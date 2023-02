La crise du coût de la vie au Nigéria provoque l'exode des médecins

Author, Mayeni Jones

Role, Correspondante BBC en Afrique de l'Ouest

Reporting from Lagos

il y a 18 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, À partir du 10 février, les anciens billets de naira ne seront plus valables.

La plus grande économie d'Afrique, le Nigeria, est en train d'introduire de nouveaux billets de banque pour la première fois depuis plus de 20 ans. Cette initiative vise à rétablir la confiance dans la monnaie, le naira, qui subit une forte pression. Avec une inflation de plus de 20 %, les gens ont du mal à faire face à l'augmentation du coût de la vie. Cela conduit au plus grand exode de jeunes professionnels depuis des années.

"Imaginez qu'un jour vous allez à l'épicerie et que tout a triplé de prix ? Comment faites-vous pour vous en sortir ? Vous avez une famille à la maison. Que supprimez-vous du budget ?" Oroma Cookey Gam me raconte par Zoom, le visage incrédule.

Cette créatrice de mode a quitté la plus grande ville du Nigéria, Lagos, avec sa jeune famille il y a un an pour la capitale britannique, Londres. Son mari et partenaire commercial Osione, un artiste, a obtenu un visa "Global Talent", qui permet aux leaders du monde universitaire, des arts et de la culture, ainsi que de la technologie numérique, de travailler au Royaume-Uni.

Elle explique qu'il était devenu trop coûteux d'élever leur jeune famille à Lagos. "Notre argent nous permettait d'acheter de moins en moins de choses. Nous n'étions pas en mesure de payer nos factures, nous n'étions pas en mesure de faire les choses normales que nous faisions."

Oroma a étudié le droit à l'université britannique de Northumbria et est retournée au Nigéria il y a près de 20 ans, désireuse d'utiliser son diplôme pour contribuer au développement de son pays.

Avec Osione, elle a finalement créé This Is Us, une marque de mode et de style de vie durable qui utilise des matériaux et des artisans locaux, notamment du coton cultivé et teint dans le nord du Nigéria.

Au départ, la crise du coût de la vie n'avait pas d'impact sur eux.

"Comme nous nous approvisionnons à 100 % au Nigéria, les choses n'étaient pas aussi terribles pour nous que pour les autres", explique Oroma. "Ainsi, lorsque tout le monde augmentait ses prix, nous avons sauté quelques augmentations parce que nous pouvions nous débrouiller."

Légende image, Oroma Cookey Gam a déménagé à Londres en raison de l'augmentation du coût de la vie au Nigéria.

Mais la clientèle nigériane a fini par avoir du mal à se procurer des articles non essentiels comme les vêtements, d'autant que la nourriture représente 63 % de leurs dépenses. Cela signifie que lorsque le prix des aliments augmente, les gens ont moins de revenus disponibles.

Selon M. Oroma, la situation est particulièrement difficile pour les jeunes Nigérians. "En parlant à ma mère, je me suis rendu compte que lorsqu'ils étaient plus jeunes, les choses étaient beaucoup plus faciles pour eux. Ils avaient les moyens d'acheter des maisons, des voitures.

"Je me suis toujours sentie comme : J'échoue parce que je ne peux pas faire tout ce que ma mère faisait, mais j'ai réalisé que le pays ne fonctionne pas pour moi."

Elle n'est pas la seule à se sentir ainsi. Le Nigéria connaît sa pire vague d'émigration depuis des années. Il est difficile de trouver des statistiques fiables, mais le nombre de Nigérians ayant obtenu un visa de travail britannique a quadruplé depuis 2019. Et 700 % de visas supplémentaires ont été accordés à des étudiants nigérians.

Il y a de longues files d'attente devant les centres de traitement de l'immigration et les ambassades tous les jours, et tout le monde ici semble connaître quelqu'un qui part ou essaie de s'installer à l'étranger.

Le terme "japa", qui signifie "courir, fuir ou s'échapper" en yoruba, est devenu un sujet de conversation populaire en ligne, ainsi que dans les émissions de chat à la radio et à la télévision.

La plupart de ceux qui peuvent se permettre de quitter le pays légalement sont bien éduqués. Il s'agit de médecins, d'infirmières, d'ingénieurs et de professionnels de l'informatique. Cela a conduit certains à qualifier l'exode de "fuite des cerveaux".

Selon l'Association médicale du Nigeria, au moins 50 médecins quittent le pays chaque semaine pour travailler à l'étranger. Les mauvaises conditions de travail, associées à de mauvais salaires et à l'augmentation du coût de la vie, en sont les principaux facteurs.

Kunle Ibisola est un médecin junior qui travaillait à l'University College Hospital (UCH), dans la ville d'Ibadan, au sud-ouest du pays. Il travaille désormais pour le NHS Scotland.

Légende image, Le Dr Kunle Ibisola a quitté Ibadan pour l'Écosse. Sa femme et ses enfants vont bientôt le rejoindre.

"Mon histoire est celle de la plupart des médecins nigérians", me dit-il au téléphone. "Je n'ai jamais voulu quitter le Nigéria. Mon intention était d'y commencer mon internat, de devenir consultant et de pratiquer dans mon pays."

"La principale raison de mon départ est le salaire et le coût de la vie. Au Royaume-Uni, si je fais six à huit heures de travail de suppléance [heures supplémentaires] et que je convertis ce chiffre en naira, cela équivaut à mon salaire mensuel au Nigéria. Et cela n'inclut même pas mon salaire principal au Royaume-Uni".

