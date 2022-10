La relation complexe entre la Russie et l'Iran qui sont devenus des "partenaires de complaisance" pour affronter l'Occident

il y a une heure

Norberto Paredes BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président russe Vladimir Poutine et le président iranien Ebrahim Raisi à Téhéran en juillet 2022.

Réduite au statut de paria dans de nombreuses régions du monde après son invasion de l'Ukraine, la Russie a été contrainte de se concentrer sur des alliances qu'elle n'aurait pas envisagées en des temps meilleurs : l'une d'entre elles est sa relation compliquée avec l'Iran.

Ils sont divisés sur un certain nombre de questions, qu'elles soient historiques, en raison de l'oppression dont de nombreux Iraniens se souviennent avoir souffert de la part de l'Empire russe et de l'Union soviétique, ou économiques, car ils sont rivaux sur le plan énergétique.

Mais leur antagonisme avec l'Occident les unit souvent.

Depuis qu'il a lancé son invasion de l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a effectué cinq voyages à l'étranger, tous dans d'anciens pays soviétiques limitrophes, à l'exception de son voyage à Téhéran en juillet dernier.

Lors de cette visite, paradoxalement, Poutine a appelé à résoudre le conflit en Syrie par la voie diplomatique et en adhérant "strictement" aux "principes fondamentaux de respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité territoriale".

Le voyage en Iran a permis à M. Poutine de montrer que, malgré les tentatives d'isolement de la Russie, il a encore des alliés et conserve une certaine pertinence sur la scène internationale.

Mais en réalité, beaucoup y ont vu une nouvelle preuve de l'ostracisme politique et diplomatique de la Russie.

"Cela montre à quel point M. Poutine et la Russie sont de plus en plus isolés. Ils doivent maintenant se tourner vers l'Iran pour obtenir de l'aide", a jugé John Kirby, porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison Blanche.

Plus récemment, la Russie semble avoir obtenu un soutien militaire en Iran.

Lundi, lors d'une attaque contre la capitale ukrainienne, Kiev, les forces russes ont utilisé des drones Shahed-136 de fabrication iranienne qui ont une portée de plus de 2 000 kilomètres et peuvent voler de manière autonome.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Russie a effectué des frappes aériennes avec des drones iraniens dans la capitale ukrainienne, Kiev.

Bien que Téhéran ait officiellement nié avoir fourni ces dispositifs à la Russie, les responsables américains affirment que la première livraison a eu lieu en août.

Un rapport récent de l'Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington, indique qu'un groupe d'Iraniens pourrait s'être rendu dans les zones d'Ukraine occupées par la Russie pour apprendre aux forces russes à utiliser les drones.

"Amis" et rivaux

Poutine et Ebrahim Raisi, le président iranien, sont en tête des pays les plus sanctionnés au monde, suivis de la Syrie, du Belarus et du Venezuela, dont les régimes sont également remis en question et critiqués par l'Occident.

Mais l'alliance russo-iranienne est plus compliquée que ne le voudrait Poutine.

Hamidreza Azizi, expert des relations Iran-Russie à l'Institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité, affirme que Moscou et Téhéran entretiennent une relation qui peut être définie comme une combinaison fluctuante d'amitié et de rivalité.

"Les dirigeants actuels des deux pays aiment souligner qu'ils ont une relation stratégique et qu'ils sont des alliés", dit-il à BBC Mundo.

"Mais d'un autre côté, si nous regardons comment ils agissent en Syrie et si nous prenons en compte les questions énergétiques, nous voyons qu'ils ont aussi une rivalité", ajoute-t-il.

Bien que la Russie et l'Iran soient d'accord pour que Bachar el-Assad reste à la tête de la Syrie, Moscou et Téhéran ont montré que leurs intérêts se chevauchent.

Ils luttent pour le contrôle de certaines zones et ont des visions très différentes de ce à quoi la Syrie devrait ressembler après la guerre.

Un passé compliqué

Mais la rivalité russo-iranienne est historique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La révolution islamique iranienne de 1979 visait notamment à lutter contre l'influence américaine et l'ingérence soviétique dans le pays.

