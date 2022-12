Les troupes russes peuvent congeler leur sperme gratuitement - avocat

il y a une heure

Le chef de l'Union russe des avocats, Igor Trunov, a confié à l'agence de presse nationale Tass que le ministère de la santé avait répondu à son appel en faveur d'une cryobanque gratuite et de modifications de l'assurance médicale obligatoire.

Le ministère de la santé n'a pas encore commenté les remarques de M. Trunov et l'avocat a déclaré à la BBC que son syndicat devrait suivre la procédure auprès du ministère.

Il a expliqué à Tass que le ministère avait "déterminé la possibilité d'un soutien financier du budget fédéral pour la conservation et le stockage gratuits des cellules germinales (spermatozoïdes) pour les citoyens mobilisés pour participer à l'OAV pour 2022-2024".

La Russie a envahi l'Ukraine en février avec jusqu'à 200 000 soldats. Elle a non seulement perdu plus de la moitié du territoire qu'elle occupait pendant la phase initiale de la guerre, mais a subi des pertes se chiffrant en dizaines de milliers.

En septembre, le président Vladimir Poutine a annoncé une "mobilisation partielle", et les pertes n'ont cessé d'augmenter. Plus de 250 000 hommes russes ont fui le pays pour éviter le service militaire.

Dans les jours qui ont suivi l'appel, le site web Fontanka de Saint-Pétersbourg, deuxième ville de Russie, a fait état d'une augmentation du nombre d'hommes qui se sont adressés à des cliniques de fécondation in vitro et de fertilité pour faire congeler leur sperme et établir des documents autorisant leurs épouses à l'utiliser.