillères en matière de sexualité, à ne pas craindre ou condamner ce qui est absolument normal.

Il s'agissait d'un génie qui ne serait pas remis dans la lampe, quels que soient les efforts déployés par ses adversaires.

Mais ses adversaires n'ont jamais cessé d'essayer.