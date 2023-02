L'histoire du Codex Sinaiticus, la plus ancienne copie complète de la Bible trouvée en Égypte

Author, Walid Badran

Role, BBC

il y a 31 minutes

Crédit photo, Getty Images

Vers 1859, le théologien allemand Konstantin von Tischendorf (1815-1874) est tombé sur plusieurs centaines de folios, qui constituent la majorité du Codex Sinaiticus, dans le monastère de Sainte Catherine au pied du mont Sinaï en Égypte, qui est le plus ancien manuscrit complet de la Bible.

Le monastère lui-même possède la plus grande bibliothèque de manuscrits en dehors du Vatican, quelque 33 000 manuscrits et une collection d'icônes sans précédent.

Le monastère est un site du patrimoine mondial et a été considéré comme le vaisseau qui a gardé les trésors spirituels en toute sécurité à travers les siècles turbulents. Aux yeux de beaucoup de gens, le plus grand trésor est le Codex Sinaiticus, qui a été écrit sous le règne de l'empereur Constantin, le premier empereur chrétien.

On pense que le manuscrit est resté conservé malgré toutes ces années, grâce à l'air du désert, idéal pour le conserver, et parce que personne ne s'est approché du monastère chrétien.

Qui est Tishendorf ?

Konstantin von Tischendorf, de son nom complet Friedrich Konstantin von Tischendorf, né le 18 janvier 1815 à Lingenfeld, en Saxe, et mort le 7 décembre 1874 à Leipzig, était un théologien allemand crédité d'avoir fondé le manuscrit sinaïtique.

Alors qu'il était étudiant à l'Université de Leipzig, Tischendorf a commencé son travail sur l'étude du Nouveau Testament, une tâche qu'il a dû poursuivre tout au long de sa vie.

En 1844, il se rend au Moyen-Orient. Alors qu'il travaillait à la bibliothèque du monastère Sainte-Catherine dans la péninsule du Sinaï, il découvrit, parmi d'anciens parchemins, des feuilles qui comptaient parmi les plus anciens manuscrits bibliques qu'il ait jamais vus.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le théologien allemand Konstantin von Tischendorf est crédité d'avoir trouvé le Codex Sinaiticus.

En 1853, il fit un deuxième voyage au Sinaï, espérant trouver d'autres papiers, mais il échoua. Il entreprit un troisième voyage avec le soutien du gouvernement russe en 1859.

Alors qu'il était au bord du désespoir, il trouva les papiers qu'il cherchait et plus encore. Tischendorf a présenté les résultats de ses travaux dans plusieurs écrits.

Manuscrit sinaïtique

L'Encyclopedia Britannica dit que le Codex Sinaiticus contient le texte de la Bible en grec et remonte au quatrième siècle après JC, et aurait été écrit à Alexandrie, en Égypte.

En 1844, Tischendorf ne trouva que 43 feuilles de ce manuscrit, et les donna au monastère, qui lui permit d'en faire une copie pour sa destruction.

Chinendrov est retourné dans son pays natal chargé de son précieux trésor, suivant le grand rêve de retourner à nouveau au monastère Sainte-Catherine pour rechercher d'autres papiers, et cette copie avec laquelle il est revenu est maintenant conservée à l'Université de Leipzig.

Début février 1859, Tischendorf (1815-1874) trouva dans le monastère plusieurs centaines de feuilles supplémentaires, qui constituent la majorité du manuscrit actuel.

Tischendorf a convaincu les moines du monastère de copier le précieux manuscrit et de le présenter au tsar Alexandre II de Russie, qui a financé le voyage du savant allemand, en échange de la protection nécessaire pour leur monastère.

Tischendorf a publié le manuscrit sinaïtique à Leipzig, en Allemagne, puis l'a présenté au tsar de Russie.

Le manuscrit est resté à la Bibliothèque nationale de Russie jusqu'en 1933, date à laquelle le gouvernement soviétique l'a vendu au British Museum pour 100 000 £ (73 115 387 FCFA).

Plus tard, des parties supplémentaires du manuscrit ont été découvertes au monastère Sainte-Catherine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Monastère Sainte-Catherine.

Forme et contenu

Le Codex Sinaiticus, écrit en grec sur parchemin, est la copie la plus ancienne et la plus complète du Nouveau Testament. Le manuscrit contient l'intégralité du Nouveau Testament, ainsi que la majeure partie de la Septoagint (la version grecque de l'Ancien Testament).

