Comprendre le bras de fer entre producteurs de cacao et multinationales

Papa Atou Diaw avec Valérie Bony et Noel Ebrin Brou

Author, Papa Atou Diaw avec Valérie Bony et Noel Ebrin Brou

L’industrie du cacao est un marché très lucratif, qui représente plus de cent milliards de dollars annuels selon Pomasi Ismaila, l'Association Cocoa Abrabopa (CAA) au Ghana. Cependant, « le producteur gagne à peine 6 % dans cette exploitation », comme le déclare Penatirgue Soro, président de l’association nationale des coopératives de côte d'ivoire (ANACACI). En Côte d'Ivoire, une vingtaine producteurs de cacao ont été arrêtés par la police à Abidjan ce 10 mai.

Pour ainsi pouvoir profiter de la manne financière générée par le cacao, les producteurs du Ghana et de la Côte d’Ivoire ont engagé un bras de fer avec les multinationales afin d’améliorer leurs conditions.

Le continent africain est de loin le plus grand producteur de cacao au monde. Loin devant, la Côte d'Ivoire produit 2,2 millions de tonnes de cacao par an, suivis du Ghana qui produit près d'un million de tonnes par an, selon les chiffres de l'Organisation internationale du cacao. À eux deux, ils fournissent deux tiers des fèves de cacao sur le marché mondial.