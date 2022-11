"Mon papa, l'inventeur de la pince capillaire à griffes"

Author, Anne-Marie Dias Borges

Role, Journaliste, BBC News

4 novembre 2022, 11:55 GMT Mise à jour il y a 21 minutes

Crédit photo, SYLVIANE POTUT Légende image, "J'ai toujours su que j'étais assez intelligent pour changer ma vie", dit Christian Potut.

C'était l'accessoire capillaire de prédilection dans les années 1990 - à la fois tendance et fonctionnel - et il a fait un retour en force pendant le confinement dû au Covid, lorsque les visites chez le coiffeur n'étaient pas possibles.

Mais peu de gens savent que la pince à crampons a vu le jour dans un modeste atelier en France, et qu'elle a été inventée par mon père adoptif.

Nous avions un dicton : "Où que tu ailles dans le monde, tu trouveras une bouteille de Coca, un poster de Michael Jackson et notre pince à cheveux", se souvient-il.

J'ai été élevée en France entre deux familles. Ma mère biologique, Maria, est originaire du Cap-Vert, au large de la côte ouest-africaine. Elle a fui les îles lorsqu'elle est tombée enceinte de moi, à l'âge de 24 ans, désireuse de laisser derrière elle une vie de misère pour un avenir meilleur en Europe.

Elle a dû s'échapper au milieu de la nuit pour prendre un avion à destination de la Guinée-Bissau. De là, c'était un voyage tumultueux de plusieurs mois pour atteindre le Portugal puis la France, aidée par des amis et de la famille en cours de route.

Je suis née quelques semaines plus tard, en décembre 1976, à Riom, une petite ville de l'est de la France. Nous dormions dans les rues au plus profond de l'hiver jusqu'à ce qu'elle découvre un hangar abandonné. Sa santé n'a jamais été la même depuis.

Crédit photo, ANNE-MARIE DIAS BORGES Légende image, Ma mère biologique Maria et moi en 1977

Un jeune couple français, Christian Potut et sa femme Sylviane, a entendu parler de notre situation critique et a proposé de m'héberger pour une nuit, et d'aider ma mère à nous trouver une maison.

Pourtant, d'une certaine manière, je ne suis jamais partie.

Ma mère biologique, Maria, a toujours dit que la famille Potut serait remboursée pour sa générosité. Il s'est avéré qu'elle avait raison.

Avancée rapide jusqu'aux années 1980 - une époque de grands téléphones, de grands cheveux - et pour Christian - de grands rêves aussi.

Il a quitté l'école à 14 ans, sans diplôme, mais avec une passion pour la fabrication.

À 27 ans, sans sou, il installe un petit atelier dans un ancien four à pain de 17 mètres carrés au fond du jardin de ses parents.

Mais l'activité se développe peu à peu et en 1986, la société de Christian et Sylviane, CSP Diffusion, ouvre sa première usine dans notre ville natale, Oyonnax, fabriquant divers articles en plastique tels que des barrettes, des peignes et même des yo-yos.

Puis vint le moment qui changea notre destin à jamais.

"Un jour, je croisais et décroisais mes doigts, raconte Christian. "C'est là que j'ai eu mon illumination. Je me suis dit : "Je vends des peignes et des pinces, pourquoi ne pas combiner les deux ?".

Et c'est ainsi qu'est née l'emblématique pince à cheveux à griffes.

"C'était pour tout type de cheveux - frisés, fins, épais, longs, courts", dit-il fièrement.

Est-ce que le fait de m'avoir, moi, une fille africaine, a fait réfléchir mon père plus profondément sur la raison pour laquelle il était important que les modèles fonctionnent pour toutes les textures de cheveux, lui ai-je demandé ?

"Pas vraiment", répond-il, ou du moins ce n'est pas un lien qu'il se souvient avoir fait consciemment il y a tant d'années.

Mais leur universalité était bien dans l'air du temps.

C'était une époque où la haute couture et la rue se rapprochaient de plus en plus, et les pinces à crampons étaient peu coûteuses et démocratiques - convoitées par les riches comme par les gens ordinaires.

"Cette pince me ramène directement à mon enfance, lorsque ma mère l'utilisait tous les jours sur ses clients", explique Alexis Rosso, coiffeur et ambassadeur de la marque L'Oréal. "Il a également changé la donne pour les femmes de couleur, pour qui avoir des cheveux longs et défrisés était à la mode à l'époque. Cette pince a changé la donne pour les femmes de toutes les races."

