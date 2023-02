"Je ne savais ni lire ni écrire jusqu'à l'âge de 18 ans et je suis aujourd'hui maître de conférences à l'université de Cambridge"

Dans ses premières années, on lui a diagnostiqué un autisme et un retard général de développement. Jason Arday était incapable de parler jusqu'à l'âge de 11 ans et ne pouvait ni lire ni écrire jusqu'à l'âge de 18 ans.