Que signifie pour l'Afrique l'élection de Liz Truss comme nouveau Premier ministre britannique ?

il y a une heure

Victor Ezeama BBC News Pidgin

Crédit photo, Getty Images Légende image, Liz Truss, la nouvelle Première ministre britannique.

L'environnement financier, le commerce, l'aide, la sécurité et la politique en Afrique sont en train de changer. Et très vite aussi.

Les analystes estiment que le nouveau gouvernement britannique, sous la direction de Liz Truss, sera plutôt occupé à relever les défis économiques du Royaume-Uni et à résoudre les problèmes internes du parti conservateur causés par Boris Johnson.

"Il n'y a pas de politique étrangère africaine clairement définie que l'on puisse identifier dans la politique britannique pour le moment", affirme un professeur de sciences politiques au Nigéria.

Liz Truss la nouvelle Première ministre du Royaume-Uni.

Elle est devenue la nouvelle cheffe du Parti conservateur britannique après une lutte serrée avec Rishi Sunak, ancien ministre des Finances.

Sir Graham Brady, président du Comité 1922 de la base du parti, a annoncé la nomination de Mme Truss à la tête du parti conservateur lundi.

Selon lui, Truss a remporté 81 326 voix contre 60 399 voix pour Sunak.

Pourquoi le nouveau Premier ministre britannique intéresse l'Afrique

Bien que les gens n'aient pas entendu beaucoup de choses de la part de Truss sur ses plans pour l'Afrique, sa politique pourrait déteindre sur le continent.

Le professeur Eme Ekekwe, professeur de sciences politiques, affirme que Mme Truss sera obligée de se tourner vers l'intérieur pour s'attaquer d'abord aux défis locaux dont elle a hérité : "elle a déjà du travail qui l'attend."

"Je m'attends à ce qu'elle utilise sa première année de mandat pour essayer de résoudre les problèmes qui affectent les populations locales, comme le coût élevé de la vie, l'énergie, les questions éthiques au sein du gouvernement conservateur, etc."

"Ce sont les problèmes auxquels elle doit s'attaquer en premier. Comment faire pour regagner la confiance de la population britannique."

Il explique que l'Afrique doit s'attendre à moins de la part du nouveau gouvernement britannique.

L'émergence de Truss va-t-elle favoriser l'Afrique ?

La nouvelle Première ministre britannique prend ses fonctions à un moment où de nombreux résidents du Royaume-Uni sont confrontés à des problèmes économiques de plus en plus graves causés par la guerre en Ukraine. D'autres facteurs entrent aussi en ligne de compte.

Le Dr Anthony Egobueze, un autre professeur de sciences politiques à l'Université de l'Etat de Rivers, dans le sud du Nigéria, affirme que l'Afrique a besoin de s'intéresser à la personne qui devient Premier ministre britannique pour des raisons de durabilité.

Il rappelle que l'ancien Premier ministre Boris Johnson s'est engagé à organiser un sommet Grande-Bretagne-Afrique en 2020 à Londres pour approfondir les relations entre le Royaume-Uni et l'Afrique.

"L'émergence de Liz Truss a mis l'Afrique en bonne position, sachant qu'elle a été ministre des Affaires étrangères sous la direction de son prédécesseur, Boris Johnson", dit-il.

Liz Truss a fait l'éloge de Boris Johnson lors de son discours d'acceptation à l'auditorium du Centre Reine Elizabeth II.

Elle a souligné que la Grande-Bretagne va continuer à s'engager à promouvoir le développement de l'Afrique.

"Ligne politique pour l'Afrique"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Boris Johnson, ancien Premier ministre britannique.

Oga Olufemi Hassan, estime que la population africaine du Royaume-Uni doit déterminer la "ligne" politique du pays pour le continent.

"L'émergence de la Turquie n'est pas à sens unique. Si l'Afrique doit s'intéresser à son avenir, elle doit aussi commencer à réfléchir aux avantages que le Royaume-Uni peut tirer de l'Afrique", explique Oga Hassan.

Le consultant principal de Hatytude Consulting, à Lagos, au Nigéria, estime que l'ère post-Brexit impose au Royaume-Uni d'explorer des opportunités au-delà de l'Europe et des pays développés.

Selon l'expert économique, le Royaume-Uni "doit voir les nombreuses opportunités pour l'Afrique par rapport à l'Afrique et aux autres nations développées".

Oga Hassan a déclaré qu'alors que l'accord de libre-échange continental africain est déjà en vigueur, "le Royaume-Uni doit commencer à encourager ses propres entreprises à voir comment elles peuvent renforcer leurs collaborations stratégiques avec les entreprises africaines", ajoutant que "l'AfCFTA ouvre au Royaume-Uni des opportunités commerciales sur tout le continent".

Qu'est-ce que Truss va faire en priorité pour l'Afrique ?

Bien que l'ancien Premier ministre Boris Johnson ait déclaré, lors du sommet de 2020, que la Grande-Bretagne était un "partenaire de choix en matière d'investissement", les personnes concernées ne savent pas exactement ce que la collaboration entre le Royaume-Uni et l'Afrique peut apporter.

La pandémie de Covid-19 rend difficile l'évaluation de la mise en œuvre des accords conclus lors du sommet entre la Grande-Bretagne et l'Afrique cette année.

