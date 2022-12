Qui est Rosa Parks, symbole de la lutte contre la ségrégation raciale en Amérique ?

Somaya Nasr - BBC News Arabe

Crédit photo, Getty Images

Avec un "acte simple", elle est devenue l'un des symboles du mouvement pour la liberté civile et de la lutte contre le racisme aux États-Unis

Le personnage qui vient peut-être le plus à l'esprit quand on parle de la lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-unis est le révérend Martin Luther King - qui parmi nous n'a pas vu ni lu le texte de son célèbre discours qu'il a prononcé lors de la marche qui a eu lieu à Washington en 1963 pour protester contre la discrimination raciale contre les Afro-Américains, qui comprenait la ligne emblématique "I Have a Dream".

Mais bien sûr, il y avait beaucoup d'autres personnages influents dans l'histoire de ce mouvement.

Parmi ces personnages se trouve une femme nommée Rosa Parks, dont le "simple acte" un jour dans un bus en Alabama a enflammé la résistance aux lois sur la ségrégation raciale aux États-Unis et accéléré leur abrogation.

Qui est Rosa Parks ?

Rosa Parks est née le 4 février 1913 à Tuskegee, en Alabama, de son père, James McCauley, charpentier et ouvrier qualifié, et de sa mère d'une enseignante nommée Leona Edwards McCauley.

Ses parents se sont séparés quand elle avait deux ans et elle a déménagé avec sa mère et son jeune frère pour vivre dans la ferme de ses grands-parents maternels près de Montgomery.

Pendant son enfance, Parks a reçu une grande partie de son éducation à la maison aux mains de sa mère, qui travaillait comme enseignante dans une école locale désignée pour les Afro-Américains, et Rosa a étudié pendant un certain temps dans la même école.

Sa vie à la ferme n'était pas parfaite du tout. Le Ku Klux Klan, un groupe raciste extrémiste, constituait une menace constante pour les Noirs, et elle a plus tard parlé de "l'incendie, la flagellation et le meurtre d'églises et d'écoles de noires".

Et son grand-père veillait toujours la nuit pour garder la maison en prévision d'éventuelles attaques des suprématistes blancs. Les nuits qu'il jugeait trop dangereuses, la famille devait se coucher tout habillée pour être prête à fuir la maison si nécessaire.

À cause de la maladie de sa mère, Parks a cessé d'aller à l'école à l'âge de seize ans afin de pouvoir s'occuper d'elle, puis elle n'a pas obtenu de diplôme d'études secondaires et est devenue enseignante comme elle le souhaitait.

En 1932, Rosa épousa Raymond Parks, qui était coiffeur et militant des droits civiques, à l'âge de dix-neuf ans. Elle a travaillé comme couturière pendant un certain temps et son mari l'a encouragée à retourner à l'école et à obtenir son diplôme d'études secondaires.

Parks a été arrêtée après avoir refusé de céder sa place à un passager blanc.

Lois "Jim Crow"

Au cours du XIXe siècle, un ensemble de lois ont été adoptées dans certains États américains, appelées lois Jim Crow.

Ces lois visaient à garantir que la vie des Américains noirs et blancs reste "séparée mais égale", et il y avait une ségrégation dans tous les espaces et installations publics, tels que les écoles, les églises, les magasins et même les ascenseurs et les robinets d'eau potable.

Il n'y avait pas d'égalité sur le terrain et les Afro-Américains souffraient de graves discriminations à cause de cet apartheid.

Il était naturel que beaucoup ressentent l'injustice de ces lois et souhaitent leur résister et parvenir à l'égalité pour tous.

Parmi les organisations fondées à cet effet figurait l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur, à laquelle Rosa Parks et son mari Raymond se sont joints, et elle a été secrétaire de son chapitre de Montgomery jusqu'en 1956.

Le mouvement pour la justice et l'égalité est devenu connu sous le nom de "Mouvement des droits civiques".

