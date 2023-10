Une "approche féministe" du cancer pourrait sauver la vie de 800 000 femmes chaque année

Crédit photo, Getty Images

il y a 35 minutes

La recherche montre que 800 000 femmes dans le monde meurent inutilement chaque année parce qu'elles n'ont pas accès à des soins appropriés. Les experts de la santé appellent à une "approche féministe" du cancer, prenant en compte les facteurs importants spécifiques aux femmes afin d'éliminer les inégalités.

Le cancer est l'une des trois causes les plus fréquentes de décès chez les femmes.

Selon un rapport publié dans la revue médicale internationale Lancet, l'inégalité entre les sexes et la discrimination réduisent les chances des femmes d'éviter les risques de cancer et les empêchent de bénéficier d'un diagnostic opportun et de soins de qualité.

Le rapport, rapporté par le journal britannique The Guardian, analyse les femmes et le cancer dans 185 pays et constate que les inégalités de pouvoir dans la société ont des "effets négatifs" sur l'expérience des femmes en matière de prévention et de traitement du cancer.

La recherche s'est concentrée sur les "cancers féminins" tels que les cancers du sein et du col de l'utérus, bien que le cancer du poumon et le cancer colorectal (parties du côlon et du rectum du gros intestin) figurent dans le trio de tête des décès par cancer.

Selon le rapport, les inégalités entre les sexes entravent également la progression professionnelle des femmes en tant que leaders dans la recherche, la pratique et l'élaboration des politiques en matière de cancer, ce qui se traduit par des lacunes persistantes dans la prévention et les soins du cancer axés sur les femmes.

La commission Lancet, qui a commandé le rapport, appelle à une nouvelle approche féministe des soins contre le cancer afin de remédier aux inégalités entre les sexes.

"L'impact de la société patriarcale sur l'expérience du cancer chez les femmes est largement ignoré", déclare le Dr Ophira Ginsburg de la Commission.

"Globalement, la santé des femmes se concentre souvent sur la santé reproductive et maternelle, ce qui est conforme aux définitions antiféministes étroites des valeurs et des rôles des femmes dans la société, alors que le cancer est sous-représentée.

"Notre Commission souligne que les inégalités entre les hommes et les femmes ont un impact significatif sur l'expérience du cancer chez les femmes. Pour y remédier, nous demandons que le cancer soit reconnu comme une priorité pour la santé des femmes et qu'une approche féministe du cancer soit mise en œuvre immédiatement."

Une autre étude publiée dans The Lancet Global Health suggère que 1,5 million de décès prématurés dus au cancer chez les femmes de moins de 70 ans en 2020 pourraient être évités en éliminant l'exposition aux principaux facteurs de risque ou grâce à un dépistage précoce.

En analysant les décès prématurés dus au cancer chez les femmes âgées de 30 à 69 ans, l'étude suggère que 800 000 vies pourraient être sauvées chaque année si toutes les femmes avaient accès à des soins optimaux contre le cancer.

En 2020, environ 1,3 million de femmes de tous âges sont décédées en raison des quatre principaux facteurs de risque de cancer : le tabac, l'alcool, l'obésité et les infections. Cependant, selon le rapport, le fardeau du cancer causé par ces quatre facteurs de risque chez les femmes est mal connu.

Selon le Dr Isabelle Soerjomataram de la Commission, "les discussions sur le cancer chez les femmes se concentrent souvent sur les "cancers féminins" tels que le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Pourtant, chaque année, environ 300 000 femmes de moins de 70 ans meurent d'un cancer du poumon et 160 000 d'un cancer colorectal. Il s'agit de deux des trois principales causes de décès par cancer chez les femmes dans le monde".

En 2020, deux tiers des 3 millions d'adultes de moins de 50 ans chez qui un cancer sera diagnostiqué seront des femmes.

"Le cancer est l'une des principales causes de décès chez les femmes", a déclaré le Dr Verna Vanderpuye de la Commission. Il existe des facteurs importants qui sont spécifiques aux femmes, et nous pensons qu'en les abordant d'une manière féministe, nous pouvons réduire l'impact du cancer pour tout le monde", a déclaré le Dr Verna Vanderpuye de la Commission.

La Commission formule les recommandations suivantes pour éliminer les inégalités entre les sexes dans ce domaine :

Les questions de sexe et de genre devraient être incluses dans toutes les politiques et lignes directrices relatives au cancer.

Identifier des stratégies pour sensibiliser les femmes aux facteurs de risque et aux symptômes du cancer

Garantir l'égalité d'accès au diagnostic précoce et au traitement du cancer