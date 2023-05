Le FBI révèle un complot des années 1980 visant à tuer la reine Élisabeth II

La Reine Elizabeth II et Ronald Reagan lors d'un banquet à San Francisco en 1983

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a rendu public un ensemble de dossiers relatifs aux voyages de la Reine aux Etats-Unis, suite à son décès l'année dernière.

La menace a été proférée le 4 février 1983, environ un mois avant la visite en Californie de la reine Élisabeth II et de son mari, le prince Philip.

En réponse à cette menace, les services secrets avaient prévu de "fermer les passerelles du Golden Gate Bridge à l'approche du yacht". On ignore quelles mesures ont été prises à Yosemite, mais la visite a eu lieu. Aucun détail sur les arrestations n'a été publié par le FBI.

Le cache de 102 pages a été téléchargé lundi sur Vault, le site d'information du FBI, à la suite d'une demande présentée par des médias américains en vertu de la loi sur la liberté de l'information (Freedom of Information Act).

La Reine Elizabeth II et le Prince Philip se sont entretenus avec des gardes du parc national lors de leur visite à Yosemite

En 1976, la Reine s'est rendue à New York pour les célébrations du bicentenaire des États-Unis.

Les documents révèlent qu'une convocation a été délivrée à un pilote pour avoir fait voler un petit avion au-dessus de Battery Park avec une pancarte portant l'inscription "England, Get out of Ireland" (Angleterre, sortez d'Irlande).