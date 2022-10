"Soit mon mari atteint l'Europe, soit il meurt en mer"

Malgré la détérioration de la situation économique en Europe et la répression des gouvernements à l'encontre des migrants, de nombreux jeunes Tunisiens veulent encore faire le périlleux voyage en bateau à travers la Méditerranée, pensant qu'ils seront mieux lotis dans des pays comme l'Italie.

Des passeurs lui ont offert une place sur un bateau pour l'Italie et il a décidé de prendre le risque : il en a assez d'être entassé dans une pièce minuscule et humide dans une ancienne caserne de l'armée à Tunis avec leurs deux jeunes enfants.

Il veut mieux pour sa famille et il saisit sa chance.

"Parfois, nous pleurons tous les deux parce que nos enfants n'ont pas de jouets pour jouer. Même les vêtements qu'ils portent sont d'occasion, ils nous ont été donnés par d'autres personnes", me dit Hanan.

"Parfois, nous préférons garder les enfants à la maison et ne pas les emmener au marché, car si nous les y emmenons, ils verront des fruits. Nous ne pouvons même pas nous permettre des choses comme des pommes ou du raisin. Nous les gardons à l'intérieur, pour qu'ils ne pleurent pas en voyant les choses que nous ne pouvons pas acheter pour eux."

La Tunisie est en proie à une crise du coût de la vie. Le nombre de familles dans le besoin a triplé depuis 2010, et s'élève désormais à près d'un million.

Pour de nombreux pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, les soulèvements d'il y a plus de dix ans ont apporté l'instabilité et le chaos.