Cinq conseils pour vous aider à augmenter votre salaire

il y a 21 minutes

Et nous avons parlé à des experts et à des professionnels pour obtenir cinq conseils sur la meilleure façon de négocier.

Jill Cotton, experte en tendances de carrière sur le site de carrière Glassdoo , explique que programmer une conversation sur ce problème à l'avance vous fera gagner du temps, à vous et à votre patron, pour vous préparer, ce qui signifie que vous aurez plus de chances d'avoir une conversation productive.

Lorsque vous demandez à votre patron un salaire plus élevé, cela aide à avoir confiance en vous et à connaître votre valeur.

Les femmes et les personnes issues de certaines minorités ont souvent du mal à demander plus de salaire, ajoute la psychothérapeute Stephanie Davies.

Faites vos recherches, conseille James Reid, président de Reed Recruitment. "Vous pouvez aller en ligne et consulter les offres d'emploi et découvrir quels autres emplois similaires sont pourvus et quels sont leurs salaires", dit-il.

"Ce n'est pas nécessairement une question d'argent. Vous pourriez être en mesure d'obtenir plus de temps libre ou d'avoir plus de flexibilité sur les heures de travail", dit-il, ajoutant que vous pourriez également négocier plus de formation et de développement.