Grève du SAG : les acteurs hollywoodiens débrayent en raison de problèmes de rémunération et d'IA

Les acteurs hollywoodiens se sont joints à la grève des scénaristes, la plus importante du secteur depuis plus de 60 ans.

La Screen Actors Guild (SAG) souhaite que les géants du streaming acceptent un partage plus équitable des bénéfices et de meilleures conditions de travail.

Le syndicat cherche à obtenir la garantie que l'intelligence artificielle (IA) et les visages et voix générés par ordinateur ne seront pas utilisés pour remplacer les acteurs.

Plusieurs acteurs se sont rendus sur Instagram pour exprimer leur soutien à la grève, notamment Bob Odenkirk, la star de Better Call Saul, Cynthia Nixon, de Sex and the City, et Jamie Lee Curtis, vétéran d'Hollywood.