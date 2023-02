Comment le destin de Poutine est lié à la guerre de la Russie en Ukraine

Author, Par Steve Rosenberg

Role, Rédacteur en chef pour la Russie, Moscou

il y a une heure

Crédit photo, GOUVERNEMENT RUSSE Légende image, Vladimir Poutine est à la tête de la Russie depuis plus de 20 ans.

Le 24 février 2022, le capitaine du Kremlin a pris la mer dans une tempête qu'il a lui-même créée. Et s'est dirigé droit vers l'iceberg. Pourquoi le président russe a-t-il mis le cap sur la guerre et la conquête territoriale ?

Je n'arrête pas de repenser à ce que j'ai entendu à la télévision d'État russe il y a trois ans.

À l'époque, les Russes étaient invités à soutenir les modifications de la constitution qui permettraient à Vladimir Poutine de rester au pouvoir pendant 16 années supplémentaires.

Pour convaincre le public, le présentateur du journal télévisé a dépeint le président Poutine comme un capitaine de navire dirigeant le bon navire Russie dans les eaux tumultueuses de l'agitation mondiale.

"La Russie est une oasis de stabilité, un port sûr", a-t-il poursuivi. "Si ce n'était pas Poutine, que serions-nous devenus ?"

L'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine a semé la mort et la destruction chez le voisin russe. Elle a entraîné d'énormes pertes militaires pour son propre pays : certaines estimations chiffrent à plusieurs dizaines de milliers le nombre de soldats russes morts.

Des centaines de milliers de citoyens russes ont été enrôlés dans l'armée et des prisonniers russes (y compris des tueurs condamnés) ont été recrutés pour combattre en Ukraine. Pendant ce temps, la guerre a eu un impact sur les prix de l'énergie et des denrées alimentaires dans le monde entier et continue de menacer la sécurité européenne et mondiale.

Autant de problèmes aux proportions du Titanic.

Crédit photo, EPA Légende image, M. Poutine a assisté jeudi à une cérémonie militaire à l'occasion de la Journée du défenseur de la patrie.

"A l'horizon se profilaient les élections présidentielles russes de 2024", souligne la politologue Ekaterina Schulmann.

"Deux ans avant ce scrutin, [le Kremlin] voulait un événement victorieux. En 2022, il atteindrait ses objectifs. En 2023, ils installeraient dans l'esprit des Russes la chance qu'ils ont d'avoir un tel capitaine à bord du navire, qui ne se contente pas de traverser des eaux troubles, mais les amène sur des rivages nouveaux et plus riches. Puis en 2024, les gens voteraient. Bingo. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?"

Beaucoup de chose, si vos plans sont basés sur des hypothèses et des calculs erronés.

Le Kremlin avait prévu que son "opération militaire spéciale" serait rapide comme l'éclair. En quelques semaines, pensait-il, l'Ukraine serait de retour dans l'orbite de la Russie. Le président Poutine avait gravement sous-estimé la capacité de l'Ukraine à résister et à se défendre, ainsi que la détermination des nations occidentales à soutenir Kiev.

Le dirigeant russe n'a cependant pas encore reconnu qu'il avait commis une erreur en envahissant l'Ukraine. La méthode de M. Poutine consiste à poursuivre, à intensifier, à faire monter les enchères.

Ce qui m'amène à deux questions essentielles : comment Vladimir Poutine voit-il la situation un an après et quelle sera sa prochaine action en Ukraine ?

Cette semaine, il nous a donné quelques indices.

Son discours sur l'état de la nation était rempli de fiel anti-occidental. Il continue d'accuser les États-Unis et l'OTAN d'être responsables de la guerre en Ukraine et de présenter la Russie comme une partie innocente. Sa décision de suspendre sa participation au dernier traité de contrôle des armes nucléaires entre la Russie et l'Amérique, New Start, montre que le président Poutine n'a aucune intention de se retirer de l'Ukraine ou de mettre fin à son impasse avec l'Occident.

Le lendemain, dans un stade de football de Moscou, M. Poutine a partagé la scène avec des soldats russes revenus du front. Lors d'un rassemblement pro-Kremlin très chorégraphié, le président Poutine a déclaré à la foule que "des batailles se déroulent en ce moment même sur les frontières historiques [de la Russie]" et a fait l'éloge des "guerriers courageux" de la Russie.

Conclusion : n'attendez pas de volte-face du Kremlin. Ce président russe n'est pas fait pour tourner.

