Comment la Chine et l'Inde ont aidé la Russie à contourner les sanctions en achetant du pétrole bon marché

Crédit photo, Getty Images Légende image, Poutine et Xi ont été sur la même longueur d'onde ces derniers mois

il y a une heure

La Russie a trouvé en Asie de nouveaux clients pour sa puissante industrie pétrolière et gazière. Et, grâce à eux, elle a pu atténuer les effets des fortes sanctions économiques imposées aux produits russes par l'Europe occidentale et les États-Unis.

Après avoir envahi l'Ukraine, la Russie a dépassé l'Arabie saoudite pour devenir le principal fournisseur de pétrole de la Chine.

La Russie aurait offert à la Chine des remises sur les prix du pétrole et du gaz, ce qui lui a ouvert un énorme marché inexploité et lui a permis de compenser, du moins en partie, les pertes dues au blocage des ventes après les sanctions économiques.

La Russie s'est également tournée vers l'Inde : avant l'invasion de l'Ukraine, seul 1 % de ses exportations de pétrole était destiné à ce pays. En mai 2022, ils représentaient 18 %.

La Chine, la Russie et l'Inde, ainsi que le Brésil et l'Afrique du Sud, constituent le bloc géopolitique des BRIC.

Et, malgré des décennies de désaccords, le récent rapprochement entre la Russie, la Chine et l'Inde apporte non seulement des gains financiers pour tous, mais renforce également leurs positions internationales dans le conflit avec le bloc antagoniste, dirigé par les États-Unis.

Le 19 juin, dans un discours virtuel prononcé lors de l'ouverture du forum commercial des BRICS, le président russe Vladimir Poutine a clairement indiqué que l'envoi de ses produits aux autres membres des BRICS, en particulier l'Inde et la Chine, constitue la stratégie de la Russie pour contourner les sanctions.

Tout en vendant des produits pétroliers aux Chinois et aux Indiens, M. Poutine a évoqué la possibilité d'accroître la présence des voitures chinoises dans le pays et l'ouverture des magasins d'une chaîne de supermarchés indienne.

"Les livraisons de pétrole russe à la Chine et à l'Inde augmentent. Et la coopération agricole s'est développée de manière dynamique", explique M. Poutine, qui est le principal responsable des expéditions d'engrais vers les pays du groupe Brics.

Selon M. Poutine, avec les autres membres du bloc, les Russes ont fait des progrès pour réduire leur dépendance financière vis-à-vis du dollar et de l'euro dans les transactions internationales.

Outre la Russie, trois des quatre membres des BRICS se sont abstenus de soutenir la condamnation de l'invasion de l'Ukraine proposée aux Nations unies (ONU).

L'exception est le Brésil, qui a soutenu la mesure suggérée par les Américains. Le gouvernement brésilien a toutefois clairement indiqué qu'il était contre les sanctions imposées par les États-Unis et l'Europe occidentale à l'économie russe.

Crédit photo, Reuters Légende image, Plate-forme d'exploration pétrolière en Russie

Les gains sont évidents pour Poutine. Les recettes tirées des exportations de pétrole et de gaz ont considérablement diminué, mais les bénéfices du secteur énergétique sont encore suffisants pour financer, entre autres, la guerre en Ukraine.

Pétrole en vente

Selon les données de l'Administration générale des douanes de Chine, les importations de pétrole russe - y compris les fournitures provenant de l'oléoduc Sibérie orientale-Océan Pacifique - ont atteint 8,42 millions de tonnes le mois dernier.

Cela représente une augmentation de 55 % par rapport à 2021, atteignant des niveaux record en mai.

Les entreprises publiques chinoises telles que Sinopec et Zhenhua Oil ont renforcé leur demande de pétrole au cours des derniers mois.

Crédit photo, Reuters Légende image, Pétrolier de la compagnie chinoise Sinopec, qui a augmenté ses achats en Russie

Les entreprises ont bénéficié d'importantes remises de la part de la Russie, car les acheteurs européens et américains ont commencé à fuir le pétrole et le gaz russes après l'invasion.

L'Arabie saoudite occupe ainsi la deuxième place parmi les pays fournisseurs de pétrole à la Chine, avec 7,82 millions de tonnes.

Mais la Russie n'est pas le seul pays soumis à des sanctions auquel la Chine achète du pétrole : le mois dernier, elle a acheté 260 000 tonnes de pétrole à l'Iran, le troisième achat de ce type depuis décembre.

Lacunes dans la législation

Selon un rapport du Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur (Crea), la Russie a connu une baisse constante de ses ventes de produits pétroliers depuis le début des sanctions.

Le rapport avertit toutefois que la Russie a trouvé des failles dans les lois pour continuer à exporter.

L'une d'entre elles serait d'exporter du pétrole brut vers des pays comme l'Inde, où le produit est raffiné puis envoyé vers les pays européens.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le pétrole brut russe a été envoyé pour être raffiné en Inde, puis exporté vers l'Union européenne, contournant ainsi les sanctions

"Le rapport note que de plus en plus de pétrole russe est exporté en Inde pour y être raffiné et qu'une grande partie de ce pétrole raffiné atteint les marchés européens", indique Theo Legget, journaliste de la BBC spécialisé dans les affaires.

"Et pendant que la Russie cherche de nouveaux marchés pour ses produits, le pétrole russe passe des oléoducs aux navires, dont la plupart appartiennent à des sociétés européennes. Pour que la pression sur la Russie soit efficace, des questions comme celles-ci doivent être abordées."

Le dilemme européen

L'Union européenne (groupe des 27 pays d'Europe) reste le principal acheteur de gaz et de pétrole en provenance de Russie.

Crédit photo, Reuters Légende image, L'Union européenne reste le plus gros acheteur de carburant russe quatre mois après le début de la guerre

On estime que 59 milliards de dollars sur les 97 milliards de dollars que la Russie a reçus en exportations d'énergie au cours des 100 premiers jours de la guerre en Ukraine provenaient du bloc.

Pour l'instant du moins, il s'est avéré impossible pour l'Union européenne de parvenir à un accord visant à interdire totalement l'achat de pétrole et de gaz à la Russie. Mais certains projets ont avancé.

Le bloc prévoit d'imposer une interdiction sur les importations de pétrole russe arrivant par voie maritime avant la fin de l'année, ce qui réduirait la quantité importée de plus de 60 %.

En outre, en mars, la communauté européenne s'est engagée à réduire les importations de gaz russe d'au moins deux tiers sur une période d'un an.

De leur côté, les États-Unis ont décrété une interdiction totale d'acheter du pétrole, du gaz et du charbon à la Russie, et le Royaume-Uni devrait faire de même avant la fin de 2022.

Que peut-il arriver ?

"Avec la montée en flèche des prix du carburant, explique Dharshini David, correspondante de la BBC pour les affaires mondiales, les automobilistes ne sont pas les seuls à faire la queue lorsqu'ils voient une réduction."

Crédit photo, EPA Légende image, Station-service de la compagnie pétrolière russe Rosneft

David explique que l'Inde et la Chine ont su tirer parti de la situation actuelle en Russie, mais prévient qu'avec l'entrée en vigueur des sanctions européennes et la transition vers d'autres fournisseurs, la bonne dynamique des exportations russes pourrait être de courte durée.