Apple dévoile l'iPhone 14 Pro et la montre Ultra

il y a une heure

Apple a dévoilé l'iPhone 14, doté de la connectivité satellitaire d'urgence et de la technologie de détection des accidents de voiture, lors d'une cérémonie de lancement aux États-Unis.

L'événement s'est concentré sur la prochaine génération d'iPhone, de Watch et de produits AirPod.

Modèle Apple Watch Series 8

L'Apple Watch Series 8 présente un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment la détection des accidents de voiture, des capteurs de température pour le suivi des cycles d'ovulation et une nouvelle option de mode basse consommation.

Les gens se méfient des trackers menstruels depuis que des changements ont été apportés à la législation sur l'avortement aux États-Unis, et l'on craint que les données relatives aux règles puissent être utilisées par les forces de l'ordre. Apple affirme que les données sur ses appareils seront cryptées et uniquement accessibles via un code d'accès ou des données biométriques.