Les transports en commun faisaient partie des installations de l'apartheid. Selon la loi de la ville de Montgomery, les hommes, les femmes et les enfants afro-américains devaient s'asseoir à l'arrière des bus.

Ils étaient également tenus de céder leurs sièges aux passagers blancs s'il ne restait plus de sièges vides devant.

Un "acte simple" déclenche la résistance

Le 1er décembre 1955, Rosa Parks était assise dans la première rangée de sièges arrière réservée aux Noirs lorsque des passagers blancs montèrent dans le bus.

Le conducteur lui dit, ainsi qu'à trois autres passagers noirs, de céder leur place afin que des passagers blancs puissent les prendre. Les trois autres passagers ont obéi, mais Parks a refusé.

Elle a été arrêtée et condamnée à payer une amende de 10 dollars (6 256 FCFA) pour avoir enfreint la loi et 4 dollars (2 502 FCFA) supplémentaires pour les frais de justice.

Mais elle a également rejeté cela, affirmant que la loi était injuste. Au lieu de cela, elle a accepté l'offre d'ED. Nixon, présidente de la section de Montgomery de l'Association pour l'avancement des personnes de couleur, pour faire appel de sa condamnation et contester les lois sur la ségrégation en Alabama.

Sur la raison pour laquelle elle a refusé de céder sa place ce jour-là, Parks a écrit dans son autobiographie : "J'en avais assez des traitements cruels auxquels j'étais soumise. J'étais une personne normale comme tout le monde. Il y a eu peu de fois dans ma vie où des blancs, les gens me traitaient comme si j'étais une personne normale, alors "je connaissais ce sentiment. J'ai senti qu'il était temps que les autres blancs me traitent de la même manière."

"Je n'aurais pas pu imaginer, quand j'ai refusé de céder mon siège, que mon simple geste aiderait à mettre fin à la ségrégation dans le Sud."

Mais c'est exactement ce qui s'est passé.

Les leaders des droits civiques de l'époque, menés par Martin Luther King, ont réalisé que cet événement était une opportunité importante à saisir. Ces dirigeants ont appelé tous les Afro-Américains à boycotter les bus publics de Montgomery en soutien à Rosa Parks et à protester contre l'injustice de la ségrégation raciale.

L'appel s'est propagé par la distribution de tracts appelant les citoyens noirs à lancer un boycott le 5 décembre. Les militants ont formé la Montgomery Improvement League pour organiser le boycott.

C'était un énorme défi pour la compagnie de bus, car environ 70% de ses utilisateurs étaient noirs, donc les boycotter aurait causé une énorme perte de revenus pour la compagnie.

Mais c'était un défi encore plus grand pour les passagers eux-mêmes. Certains d'entre eux ont dû marcher plus de 30 kilomètres pour aller et revenir de leur lieu de travail.

Le premier jour du boycott a été un succès et le soir, Martin Luther King s'est adressé à la foule rassemblée dans une église en disant que "la grandeur de la démocratie américaine est le droit de manifester pour le droit".

King est devenu le chef de la province et a reçu de nombreuses menaces de mort. Sa maison a même été bombardée, mais lui et sa famille s'en sont sortis indemnes.

Le boycott a duré plus d'un an, et des personnes à l'extérieur de Montgomery ont également participé, et des manifestations contre la ségrégation dans les restaurants, les piscines et d'autres installations publiques ont eu lieu à travers les États-Unis.

Rosa Parks est assise dans un bus après que la Cour suprême a invalidé les lois sur la ségrégation de l'Alabama.

La première victoire

Le boycott, dont Parks s'est inspirée, a porté ses fruits, puisque la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision le 13 novembre 1956, jugeant que les lois sur la ségrégation appliquées à Montgomery et dans l'État de l'Alabama en général étaient inconstitutionnelles, car elle les considérait comme une violation de la clause prévoyant une "protection égale" du quatorzième amendement à la Constitution des États-Unis.

