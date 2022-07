Pourquoi nous ronflons et quand cela peut être un problème

il y a 36 minutes

Cristiane Martins BBC News Brésil, Londres

Crédit photo, Getty Images

Le ronflement est un son produit par la vibration des tissus du pharynx causée par le rétrécissement des muscles des voies respiratoires.

Les causes sont diverses : il y a des personnes qui ronflent lorsqu'elles dorment sur le dos, après avoir bu de l'alcool ou pris des médicaments, par exemple.

Il y a aussi ceux qui ronflent en raison de modifications anatomiques, comme de grosses amygdales et un palais étroit, ou de facteurs tels que l'obésité, le tabagisme, la grossesse et des antécédents de maladies allergiques.

"Le changement de position de sommeil, la relaxation des muscles pendant le sommeil et les éventuels points de rétrécissement déterminent une modification du flux d'air, donnant lieu à différents bruits - le ronflement - et même à des moments où il y a un blocage total de l'entrée d'air, les apnées", explique à BBC News Brésil Edilson Zancanella, président de l'Association brésilienne de médecine du sommeil, coordinateur du service des troubles du sommeil à l'Hospital das Clínicas da Unicamp et directeur de l'Association brésilienne du sommeil.

On estime qu'environ la moitié de la population adulte mondiale ronfle, et qu'un enfant sur dix ronfle également.

"Le ronflement est un signe d'alerte, un symptôme. En général, le ronflement est un signe que les voies respiratoires sont obstruées, réduites en taille", explique Luciane Mello, pneumologue et chercheuse à l'Institut du sommeil, à BBC News Brésil.

Outre les effets directs et indirects, il est également nécessaire de rechercher l'existence de pathologies, telles que l'apnée obstructive du sommeil, une obstruction des voies respiratoires dans la gorge qui entraîne un arrêt temporaire de la respiration (dans les cas graves, elle peut même entraîner la mort).

Cependant, bien que le ronflement puisse sembler normal, il ne l'est pas, disent les experts.

Entreprise "inconfortable"

Il est fréquent qu'une personne découvre qu'elle ronfle par l'intermédiaire d'une autre personne, généralement un membre de la famille ou une personne avec qui elle partage le même espace.

La société est souvent mal à l'aise, certains cherchent à se faire soigner et, dans certains cas extrêmes, cela conduit même à la séparation du partenaire.

Il convient de rappeler que les hommes ont tendance à ronfler davantage que les femmes.

"Cela est dû au fait que leur pharynx est plus grand et a une plus grande capacité à s'effondrer. Les femmes commencent à ronfler davantage après la ménopause, dans la phase climatérique, en raison de la diminution des hormones telles que les œstrogènes et la progestérone", explique Danilo Sguillar, otolaryngologue et coordinateur du département de médecine du sommeil de l'Association brésilienne d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale.

Mais le ronflement n'est pas seulement un signe que quelque chose ne va pas ou qu'il entraîne des problèmes sociaux avec ceux qui dorment à proximité.

La santé physique, mentale et sociale des ronfleurs peut également être fortement affectée.

Associée à une nuit agitée, la mauvaise qualité du sommeil est liée à un risque accru de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, de troubles dépressifs et d'autres problèmes de santé.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans certains cas d'apnée, les médecins recommandent l'utilisation d'une machine CPAP

Qu'est-ce que le ronflement et quels sont ses effets ?

L'anatomie de nos voies respiratoires supérieures se compose du nez, du pharynx et du larynx. Et "le ronflement n'est rien d'autre que le tourbillonnement de l'air à un endroit où les voies aériennes supérieures sont rétrécies", explique M. Sguillar.

Ce rétrécissement entraîne une réduction du débit d'air qui nuit à l'oxygénation pendant le sommeil, conduisant dans certains cas à un blocage total (ce que l'on appelle l'apnée).