Toutefois, compte tenu des réalités actuelles, les analystes estiment que l'Afrique a besoin d'attention dans des domaines clés :

Libre échange

Sécurité - Prévention des conflits

Technologie

Promotion de la bonne gouvernance

Droits de l'homme

Changement climatique

Questions de responsabilité et de transparence

Sortir les gens de la pauvreté.

Pour le Dr Egobueze, il "attend de Truss qu'elle défende les principes du Royaume-Uni en matière de libre échange, de démocratie et de droits de l'homme afin d'encourager la croissance sur le continent africain".

Mais oga Hassan croit qu'au-delà de ce que l'ancien Premier ministre Johnson a laissé derrière lui, le nouveau Premier ministre n'abandonnera pas totalement ses politiques sur l'Afrique - "Je pense qu'elle pourra modifier certaines d'entre elles avec de nouvelles perspectives issues de l'attitude des gouvernements africains."

"Elle devrait se concentrer sur le transfert de technologie afin de développer le marché de l'Afrique dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et des autres industries."

Répondre aux préoccupations du Commonwealth

Le commerce entre les 56 nations du Commonwealth n'est pas une politique prioritaire de Liz Truss.

À l'occasion de l'ouverture des Jeux du Commonwealth à Birmingham, la nouvelle PM britannique s'est engagée à "veiller à ce que le Commonwealth soit au cœur de mes plans pour une Grande-Bretagne globale".

Selon le Dr Egobueze, les différences idéologiques et l'instabilité politique de certains États membres rendent le travail de Mme Truss "un peu difficile".

"L'émergence de Truss marque le début d'une nouvelle ère, d'un nouvel horizon et d'un appel à l'action pour les dirigeants africains, qui doivent s'inspirer du Royaume-Uni, car nous n'avons pas de relations solides avec le pays."

Il affirme que les dirigeants africains doivent renforcer leurs institutions plutôt que de créer des dirigeants forts, ce qui découragerait la libre circulation des personnes et des technologies vers le Royaume-Uni.

Pendant ce temps, le professeur Ekekwe croit que le Commonwealth est important pour le nouveau gouvernement britannique en raison de la "certitude que la Grande-Bretagne s'engage activement pour ces pays".

"Des attentes irréalistes"

La Grande-Bretagne a redéfini son intérêt personnel et cela signifie qu'elle n'a pas de temps à consacrer à l'Afrique, insiste le professeur Ekekwe.

Selon lui, la promesse de M. Truss d'étendre le programme pour le Rwanda en dépit de l'opposition des Nations unies rend plus évident le fait que l'Afrique ne reçoit pas suffisamment de soutien financier du Royaume-Uni.

Le professeur Ekekwe affirme que l'intérêt du Royaume-Uni pour l'Afrique n'est pas de "gagner des alliés à travers le continent dans la compétition contre des pays comme la Chine, la Russie, la Turquie et ainsi de suite".

L'universitaire dit que si le Royaume-Uni ne va pas complètement abandonner l'Afrique, il va plutôt se concentrer sur la stabilisation de l'économie des nations partenaires pour approfondir le libre-échange, mais "cela va s'accompagner d'une réduction importante de l'aide étrangère qui va toucher beaucoup de pays africains".

"Liz Truss et le parti conservateur seront plus enclins, non pas nécessairement à se désengager de l'Afrique, mais à jy être présent uniquement dans la mesure où le secteur privé et le Royaume-Uni tireront des avantages dans les relations avec l'Afrique".

Le professeur Eme Ekekwe suggère que les dirigeants africains doivent devenir plus forts avec la Grande-Bretagne, car les effets du Brexit sont encore en cours.

Qui est Liz Truss ?

Crédit photo, Reuters Légende image, Liz Truss, nouvelle Première ministre britannique.

À l'âge de sept ans, Liz Truss a joué le rôle de Margaret Thatcher pour les élections générales simulées de son école.

Mais contrairement à la Première ministre, qui a remporté une énorme majorité en 1983, elle n'a pas réussi.

Plusieurs années plus tard, Liz Truss se souvient : "J'ai sauté sur l'occasion et j'ai fait un discours similaire pour les élections, mais je me suis retrouvée avec zéro voix. Je n'ai même pas voté pour moi-même."

Trente-neuf ans plus tard, elle a saisi l'occasion de suivre l'exemple de la Dame de fer pour de bon et de devenir leader et Premier ministre conservateur. La ministre des affaires étrangères talonne l'ex-chancelier Rishi Sunak dans les cinq tours de scrutin des députés conservateurs.

Mais les bookmakers la considèrent comme la grande favorite, car elle a passé des années à établir des relations avec les associations de circonscription et est restée fidèle à Boris Johnson pendant les jours les plus sombres de son mandat.

À bien des égards, elle n'est pas une conservatrice traditionnelle.

Elle est née Mary Elizabeth Truss à Oxford en 1975. Elle décrit son père, qui est professeur de mathématiques, et sa mère, qui est infirmière, comme étant "de gauche".

Lorsqu'elle était jeune fille, sa mère a participé à des marches pour la Campagne pour le désarmement nucléaire, une organisation qui s'est fermement opposée à la décision du gouvernement Thatcher d'autoriser l'installation d'ogives nucléaires américaines à RAF Greenham Common, à l'ouest de Londres.

Faits essentiels sur Liz Truss :

Âge : 47 ans

Lieu de naissance : Oxford

Domicile : Londres et Norfolk

Éducation : École Roundhay pour Leeds, Université d'Oxford

Famille : Mariée au comptable Hugh O'Leary, elle a deux filles adolescentes.