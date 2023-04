Quel est le meilleur exercice pour perdre du poids ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lorsque vous perdez du poids vous maintenez et favorisez la masse musculaire tout en réduisant la graisse corporelle.

Author, Kerry Torrens

Role, Nutritionniste

il y a 26 minutes

Vous cherchez à perdre quelques kilos de trop ? Le sport est la solution. La nutritionniste Kerry Torrens explique le rôle que joue l'exercice physique dans le processus de perte de poids.Qu'est-ce que l'exercice et quel rôle joue-t-il dans la perte de poids ?

L'exercice physique est toute activité planifiée, structurée et répétitive qui fait travailler votre corps à une intensité supérieure à votre niveau habituel de mouvement quotidien.

Les sports d'équipe, le jogging, la course ou la danse augmentent votre fréquence cardiaque, font travailler vos muscles, aident à améliorer et à maintenir votre forme physique.

Malheureusement, des études montrent que ceux qui cherchent à perdre du poids en faisant uniquement de l'exercice ont tendance à avoir des résultats modestes. Environ 2 kg. Afin de perdre plus, vous devrez augmenter le temps de pratique et le combiner avec un régime alimentaire restreint en calories.

Il convient de rappeler lorsque vous perdez du poids vous maintenez et favorisez la masse musculaire tout en réduisant la graisse corporelle.

Dois-je faire du sport pour perdre du poids ?

La réponse est non, du moins pas au début. Cependant, si vous voulez maintenir votre poids et éviter la perte accélérée de masse musculaire, l'exercice est recommandé.

Faire régulièrement de l'exercice augmente la masse musculaire et apprend à votre corps à brûler plus de calories, même au repos. L'exercice physique permet une meilleure gestion de son poids à long terme.

Quel est le meilleur exercice pour perdre du poids ?

Il n'y a pas de meilleur exercice pour perdre du poids. Une variété d'exercices structurés et le maintien d'une activité physique pendant la journée sont susceptibles de donner les meilleurs résultats. Voici les types d'exercices que vous pourriez faire :

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'exercice augmente la masse musculaire et apprend à votre corps à brûler plus de calories

Cardio

L'augmentation régulière de votre activité cardio augmente le nombre de calories que vous brûlez et peut vous aider à perdre du poids et à brûler la graisse du ventre. Le cardio améliore l'endurance, la respiration et la fréquence cardiaque et, à ce titre, profite au cœur, aux poumons et à la circulation sanguine.

Exemple : la marche rapide, le jogging, la danse, la natation, le tennis et le vélo.

Entraînement en mode « résistance ou en force »

Souvent appelée haltérophilie, cette forme d'exercice aide à préserver et à développer les muscles et à les rendre plus forts. Vous n'avez pas besoin de soulever des poids. Utiliser votre propre poids corporel - en faisant des pompes, par exemple - ou en utilisant une bande de résistance pour obtenir un effet similaire.

L'un des principaux avantages de l'entraînement en force » est qu'il favorise la santé musculaire car le muscle est métaboliquement actif. Plus vous avez des muscles, plus vous brûlerez de calories, même au repos. Préservez et développez vos muscles tout en perdant de la graisse corporelle aide à empêcher votre métabolisme de ralentir.

Des études montrent que la combinaison de cardio et de musculation dans votre plan de perte de poids peut être le moyen le plus efficace d'améliorer votre forme physique et de réduire votre tour de taille.

Entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT)

Cette forme d'exercice implique des cycles de courtes périodes d'exercices intenses suivis d'un bref repos, et combine des entraînements cardio et de résistance. Prenant généralement 10 à 20 minutes, cette activité intense peut être utile pour initier des changements de composition corporelle. Cependant, si vous souffrez d'une maladie cardiaque ou de problèmes de santé, parlez-en à votre médecin généraliste avant de commencer.

Quel est le meilleur plan d'exercice pour perdre du poids ?

Afin de rester en bonne santé, nous devrions tous viser au moins 150 minutes d'activité d'intensité modérée par semaine plus deux séances d'entraînement intense . L'entraînement intense est utile car il préserve la masse musculaire - le combiner avec le HIIT peut aider si vous manquez de temps. Cet objectif hebdomadaire peut être décomposé en durées quotidiennes plus courtes de 20 à 30 minutes par jour.

Si vous cherchez à réduire votre poids, cependant, vous aurez besoin d'un peu plus de temps. Les études parlent de 225-420 minutes par semaine , réduisant à 200-300 minutes par semaine pour simplement maintenir le poids. Essayez de diviser cela en durées plus courtes, régulièrement espacées au cours de la semaine, et assurez-vous de combiner l'activité aérobique avec au moins deux séances d'entraînement intenses.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Si vous faites du sport pour la première fois, parlez-en à votre médecin

Tout le monde peut-il faire du sport en toute sécurité ?

Si vous faites du sport pour la première fois, parlez-en à votre médecin généraliste pour vous assurer que l'exercice que vous proposez vous convient.

Surtout si vous souffrez d'une maladie cardiaque, d'hypertension artérielle, de diabète, d'ostéoporose, d'une blessure musculaire existante, d'arthrite ou de problèmes articulaires ou si vous êtes enceinte.

Derniers mots

Le moyen le plus efficace de perdre du poids et de le maintenir consiste à combiner une alimentation équilibrée et hypocalorique, des exercices variés et une bonne hygiène de vie.

Pour rester en bonne santé, nous devrions faire 150 minutes d'activité modérée plus deux séances de musculation. Cependant, si votre objectif est de perdre du poids ou de le maintenir, des études suggèrent de faire de l’activité sportive intense.