Ce bruit peut également être lié à une flaccidité musculaire, à des modifications de la fermeture du pharynx, à des changements hormonaux et, souvent, à la consommation de substances qui provoquent une relaxation musculaire accrue, comme l'alcool, les anxiolytiques (médicaments contre les troubles de l'anxiété) et les myorelaxants.

Il y a donc plusieurs causes possibles. L'anatomie du cou, comme une gorge étroite ou très longue, des amygdales hypertrophiées et une adénoïdite, peut également être à l'origine du ronflement.

Il en va de même pour les antécédents de maladies allergiques (bronchite, rhinite, sinusite, etc.), les maladies respiratoires qui rendent difficile la respiration par le nez, les adénoïdes, la déviation de la cloison nasale et même les imperfections anatomiques de l'arcade dentaire et l'utilisation d'un mannequin.

Sans oublier la position de sommeil : dormir sur le dos peut provoquer des ronflements car cette position affecte la position de la langue à l'intérieur de la bouche, qui est plus en arrière.

Ce phénomène est souvent associé à une mauvaise nuit de sommeil.

Un bon sommeil est un facteur important pour la santé et la qualité de vie : c'est pendant le sommeil que les muscles se détendent, que les hormones sont libérées et que la mémoire est renforcée.

En général, un sommeil réparateur et réparateur est non compliqué et ininterrompu et dure entre 7 et 9 heures pour les adultes et entre 12 et 17 heures pour les enfants, selon le British Health Service (NHS).

D'autre part, les effets d'une mauvaise nuit de sommeil peuvent se manifester le lendemain, compromettant la mémoire, la concentration, le raisonnement et la coordination motrice.

Irritation, maux de tête, altération de la pression sanguine en sont également la conséquence. En plus des effets à moyen et long terme, tels que ceux mentionnés ci-dessus.

Diagnostic des facteurs liés au ronflement

Tout d'abord, il est important de souligner que seul un professionnel de santé spécialisé doit diagnostiquer et traiter la cause du ronflement.

Il est recommandé de consulter un otolaryngologiste ou un médecin spécialisé dans la médecine du sommeil. Le traitement et le diagnostic peuvent également faire appel à d'autres professionnels de la santé, comme les audiologistes et les chirurgiens-dentistes.

Le diagnostic est établi à partir d'une analyse des symptômes, d'un historique médical détaillé du patient et, si possible, accompagné d'un membre de la famille ou d'un partenaire s'il y en a un, car cette personne peut être d'une grande aide.

"Nous demandons si, en plus du ronflement, le partenaire ou un partenaire observe un arrêt respiratoire associé", explique Mello, de l'Instituto del Sueño.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme au sommeil sur son lit

En fonction de la consultation, le médecin peut demander une laryngoscopie (examen qui évalue les voies aériennes supérieures, comme le nez, le pharynx et le larynx) ou des tests pour diagnostiquer les troubles respiratoires du sommeil (TRS), lorsqu'il existe un mode de respiration anormal pendant le sommeil, ce qui peut provoquer des ronflements et même des pauses respiratoires pendant la nuit.

L'évaluation du sommeil est réalisée à l'aide d'un test appelé polysomnographie, qui est effectué pendant que le patient dort avec des capteurs qui permettent de surveiller le ronflement.

Il est essentiel d'observer le sommeil du patient ronfleur et d'évaluer son comportement, s'il y a de l'agitation, des réveils nocturnes, des difficultés respiratoires, le type de ronflement, son intensité, la position du corps, etc.

Le ronflement peut être associé à l'apnée obstructive du sommeil, "une pathologie inquiétante qui peut avoir de graves conséquences cardiovasculaires, comme l'infarctus aigu du myocarde, l'arythmie, l'accident vasculaire cérébral et l'hypertension difficile à contrôler", selon M. Sguillar, de l'Association brésilienne d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale.

Qu'est-ce que l'apnée obstructive du sommeil ?

Une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet estime que près d'un milliard de personnes dans le monde souffrent d'apnée obstructive du sommeil (AOS), une affection souvent négligée par les patients et même par certains médecins qui ne prêtent pas attention au sommeil du patient.

