Des criminels utilisent le site de rencontre Tinder pour kidnapper et escroquer des personnes

Un lieutenant de la police militaire travaillant dans le nord de Sao Paulo a déclaré que les victimes étaient généralement des hommes plus âgés et riches. « Ce sont des personnes de plus de 40 ans, célibataires et avec une stabilité financière. La plupart des délinquants attirent la victime via Tinder, avec des messages séduisants et proposent une rencontre physique dès que possible », a déclaré l’officier.