Crédit photo, Reuters Légende image, Vladimir Poutine s'est adressé à des foules brandissant des drapeaux lors d'un rassemblement dans un stade de football mercredi.

"S'il ne rencontre aucune résistance, il ira aussi loin que possible", estime Andrei Illarionov, ancien conseiller économique du président Poutine. "Il n'y a pas d'autre moyen de l'arrêter que la résistance militaire".

Mais qu'en est-il des pourparlers au-dessus des chars ? Est-il possible de négocier la paix avec M. Poutine ?

"Il est possible de s'asseoir avec n'importe qui", poursuit Andreï Illarionov, "mais nous avons des antécédents historiques de nous asseoir avec Poutine et de passer des accords avec lui".

"Poutine a violé tous les documents. L'accord sur la création de la Communauté des États indépendants, le traité bilatéral entre la Russie et l'Ukraine, le traité sur la frontière internationalement reconnue entre la Russie et l'Ukraine, la charte des Nations unies, l'acte d'Helsinki de 1975, le mémorandum de Budapest. Et ainsi de suite. Il n'y a aucun document qu'il ne violerait pas".

Lorsqu'il s'agit de rompre des accords, les autorités russes ont une longue liste de leurs propres rancœurs à l'égard de l'Occident. En tête de liste, Moscou affirme que l'Occident n'a pas tenu la promesse faite dans les années 1990 de ne pas élargir l'alliance de l'OTAN vers l'est.

Pourtant, au cours des premières années de son mandat, Vladimir Poutine ne semblait pas considérer l'OTAN comme une menace. En 2000, il n'excluait même pas que la Russie devienne un jour membre de l'Alliance. Deux ans plus tard, invité à commenter l'intention déclarée de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN, le président Poutine a répondu : "L'Ukraine est un État souverain et a le droit de choisir elle-même comment assurer sa propre sécurité..." Il a insisté sur le fait que cette question n'assombrirait pas les relations entre Moscou et Kiev.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mardi, le président russe a prononcé son discours annuel sur l'état de la nation.

Poutine en 2023 est un personnage très différent. Plein de ressentiment à l'égard du "collectif occidental", il se présente comme le chef d'une forteresse assiégée, repoussant les prétendues tentatives des ennemis de la Russie de détruire son pays. D'après ses discours et ses commentaires - et ses références aux souverains russes impériaux comme Pierre le Grand et Catherine la Grande - M. Poutine semble croire qu'il est destiné à recréer l'empire russe sous une forme ou une autre.

Mais à quel prix pour la Russie ? Le président Poutine s'est autrefois forgé la réputation d'apporter la stabilité à son pays. Cette réputation a disparu dans un contexte d'augmentation des pertes militaires, de mobilisation et de sanctions économiques. Plusieurs centaines de milliers de Russes ont quitté le pays depuis le début de la guerre, dont de nombreux jeunes, qualifiés et instruits : une fuite des cerveaux qui nuira encore davantage à l'économie russe.

Du fait de la guerre, il y a soudain beaucoup de groupes armés, y compris des sociétés militaires privées, comme le groupe Wagner d'Evgeny Prigozhin, et des bataillons régionaux. Les relations avec les forces armées régulières sont loin d'être harmonieuses. Le conflit entre le ministère russe de la défense et Wagner est un exemple de luttes intestines au sein des élites.

L'instabilité plus les armées privées est un cocktail dangereux.

"La guerre civile est susceptible de couvrir la Russie pour la prochaine décennie", estime Konstantin Remchukov, propriétaire et rédacteur en chef du journal Nezavisimaya Gazeta, basé à Moscou. "Il y a trop de groupes d'intérêts qui comprennent que dans ces conditions, il y a une chance de redistribuer les richesses."

"La vraie chance d'éviter la guerre civile sera si la bonne personne arrive au pouvoir immédiatement après Poutine. Une personne qui a de l'autorité sur les élites et la détermination d'isoler ceux qui sont désireux d'exploiter la situation."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Konstantin Remchukov, rédacteur en chef du journal, craint que la Russie ne soit confrontée à une guerre civile.

"Les élites russes discutent-elles pour savoir qui est l'homme ou la femme de droite ?" ai-je demandé à Konstantin.

"Tranquillement. Avec les lumières éteintes. Elles en discutent. Ils auront leur voix."

"Et Poutine sait-il que ces discussions ont lieu ?"

"Il le sait. Je pense qu'il sait tout."

Cette semaine, le président de la chambre basse du parlement russe a déclaré : "Tant qu'il y a Poutine, il y a la Russie."