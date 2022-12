L'histoire vraie de "Whipped Peter", l'esclave dont la photo choquante a changé la perception de l'esclavage en Amérique

"La photographie a montré qu'il s'agissait de vraies personnes avec de vraies expériences. Elle a été prise pour présenter un récit visuel de l'horreur de l'esclavage pendant la guerre civile", déclare Barbara Krauthamer, une éminente historienne de l'esclavage des États-Unis et doyen du Collège des sciences humaines et des beaux-arts de l'Université du Massachusetts à Amherst, à la journaliste de la BBC Chelsea Bailey.

Fuite

Après avoir été chassé pendant 10 jours par des limiers et des chasseurs d'esclaves dans les marais de la Louisiane, Gordon a finalement atteint le camp de l'Union... et sa liberté.

"Selon la National Gallery of Art, un journaliste new-yorkais a déclaré que l'image devrait "être multipliée par 100 000 et diffusée dans tous les États".

Les horreurs de l'esclavage deviennent virales

Dans leur livre "Envisioning Emancipation: Black Americans and the End of Slavery", la professeure Krauthamer et sa co-auteure, l'historienne de la photographie Deborah Willis, décrivent comment les progrès de la photographie ont permis à l'image du contrecoup de Gordon d'être reproduite à un prix abordable sur de petites cartes et largement partagée.