Le 20 décembre de la même année, Martin Luther King a publié une déclaration annonçant la fin du boycott des bus de Montgomery et exhortant les citoyens noirs à reprendre la conduite.

Le boycott a en fait pris fin le lendemain et Rosa Parks a été parmi les premiers citoyens d'ascendance africaine à prendre place à bord des bus urbains déségrégés.

Reconnaissant son rôle dans le déclenchement de la première manifestation anti-apartheid à grande échelle aux États-Unis, Rosa Parks en est venue à être appelée la "mère du mouvement des droits civiques".

Martin Luther King et le mouvement pacifiste qu'il a dirigé ont remporté leur première victoire - et bien d'autres pour les droits des Noirs en Amérique à suivre.

Rosa Parks et Martin Luther King.

"Je n'ai pas encore atteint le stade du bonheur"

Certains récits ont affirmé que Parks avait refusé de céder son siège parce qu'elle était fatiguée après une dure journée de travail, et non pour protester contre le traitement injuste des Noirs.

Rosa Parks y a répondu en écrivant dans son autobiographie : "Je n'étais pas physiquement fatiguée, ou plus fatiguée que d'habitude après le travail. Je n'étais pas vieille alors, même si dans l'esprit de certaines personnes mon image est celle d'une vieille dame âgée alors de 42 ans. Non, j'étais fatigué et fatigué de renoncer à mes droits."

Rosa n'est pas la seule femme à avoir refusé de céder sa place aux Blancs, mais d'autres l'ont précédée, menée par Claudette Colvin, qui a fait la même chose plus tôt en 1955, alors qu'elle n'avait que 15 ans.

Mais parce qu'elle était secrétaire et membre de l'Association pour l'avancement des personnes de couleur, et parce que les militants du mouvement des libertés civiles la soutenaient, sa cause était connue d'une manière que d'autres femmes et filles avant elle ne pouvaient pas, et c'était elle cause qui a forcé la ville de Montgomery à mettre fin à la ségrégation dans ses bus.

Parks est restée un membre actif de l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur et a soutenu le mouvement des droits civiques à Detroit, Michigan, où elle et son mari ont déménagé en 1957.

De 1965 à 1988, elle a travaillé pour le membre du Congrès John Conyers, aidant les sans-abri. obtenir un logement.

En 1987, elle et son mari ont fondé l'Institut Rosa et Raymond Parks pour le développement personnel, qui visait à offrir des opportunités d'éducation et d'emploi aux jeunes, en particulier ceux d'ascendance africaine.

Malgré cela, Parks n'était pas satisfaite de ce qui avait été réalisé, car elle pensait que les États-Unis ne parvenaient toujours pas à protéger et à respecter la vie de leurs citoyens noirs.

Martin Luther King, qui a attiré l'attention nationale sur son activisme en organisant le Montgomery Bus Boycott, a été assassiné moins de 10 ans après ce boycott.

Rosa Parks avec l'ancien vice-président américain Al Gore après avoir reçu la médaille d'or du Congrès en 1999.

Dans l'une de ses dernières interviews avec les médias, Parks a affirmé : "Je fais de mon mieux pour envisager la vie avec optimisme et j'attends avec impatience un jour meilleur. Mais je ne crois pas en une chose telle que le bonheur parfait. Cela me fait mal qu'il y a encore tellement d'activité du Ku Klux Klan et tellement C'est du racisme".

"Je pense que quand tu dis que tu es heureux ça veut dire que tu as tout ce dont tu as besoin et tout ce que tu veux, et il n'y a plus rien à souhaiter. Je ne suis pas là encore", poursuit-elle.

En 1999, Parks a reçu la médaille d'or du Congrès, la plus haute distinction décernée aux civils aux États-Unis en reconnaissance de leur service au pays.

Après sa mort le 24 octobre 2005, le Sénat du Congrès américain a publié une résolution l'honorant en plaçant son corps dans la salle ronde du bâtiment du Capitole, où les visiteurs lui ont jeté un regard d'adieu pendant deux jours.