Il raconte qu'il y a un an, son hôpital au Nigéria a commencé à subir une hémorragie de médecins.

"Certains médecins n'ont pas été payés pendant six à neuf mois, car il y avait un problème avec le système de paiement fédéral. Certains collègues plus âgés n'avaient pas les moyens de se rendre au travail en voiture ou d'envoyer leurs enfants à l'école. Cela a été une révélation pour beaucoup de gens".

Sa femme et ses enfants prévoient de le rejoindre en Écosse prochainement. Lorsque je lui demande ce qu'il pense que l'avenir réserve au Nigéria, il devient pensif.

"Si j'y pense trop, c'est déprimant parce que même les personnes actuellement en école de médecine prévoient toutes de partir. Si vous ne prévoyez pas de partir, les gens pensent que vous êtes malchanceux ou que vous n'avez pas d'argent."

J'ai parlé à une demi-douzaine de médecins, tous avec des histoires similaires. Surchargés de travail et sous-payés, ils ont tous décidé de déménager au cours des deux dernières années.

Pour ceux qui restent, la pression est immense. Cheta Nwanze, analyste économique chez SBM Intelligence, affirme que le taux d'inflation élevé que connaît actuellement le Nigéria est principalement dû à l'inflation alimentaire.

"SBM dispose d'un indicateur de l'inflation alimentaire appelé l'indice Jollof", explique-t-il, en référence au plat de riz à base de tomates, populaire en Afrique de l'Ouest.

"Nous calculons le coût moyen de la préparation d'un pot de riz jollof pour une famille de cinq personnes. Il était d'un peu moins de 4 000 nairas (5 231 FCFA) au début de 2016, et il est aujourd'hui d'environ 10 000 nairas [13 082 FCFA] - il a donc plus que doublé en cinq ans."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le prix du riz jollof, aliment de base en Afrique de l'Ouest, a récemment augmenté au Nigeria.

Il explique que, bien que le Nigéria ait été touché par certains des mêmes facteurs d'inflation qu'ailleurs dans le monde, à savoir la guerre en Ukraine et la pandémie de 2020, il existe des facteurs supplémentaires propres au pays.

Il explique que de nombreux agriculteurs du nord, d'où provient une grande partie de la nourriture du pays, n'ont pas pu planter leurs cultures ces dernières années en raison des attaques des militants islamistes et des kidnappeurs.

"Si l'on ajoute à cela les politiques protectionnistes du gouvernement en matière d'importations alimentaires, et la croissance démographique du Nigéria, cela signifie qu'il y a moins de nourriture pour plus de bouches à nourrir, ce qui fait grimper l'inflation."

L'impact de cette situation est visible sur les marchés du pays. À Ajah, un petit marché alimentaire situé dans une banlieue résidentielle de Lagos, il y a moins de monde que d'habitude.

Omowunmi Ajekigbe, un commerçant du marché, râpe du gombo sous un énorme parasol. "Les choses n'étaient pas trop chères l'année dernière, me dit-elle, mais cette année, c'est trop. Avant, on voyait beaucoup de clients qui se pressaient, mais maintenant... on ne voit presque plus personne.

Sur un étal voisin, Cordelia Fidelis, une jeune femme aux longues tresses et au grand sourire, marchande avec un vendeur de légumes. Elle possède une entreprise de restauration et vient au marché tous les jours.

"Le coût des marchandises est alarmant - en seulement deux mois, le prix des ignames a plus que doublé. C'est fou, je vous jure que c'est fou, tout est tellement cher. Une boîte d'œuf est chère, le bœuf est cher, l'huile de palme est si chère."

Légende image, Les banques alimentaires privées de Lagos tentent d'aider à nourrir les habitants de Lagos, la plus grande ville du Nigéria.

Certains ont commencé à prendre des mesures drastiques pour gérer leurs dépenses. Angela Chukwulozie est une enseignante à la retraite qui vend désormais des chaussures italiennes. "Comme le prix de tout a augmenté, j'ai réduit le nombre de repas que ma famille et moi prenons chaque jour. Au lieu de manger trois fois dans la journée, nous mangeons maintenant deux fois."

L'économie est l'une des principales préoccupations des électeurs lors des élections du mois prochain. Bien que le pays soit la plus grande économie d'Afrique, quatre Nigérians sur dix vivent sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. Tous les principaux candidats ont promis d'améliorer l'économie du pays s'ils sont élus, mais le scepticisme règne quant à leur capacité à tenir leurs promesses.

Selon la Banque centrale, le changement de monnaie, qui doit être achevé avant le 10 février, date à laquelle les anciens billets n'auront plus cours légal, permettra de ramener dans le système bancaire une partie des liquidités actuellement thésaurisées par les particuliers et les entreprises.

Selon l'organisation, 80 % des billets actuellement en circulation se trouvent hors des banques. L'organisation espère que ce changement lui permettra de mieux comprendre l'argent qui circule dans l'économie afin de mieux gérer l'inflation. On peut se demander si cette initiative sera couronnée de succès.

De retour à Londres, Oroma est optimiste, malgré les difficultés auxquelles son pays est confronté.

"Il n'y a pas d'endroit comme la maison. Je retourne au Nigéria tous les trois mois, car quand je n'y suis pas allée, j'ai littéralement l'impression de mourir.