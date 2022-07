Comment l'horloge biologique peut indiquer le meilleur moment pour prendre des médicaments et des vaccins

L'horloge biologique dicte le rythme de notre corps - et ce n'est pas pour rien que nous devons la surveiller.

De plus en plus de preuves scientifiques montrent qu'il peut indiquer les meilleurs moments de la journée pour prendre soin de sa santé, qu'il s'agisse de prendre certains médicaments ou de se faire vacciner.

"Nous sommes des personnes très différentes à midi et à minuit", déclare Russell Foster, professeur de neurosciences circadiennes à l'université d'Oxford, au Royaume-Uni.

"Comme les centaines de réactions chimiques et de changements physiques qui se produisent dans notre corps varient considérablement au cours de la journée, les symptômes des maladies changent également au cours de cette période. Par conséquent, il existe un moment "idéal" pour prendre de nombreux médicaments afin de les rendre plus efficaces. Et de nombreuses recherches le confirment", écrit M. Foster dans un article du journal britannique Daily Mail.