Fait de papier botanique de haute qualité, le manuscrit est écrit en grec clair et élégant avec des marges et des titres à l'encre noire qui a conservé sa couleur pendant plus de 1 600 ans, et est un bel exemple de la production de livres anciens.

Les manuscrits sinaïtiques sont uniques parmi les manuscrits anciens pour leur taille et leur exhaustivité. Il contient plus de 1 500 pages, chacune mesurant 40 cm de long sur 35 cm de large, ce qui en fait l'un des plus grands manuscrits survivants de l'Antiquité. Le texte est divisé en quatre colonnes par page, avec un total de 730 colonnes sur toutes les pages.

Les scribes l'avaient écrit dans une écriture inhabituelle avec des majuscules et une division fréquente des mots reflétant les débuts de l'histoire du manuscrit et son utilisation comme texte commun à lire à haute voix à l'église.

Le Codex Sinaiticus contient certaines sections qui ne se trouvent pas dans d'autres manuscrits, car il comprend tout ou partie des Évangiles de Matthieu, Jean, Luc et les Actes des Apôtres, et il manque certaines parties du livre de l'Apocalypse. On pense qu'il y avait quatre scribes qui ont contribué au texte original.

Le manuscrit comprend également de nombreuses illustrations représentant des scènes des deux testaments, y compris des images de Jésus-Christ et de ses disciples. Le Codex Sinaiticus est une ressource inestimable pour les chercheurs qui étudient les textes de la Bible.

Bien que des milliers de feuilles de manuscrits anciens aient enduré le passage du temps, le Codex Sinaiticus les a toutes surpassées, car il est plus complet, car il contient tout le Nouveau Testament et environ la moitié de l'Ancien Testament.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le codex sinaïtique au British Museum.

La British Library dit que ce manuscrit est très important pour comprendre l'histoire du Nouveau Testament. C'est l'un des trois premiers manuscrits survivants, est la plus ancienne copie complète du Nouveau Testament et contient certains des livres que de nombreuses dénominations chrétiennes protestantes placent parmi l'Ancien Testament (comme les Maccabées et la Sagesse de Joshua ben Sirach).

Le manuscrit constitue également un point central de l'histoire du livre : c'est l'un des premiers grands livres éprouvés à avoir survécu à la fin de l'Antiquité. Il contenait tout le Nouveau Testament en un seul volume, reflétant une innovation technique majeure à l'époque alors que les livres plastifiés commençaient à supplanter les formes antérieures de rouleaux et de livrets bovins.

L'internet

Le manuscrit sinaïtique a fait l'objet de nombreuses études et recherches scientifiques. En juillet 2009, 800 pages de celui-ci ont été mises en ligne.

Des parties du manuscrit sont réparties entre 4 institutions : la Bibliothèque universitaire de Leipzig en Allemagne, la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg, le monastère Sainte-Catherine au Sinaï et la British Library où la majeure partie du manuscrit est désormais conservée.

À la suite d'un projet de collaboration internationale qui a réuni ces quatre institutions avec des institutions américaines, tous les fragments survivants du Codex Sinaiticus ont été réunis en 2009 sur un site Web (codexsinaiticus.org). Les partenaires du projet ont également convenu d'une date pour le manuscrit, qui est la date à laquelle il a été publié sur le site.

Les visiteurs du site à cette époque ont pu voir des images de plus de la moitié du Codex Sinaiticus.

Les experts disent que ce manuscrit représente "une fenêtre sur le développement précoce du christianisme".

Légende image, Achèvement de la restauration de la bibliothèque du monastère Sainte-Catherine.

Le chercheur britannique, le Dr Scott McKendrick, alors chef du département des manuscrits occidentaux à la British Library, a souligné que ce manuscrit offre de nombreuses opportunités de recherche. "Le Codex Sinaiticus est l'un des plus grands trésors écrits au monde", dit-il.

"Le manuscrit, qui a plus de 1 600 ans, offre une fenêtre sur le développement précoce du christianisme et une preuve directe de la façon dont la Bible a été transmise de génération en génération", ajoute-t-il.

À l'occasion de la publication du manuscrit sur Internet, la British Library a organisé une exposition qui comprenait un groupe d'artefacts historiques et des sujets liés au document.

Toujours en 2009, le chercheur Nicolas Sarris, un Britannique d'origine grecque, est tombé par hasard sur des feuilles du Codex Sinaiticus alors qu'il effectuait des recherches au monastère Sainte-Catherine. Les papiers manuscrits sinaïtiques étaient cachés sous la couverture d'un livre datant du XVIIIe siècle.