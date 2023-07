Pourquoi les téléphones portables surchauffent-ils et comment l'éviter ?

Crédit photo, Getty Images

il y a une heure

Vous êtes assis dehors en train de déjeuner et votre téléphone vous dit qu'il a trop chaud pour fonctionner normalement.

Que faire si l'on ne peut pas se divertir en navigant sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous devez vous résigner à discuter avec ceux avec qui vous êtes ?

Peut-être, car la chaleur n'affecte pas seulement le corps des gens, mais aussi leurs appareils électroniques.

Contrairement aux humains, les téléphones ne peuvent pas transpirer, ce qui est une bonne chose pour ceux qui les tiennent, mais pas pour leur fonctionnement.

Pourquoi nos appareils électroniques souffrent-ils de la chaleur et que pouvons-nous faire ?

Pourquoi ?

+ chaleur, - vitesse

De même qu'il nous est plus difficile de fonctionner à la même vitesse sous une chaleur intense, il en va de même pour le processeur du téléphone, la puce interne responsable de ses principales fonctions.

"Les éléments internes qui font fonctionner l'appareil génèrent malheureusement de la chaleur", explique Roz Wyatt-Millington, maître de conférences en ingénierie électrique et électronique à l'université Leeds Beckett.

"Lorsque les téléphones chauffent, le processeur tente d'éviter la surchauffe, ce qui a pour effet de tout ralentir.

De 100 % à 10 %.

Roz précise que les appareils électroniques sont généralement conçus pour fonctionner jusqu'à 35 °C. Les piles stockent l'énergie et sont conçues pour fonctionner à certaines températures.

"Les batteries stockent l'énergie et sont conçues pour fonctionner à certaines températures. Plus elles chauffent, plus elles doivent travailler dur et plus elles consomment d'énergie", explique-t-elle.

Cela signifie que la durée de vie de la batterie s'épuise plus rapidement, d'autant plus qu'il est plus difficile de la refroidir.

L'experte précise que nous augmentons souvent la luminosité de l'écran lorsque nous sommes au soleil, ce qui peut également avoir un impact.

"Ils consomment également de l'énergie pour surveiller leur propre état et doivent donc travailler davantage."

Brûlure d'écran

Si vous avez remarqué un léger changement sur votre écran, la chaleur peut en être la cause.

"S'il s'agit d'un vieux téléphone et qu'il présente un petit défaut, la chaleur l'amplifie", explique Roz.

Et contrairement aux protections que nous utilisons pour notre peau, les protections d'écran font souvent plus de dégâts parce qu'elles peuvent retenir plus de chaleur à l'intérieur, ce qui n'est pas bon quand le soleil est brûlant.

Ce qu'il faut faire

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour refroidir le téléphone...

Ne pas le charger

"S'il fait très chaud, lorsque vous chargez la batterie, vous produisez plus de chaleur. Lorsque votre appareil est en cours de chargement, il finit par être plus chaud", explique Roz.

Garder l'esprit vif

"Il est utile de ne pas l'exposer directement à la lumière du soleil. Ne le laissez pas dans votre voiture, gardez-le à l'ombre autant que possible. Mettez-le devant un ventilateur si vous le pouvez".

Restez léger

Cela vaut pour l'intérieur comme pour l'extérieur du téléphone. Sortez-le de son étui et désactivez toutes les fonctions dont vous n'avez pas besoin.

"Si vous n'utilisez pas le GPS, si vous n'utilisez pas d'autres fonctions, éteignez-les. Car moins vous utilisez de choses, moins vous consommez d'énergie et moins vous produisez de chaleur", explique-t-il.

Mode basse consommation

Moins vous consommez d'énergie, mieux votre téléphone se portera.

"Parfois, si votre téléphone a vraiment du mal à fonctionner, éteignez-le pendant quelques minutes, laissez-le refroidir, puis rallumez-le.

Mais n'utilisez pas de réfrigérateur ou de congélateur…

"Ne le mettez pas dans une poche de glace, cela ne sert à rien.

Les changements rapides de température peuvent être très néfastes pour les téléphones, et la glace peut y piéger de l'eau.