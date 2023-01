Comment le silence et la complaisance ont permis au chef de la mafia de rester en liberté

Mais plus d'une centaine de membres des forces armées s'étaient rassemblés dans les rues étroites de Palerme ce matin-là - et les gens ne connaissaient qu'un seul criminel capable de susciter ce genre de réaction.

Des applaudissements et des cris de joie éclatent. Quelqu'un tape dans la main d'un policier, d'autres l'embrassent, d'autres encore ont les larmes aux yeux. Tout le monde est rayonnant.

Plus tard, Maria Falcone a confié aux médias italiens qu'elle aurait aimé que son frère puisse assister à la scène.

À l'époque, le syndicat du crime organisé de Messina Denaro tentait, par le biais d'une campagne d'assassinats soutenue qui a fait plus de 20 morts, de forcer l'État à négocier un régime de prison ferme pour les associés de la mafia emprisonnés.

En 1993, un attentat à la bombe à Florence a fait cinq morts, dont un nouveau-né, une fillette de neuf ans et leurs parents.

Il a joué un rôle déterminant dans l'enlèvement et le meurtre, en 1993, de Giuseppe Di Matteo, le fils de 11 ans d'un mafioso devenu témoin de l'État. Le garçon a été retenu en captivité pendant deux ans avant d'être tué ; son corps a été dissous dans de l'acide pour empêcher la famille de l'enterrer.

Messina Denaro a également ordonné le meurtre d'un chef mafieux rival et de sa petite amie enceinte.

Cette semaine, après son arrestation, la police a découvert trois cachettes à Campobello di Mazara, un village baigné de soleil situé à 115 km de Palerme et à 10 km de Castelvetrano, sa ville natale.

Maurizio Bellacosa, avocat pénaliste et professeur de droit à l'université LUISS de Rome, a déclaré que Messina Denaro "utilisait pleinement la culture mafieuse" pour rester inaperçu.

La culture mafieuse fonctionnait comme une combinaison d'éléments entrelacés, a déclaré le professeur Bellacosa à la BBC : "De la présence répandue de la mafia sur le territoire, à une coopération rare ou inexistante de la société avec les enquêteurs, à un code du silence bien ancré, surtout dans les petites villes et les banlieues, où l'État est souvent perçu comme absent."

Le maire de Campobello, Giuseppe Castiglione, a déclaré aux médias italiens qu'il avait été "très déçu à l'idée que Messina Denaro ait vécu parmi nous pendant au moins un an - car je sais maintenant que mes concitoyens ont choisi de suivre la voie de la complaisance et de faire l'autruche".

Les tentacules de la mafia s'étendent profondément dans la société sicilienne. La peur et l'ancien code du silence sont toujours bien ancrés.

L'association mafieuse fonctionne de manière très simple : la violence et l'intimidation provoquent une condition de soumission et d'"omertà" chez les personnes concernées", a déclaré M. Bellacosa.

Lors de la conférence de presse donnée par la police à la suite de l'arrestation, le procureur de Palerme Maurizio de Lucia a déclaré que Messina Denaro avait probablement été aidé par la "bourgeoisie mafieuse" - faisant référence aux professionnels, entrepreneurs et politiciens locaux.

Les arrestations effectuées au fil des ans de personnes considérées comme proches de Messina Denaro en sont la preuve. Selon le journaliste palermitain Tullio Filipponi, il s'agit d'individus qui "ont accepté de vivre et de collaborer avec la mafia, en fermant les yeux lorsque les associés de la mafia ont besoin d'examens médicaux, d'expertises ou de gestion de patrimoine."

Ce réseau local s'est avéré aider le mafieux en blanchissant son argent, a déclaré M. Filipponi, et c'est "ce qui fait culturellement la différence et ce qui doit être éradiqué."

"Chaque Sicilien sait que la mafia existe [...] [et] elle a le pouvoir d'influencer la société et d'exercer un contrôle sur le territoire de manière capillaire."

On ne sait pas si Messina Denaro menait une vie de retraité ou s'il était encore actif et se livrait à des activités criminelles - et il se peut encore que son arrestation spectaculaire soit la partie facile.