"Les Iraniens sont très méfiants à l'égard de la Russie parce que les Russes ont une longue histoire d'ingérence dans les affaires de leur pays", explique Azizi.

Au cours du XIXe siècle et d'une partie du XXe siècle, l'Iran a dû apprendre à vivre avec les tentatives constantes et souvent réussies de la Russie pour contrôler son territoire et influencer sa politique.

L'un des objectifs de la révolution islamique de 1979 en Iran, par exemple, était précisément d'affronter l'Union soviétique.

Toutefois, les relations ont progressé depuis le voyage de Poutine en Iran en 2007, la première visite d'un dirigeant russe à Téhéran depuis Iosif Staline en 1943.

Si M. Azizi affirme qu'il ne considère pas encore la Russie et l'Iran comme des alliés, il concède que depuis lors, ils ont progressivement construit une relation de plus en plus stratégique.

"En Syrie, malgré la concurrence des deux côtés, il y a beaucoup de coopération sur le terrain", explique-t-il.

"Nous constatons également que des drones iraniens sont désormais utilisés par la Russie, ce qui est sans précédent".

"La Russie veut entraîner l'Iran dans le conflit"

La recherche désespérée par la Russie d'alliés dans le monde entier pour contrer l'influence américaine, notamment après que l'Occident lui a imposé des sanctions pour l'annexion de la Crimée en 2014, a fait de l'Iran un "partenaire de complaisance".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme lors d'une manifestation en Pologne le 17 octobre 2022. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant l'ambassade d'Iran pour protester contre la fourniture de drones à la Russie.

C'est ce qu'affirme Alam Saleh, expert au Centre d'études arabes et islamiques de l'Australian National University, qui ajoute que Moscou et Téhéran poursuivent des objectifs différents dans le cadre de cette relation.

"La Russie veut entraîner l'Iran dans le conflit avec l'Ukraine et faire en sorte que Téhéran soit critiqué par l'Occident et l'éloigner davantage de la sphère occidentale", explique-t-il à BBC Mundo.

"La Russie n'a pas besoin des armes iraniennes, elle veut juste un soutien dans un moment d'isolement", insiste-t-il.

Pour Téhéran, la nécessité de s'associer à la Russie est apparue après que l'ancien président Donald Trump a décidé de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018.

"Le gouvernement iranien s'est retrouvé dans une situation désespérée et a dû revoir ses relations avec la Russie et chercher à coopérer plus étroitement avec elle", note M. Azizi, de l'Institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité.

Alam Saleh explique que l'Iran recherche et a besoin du soutien de la Russie aux Nations unies et dans la vague actuelle de protestations contre le gouvernement iranien, ainsi que d'un soutien économique et militaire.

Lors de sa visite en Iran, M. Poutine a promis de développer la coopération économique et a signé un contrat d'investissement dans les champs pétroliers et gaziers iraniens.

Deux pays qui ne se complètent pas

Mais beaucoup doutent que la Russie soit d'une grande aide, du moins sur le plan économique.

Après une série de sanctions occidentales, l'économie russe devrait chuter de 3,5 % cette année et de 2,3 % l'année prochaine, selon le Fonds monétaire international.

Hamidreza Azizi explique que l'économie n'a de toute façon jamais été un élément important des relations russo-iraniennes.

"Sur le plan économique, la Russie et l'Iran sont des rivaux. Les deux nations dépendent des revenus de la vente d'hydrocarbures et de l'énergie".

Et les deux économies se sont développées d'une manière qui rend difficile une coopération significative.

"Il est difficile pour l'Iran de devenir un marché pour les produits technologiques dont la Russie a besoin et vice-versa. Pour satisfaire leurs besoins, les deux pays doivent se tourner vers l'Occident ou la Chine, comme ils l'ont fait récemment", déclare Hamidreza Azizi.

L'avenir de la relation bilatérale dépendra de facteurs intérieurs en Iran, prévient M. Azizi.