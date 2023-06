La hausse des prix du Hajj rend le pèlerinage de plus en plus inabordable

Le Hajj a atteint son apogée mardi, les pèlerins se rassemblant au Mont Arafat pour prier et réciter le Coran

Quelque 1,8 million de musulmans du monde entier se sont rendus mardi au mont Arafat, en Arabie saoudite, pour célébrer le jour le plus important du Hadj. Mais en raison de la hausse mondiale des prix, le pèlerinage devient de plus en plus inabordable.

"Le nombre de réservations a considérablement baissé cette année. C'est trop cher pour beaucoup de gens", explique un employé d'un voyagiste égyptien privé chargé d'organiser les voyages du Hadj, qui a souhaité garder l'anonymat par crainte d'un retour de bâton après avoir critiqué la situation économique de son pays.

En Égypte, le pays arabe le plus peuplé, le pèlerinage le moins cher financé par le gouvernement coûte actuellement environ 6 000 dollars (4 720 livres sterling), soit le double du prix de l'année dernière.

Cette hausse des prix a été alimentée par la forte dévaluation de la livre égyptienne, qui a perdu plus de 50 % de sa valeur par rapport au dollar américain depuis mars 2022. En conséquence, le coût de la vie a également grimpé en flèche, l'inflation annuelle de base ayant atteint 40 % en mai.

Environ 30 % de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté fixé par le gouvernement avant la pandémie de Covid-19, et la Banque mondiale estime que ce chiffre a probablement augmenté depuis.

“Mon rêve”

Farida, fonctionnaire égyptienne à la retraite, a économisé pendant cinq ans pour faire le Hajj.

"Toutes mes économies ne suffisent pas à payer le voyage. Lorsque j'ai vu la liste des prix, j'ai été choquée", dit-elle.

Farida - ce n'est pas son vrai nom - est veuve et mère de cinq enfants. Elle a également demandé à ne pas être identifiée car elle ne souhaite pas critiquer publiquement les autorités égyptiennes au sujet de l'augmentation du coût de la vie.

Farida déclare qu'accomplir le Hajj est "mon rêve", ajoutant : "Le Hajj purifie l'âme : "Le Hajj purifie l'âme".

Elle explique que ses enfants sont tous mariés et que "les responsabilités sociales et financières ne pèsent plus sur mes épaules". "Il est temps d'aller au Hajj.

Le pèlerinage est l'un des plus grands rassemblements religieux au monde

Farida s'est déjà rendue quatre fois à La Mecque pour accomplir le pèlerinage de moindre importance, la Omra, qui comprend certains des rituels du Hajj et peut être accompli à tout moment de l'année.

Cette fois-ci, elle a utilisé une faille dans le système pour pouvoir accomplir le Hajj.

"Au lieu du visa pour le Hadj, j'ai obtenu un visa touristique de trois mois et je suis arrivée à La Mecque un mois avant le début de la saison du Hadj", m'explique-t-elle depuis l'Arabie saoudite, en attendant de commencer le pèlerinage. "C'est la seule solution qui s'offre à moi.

Le voyage de Farida à La Mecque revient 80 % moins cher que le forfait Hajj parrainé par le gouvernement.

Réduction des subventions

Le Hadj est l'un des cinq piliers de l'islam. Les musulmans sont tenus de se rendre à La Mecque au moins une fois dans leur vie, s'ils en sont physiquement et financièrement capables.

Le pèlerinage commence le huitième jour du mois lunaire islamique de Dhul Hijjah, qui correspondait cette année au 26 juin dans le calendrier grégorien, et dure de cinq à six jours.

Le Hajj attire généralement entre 1,5 et 2 millions de pèlerins, mais c'est la première fois depuis la pandémie que les autorités saoudiennes l'ont autorisé à retrouver sa pleine capacité.L'Arabie saoudite attribue à chaque pays un quota annuel basé sur le nombre de musulmans qui y vivent.

Le plus grand quota est attribué à l'Indonésie, la plus grande nation à majorité musulmane du monde, avec une population de 270 millions d'habitants. Cette année, 221 000 places lui ont été attribuées.

Les autorités indonésiennes ont décidé cette année de réduire la subvention du pèlerinage de 60 % à 50 %, ce qui signifie que chaque pèlerin indonésien a dû payer 3 320 dollars. En 2022, le forfait coûtait 2 660 dollars.

Obstacles politiques

Si le coût financier peut constituer un obstacle pour de nombreux musulmans dans le monde, la situation est bien plus compliquée pour les habitants du Yémen, voisin méridional de l'Arabie saoudite, déchiré par la guerre et appauvri.

Des centaines de pèlerins yéménites ont pu se rendre en Arabie saoudite par avion depuis Sanaa pour la première fois depuis 2016

Le pays a été dévasté par un conflit qui s'est aggravé en 2015, lorsqu'une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite est intervenue après que le mouvement rebelle Houthi, soutenu par l'Iran, a pris le contrôle d'une grande partie du pays. Les combats auraient fait plus de 150 000 morts et provoqué l'une des plus grandes catastrophes humanitaires au monde.

Ce mois-ci, des pèlerins yéménites se sont envolés directement de Sanaa, la capitale tenue par les rebelles, vers l'Arabie saoudite pour le Hajj, les premiers vols commerciaux de ce type depuis environ sept ans.

Ceux qui ont voyagé ont dû payer environ 3 000 dollars, une somme considérable dans un pays où plus de 21 millions de personnes, sur une population de 30 millions d'habitants, ont besoin d'une forme d'aide humanitaire et où 17 millions de personnes ne savent pas d'où viendra leur prochain repas.