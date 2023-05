Pourquoi les élections en Turquie sont-elles suivies de près en Afrique ?

Crédit photo, Getty Images

Author, Par Marina Daras

Role, BBC World Service

il y a 49 minutes

L'influence de la Turquie en Afrique s'est considérablement accrue au cours des 20 dernières années et le vainqueur du second tour de l'élection présidentielle de dimanche devra réfléchir à la suite à donner à cette relation.

Depuis que Recep Tayyip Erdogan a pris le pouvoir en Turquie il y a vingt ans, d'abord en tant que premier ministre puis en tant que président, il s'est intéressé de plus en plus à l'Afrique.

Il y a vu des opportunités économiques, militaires et diplomatiques.

Le lien entre Ankara et le continent ne fera probablement que se renforcer si le président est réélu.

Son rival, Kemal Kilicdaroglu, chef du Parti républicain du peuple, a les yeux rivés sur l'Europe et l'Occident et est moins susceptible de faire de l'Afrique une priorité.

"M. Kilicdaroglu a souligné la nécessité de rééquilibrer les relations avec l'Occident et a déclaré qu'il essaierait de relancer le processus d'adhésion à l'Union européenne", explique Serkan Demirtas, chef du bureau d'Ankara du Hurriyet Daily News et expert en politique étrangère turque.

"Dans une interview, il a même déclaré qu'il fallait s'attendre à un virage à 180 degrés en matière de politique étrangère. Mais il n'a pas détaillé l'impact de ces changements sur les relations avec les principaux pays du monde".

Cependant, Ece Goksedef, du service turc de la BBC, souligne que la politique étrangère de la Turquie à l'égard du continent prendrait un certain temps à se rééquilibrer, et qu'il est donc peu probable qu'elle change aussi radicalement, étant donné les bases solides de cette nouvelle relation.

Quand les relations entre la Turquie et l'Afrique ont-elles décollé ?

Les graines de la coopération renforcée entre l'Afrique et la Turquie ont été plantées pendant le mandat de M. Erdogan en tant que premier ministre, qui a débuté en 2003.

M. Erdogan y a vu une aubaine économique potentielle.

"Au début des années 2000, l'économie turque connaissait une croissance continue et cherchait de nouveaux marchés", explique M. Demirtas, expert en politique étrangère.

"Un marché diversifié comptant plus de 50 pays et plus de 1,2 milliard d'habitants offre des opportunités lucratives aux exportateurs et aux hommes d'affaires turcs.

Le commerce annuel de la Turquie avec le continent est passé de (4,4 milliards d'euros) à 34,5 milliards d'euros entre 2003 et 2021, selon les chiffres du ministère turc des affaires étrangères, principalement grâce aux produits chimiques, à l'acier et aux céréales.

Les Turcs ont tenu à souligner qu'il ne s'agissait pas d'une relation d'exploitation et, en 2013, Erdogan, alors Premier ministre, a déclaré lors d'une visite au Gabon que "l'Afrique appartient aux Africains, nous ne sommes pas là pour votre or".

Qu'en est-il des intérêts militaires ?

Les contrats d'armement - également appelés "diplomatie du drone" - sont une source d'argent évidente pour Ankara.

Après avoir fait ses preuves en Libye, en Arménie et en Ukraine, le drone Bayraktar TB-2 est désormais présenté comme l'arme idéale pour cibler les groupes djihadistes mobiles et agiles qui se cachent dans la région du Sahel, en Afrique de l'Ouest.

En mars dernier, une douzaine de ces drones sont arrivés sur le tarmac de l'aéroport de Bamako, la capitale du Mali.

En présence du chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, et d'une poignée de diplomates turcs, le ministre malien de la défense a accueilli le nouveau lot d'armes en déclarant qu'elles "peuvent contribuer à rendre l'artillerie et les frappes aériennes plus précises".

Outre le Mali, la Turquie a vendu des drones au Burkina Faso, au Togo et au Niger, quatre pays du Sahel qui luttent désespérément contre la montée des militants islamistes dans la région.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Bayraktar TB-2 est très demandé sur le continent.

La Turquie a également engagé des pourparlers avec le Bénin, qui, jusqu'à récemment, n'était pas touché par l'insurrection islamiste, mais qui connaît aujourd'hui une recrudescence des attaques et des intrusions sur son territoire.

Le Maroc, la Tunisie, l'Éthiopie, le Nigeria et la Somalie sont également des clients connus des drones armés fabriqués par la Turquie.

Si la Chine domine toujours ce marché sur le continent, la Turquie offre une option plus abordable avec une liste d'attente plus courte.

La Turquie propose également d'autres équipements militaires.

Des véhicules blindés et de déminage, des systèmes de détection et de surveillance et des fusils font également partie des nombreux contrats d'armement que la Turquie a récemment signés avec des pays africains.

Au total, 30 États du continent ont conclu une sorte d'accord lié à la sécurité avec la Turquie - 21 d'entre eux ont été ratifiés en 2017 - selon un rapport de l'Institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité.

En plus d'être pleinement investi dans des initiatives de lutte contre le terrorisme, Ankara a également augmenté son aide humanitaire à des pays comme le Nigéria, la Mauritanie et le Niger.

En dehors des accords militaires et commerciaux, M. Erdogan s'est employé à consolider les relations entre la Turquie et l'Afrique.

En 2005, la Turquie est devenue membre observateur de l'Union africaine, avant d'être élevée au rang de partenaire stratégique trois ans plus tard.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président turc Erdogan et le président sénégalais Macky Sall sont apparus ensemble lors de l'inauguration d'un stade à Dakar le 22 février 2022.

La Turquie affirme avoir effectué 50 visites officielles dans une trentaine de pays africains depuis 2014.

Le président Erdogan s'est rendu quatre fois au Sénégal, aussi souvent qu'en Chine ou en Allemagne.

Et là où il se rend, une délégation d'entreprises l'accompagne, ce qui se traduit par l'attribution de projets d'infrastructures clés à des entreprises turques, comme la piscine olympique de Dakar ou la Kigali Arena au Rwanda, le plus grand stade d'Afrique de l'Est.

Plus récemment, l'Ouganda a mis fin à son contrat avec une entreprise chinoise chargée de construire un chemin de fer jusqu'à la frontière kenyane et envisage de conclure un accord avec une entreprise turque à la place.

Les sommets Turquie-Afrique ont toujours été bien suivis par les chefs d'État du continent.

Le fait le plus révélateur est peut-être le nombre d'ambassades turques sur le continent. La Turquie compte 44 ambassades en Afrique, à l'instar des États-Unis (49) et de la France (46), mais loin derrière la Chine (53).

Qu'est-ce que la Turquie offre d'autre à l'Afrique ?

La Turquie a également tenté d'accroître son "soft power" sur le continent.

L'expansion récente de son empreinte est sans aucun doute le lancement de TRT Afrika.

Le radiodiffuseur public turc TRT a profité du retrait de plusieurs concurrents dans la région pour lancer cette plateforme d'information numérique en français, en anglais, en swahili et en haoussa.

Mais l'impact culturel le plus important vient peut-être des feuilletons turcs, qui ont connu un grand succès dans plusieurs pays africains, de l'Éthiopie au Sénégal.

Un aspect moins connu des relations avec l'Afrique est l'énergie.

À la suite de visites présidentielles, la société turque Karpowership a signé des accords pour que ses centrales électriques montées sur des navires fournissent de l'électricité à plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et, la semaine dernière, à l'Afrique du Sud. Ces centrales sont amarrées au large des côtes et directement branchées sur le réseau national, fournissant entre 30 MW et 470 MW par navire.