Le SAOS se définit comme l'obstruction des voies respiratoires au niveau de la gorge, entraînant l'arrêt de la respiration.

C'est l'un des troubles respiratoires du sommeil et il est associé au ronflement, mais toutes les personnes qui ronflent ne souffrent pas d'apnée obstructive du sommeil.

Il existe trois types d'apnée : l'apnée centrale, qui se caractérise par l'absence d'effort inspiratoire, l'apnée obstructive, qui se caractérise par un effort inspiratoire associé à un arrêt du flux d'air, et l'apnée mixte, qui se caractérise par la présence simultanée des deux types d'apnée.

Selon le ministère de la santé, lorsque cela se produit, cela peut durer environ 20 secondes, mais il existe des cas de deux minutes, et cela peut même se produire plusieurs fois au cours de la même nuit.

Les hommes sont les plus touchés par l'apnée obstructive du sommeil, et 30 % d'entre eux ont plus de 50 ans.

Mais les enfants aussi sont et peuvent être affectés par le ronflement. Environ 1 à 4 % des enfants souffrent d'apnée obstructive du sommeil.

Certaines études affirment qu'environ 15 % des femmes enceintes en surpoids souffrent d'apnée obstructive du sommeil. En cas de grossesse à haut risque, l'incidence peut augmenter jusqu'à 60 %, avec des répercussions même pour le bébé.

L'apnée se produit lorsqu'il y a un arrêt complet du flux d'air : lorsque le flux d'air vers les poumons diminue, les niveaux d'oxygène dans le sang sont réduits et le patient se réveille.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme au sommeil, la main sur la tête

Le traitement dépend de la cause et peut impliquer plusieurs services cliniques et professionnels de la santé.

Pour les ronflements légers, faibles et occasionnels, comme dans le cas d'une obstruction nasale due à une grippe, par exemple, un simple changement de position de sommeil peut suffire à atténuer ou à résoudre le problème.

Il s'agit notamment de dormir sur le côté et d'incliner le haut du corps à l'aide d'un oreiller surélevé, par exemple, ce qui peut contribuer à maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes (il existe des options d'oreillers anti-ronflement qu'un professionnel de la santé peut vous recommander).

Des changements de mode de vie sont également recommandés, comme la perte de poids pour les patients obèses, l'arrêt du tabac et les traitements pour les allergies et les maladies respiratoires (si c'est la cause associée au ronflement), l'activité physique, le contrôle de la tension artérielle et les exercices qui renforcent la structure de la gorge.

Le traitement peut également comprendre des dilatateurs nasaux, des stéroïdes intranasaux et une adénotonsillectomie.

Mais tout cela ne peut être défini qu'après le diagnostic d'un professionnel de la santé.

Dans les cas modérés et graves, l'utilisation d'un appareil de pression positive continue (PPC) peut être recommandée, car elle permet de maintenir les voies respiratoires ouvertes grâce à un flux d'air.

Il est utilisé avec un masque relié à un tube, comme ceux utilisés pour l'inhalation, qui délivre un flux d'air dans la gorge et maintient les voies respiratoires ouvertes pendant la nuit. Le type de machine et la pression d'air doivent être déterminés par le spécialiste qui traite le patient.

Si aucune de ces options ne résout le problème, le spécialiste peut évaluer la possibilité d'une intervention chirurgicale (appelée uvulopalatopharyngoplastie).

"L'enfant peut également souffrir d'apnée obstructive du sommeil, et dans ce cas, l'indication d'une ablation des amygdales et des adénoïdes par l'oto-rhino-laryngologiste est nécessaire", dit Sguillar.

"S'il y a une obstruction nasale, nous opérons souvent ces patients pour améliorer cet état nasal. C'est un complément à cette histoire, que nous devons souvent traiter également. L'obstruction nasale avec la rhinite provoque parfois des ronflements nocturnes et si nous pouvons traiter la rhinite, nous améliorerons les ronflements", explique le Dr Mello du Sleep Institute.