Finalement, les pinces à griffes étaient partout où l'on regardait - ils ornaient même la coiffure emblématique de Rachel dans la série télévisée à succès Friends, jouée par Jennifer Aniston.

Crédit photo, NBC/PHOTO 12/ALAMY Légende image, Friends est l'une des séries télévisées les plus populaires de tous les temps.

Mais ce n'est que lorsque tous mes amis d'école ont commencé à me demander de plus en plus de barrettes que j'ai réalisé à quel point elles étaient populaires.

Au milieu des années 90, l'entreprise familiale vendait des centaines de milliers de barrettes par mois dans le monde entier, l'usine a été agrandie et le nombre d'employés est passé à 50 pour répondre à la demande croissante.

Pendant les vacances scolaires, je m'asseyais dans l'atelier aux côtés des enfants de Christian et Sylviane, Sandrine et Jean-François, pour vérifier chaque barrette une par une, nettoyer les marques et enlever le surplus de plastique avant de les emballer pour l'expédition.

Une chose qui me reste en mémoire, c'est l'odeur du plastique qui fond. Cela peut paraître étrange, mais pour moi, cette odeur résume des souvenirs d'enfance chaleureux.

Il est difficile d'imaginer la quantité de travail nécessaire pour fabriquer un objet aussi minuscule.

"Il y a d'abord le dessin", explique Christian. "Ensuite, nous réalisons un modèle réduit en résine, un moule en plâtre, puis nous coulons un type d'alliage métallique par-dessus pour obtenir le moule final. Ce moule est ensuite fixé à une énorme presse. De l'acétate liquide chaud est versé à l'intérieur. En refroidissant, la griffe prend forme et est injectée.

"C'est un véritable travail d'amour. Avant, il me fallait environ 200 heures pour créer un seul moule."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le mannequin Kaia Gerber porte sa pince à griffes en écaille classique

Les plus gros marchés étaient les États-Unis et le Japon, mais les pays européens comme la Grèce ne se lassaient pas non plus du clip à griffes.

"C'était génial... tellement innovant", se souvient Fanny Lappas à Athènes, qui était l'une des premières et des plus grosses clientes de mes parents, commandant jusqu'à 100 000 pinces à la fois.

Aujourd'hui, nous associons surtout les pinces à griffes à des couleurs classiques comme le noir et l'écaille de tortue.

Mais dans les années 1980 et 1990, pour suivre les dernières tendances, il fallait faire appel à des conseillers en mode et en couleur pour offrir une vaste palette de couleurs, et faire appel à la marque de bijoux Swarovski pour une gamme exclusive de diamants digne de la royauté.

"L'une de nos clientes était le fournisseur exclusif de la famille royale suédoise. Sa boutique à Stockholm ressemblait à un magasin de fées", se souvient Sylviane, ma mère adoptive. "Elle avait des rangées et des rangées de nos barrettes avec des strass - nos articles les plus chers - et elle vendait chacun d'entre eux.

La Grande-Bretagne avait aussi le goût de nos designs frais et excitants. Le client Paul Criscuolo me dit que c'était la première pince de ce type qu'il voyait.

"Je travaillais dans le secteur depuis des années, mais lorsque Christian est arrivé dans notre bureau de Londres avec cette pince... nous avons tout de suite su qu'il serait grand."

Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, la confiance de mes parents en leurs principes grandissait aussi. La confiance était primordiale. "Nous avons vendu beaucoup de clips, mais nous nous sommes aussi fait beaucoup d'amis", dit Sylviane.

Crédit photo, CHRISTIAN POTUT Légende image, Des clients des années 90 découvrent les dernières créations de CSP Diffusion.

"Je n'avais jamais quitté notre région de France auparavant, mais avec cette pince capillaire, je rencontrais des clients à Tokyo, Toronto ou au Maroc", raconte Christian.

A cette époque, j'étais adolescente et je parlais un peu anglais, ce qui faisait de moi un atout pour l'équipe lors des voyages d'affaires à l'étranger.

Je suis restée bouche bée la première fois que j'ai vu New York. Nous étions logés dans l'un des hôtels les plus chics de la ville et je me souviens avoir regardé par la fenêtre et m'être promis que moi aussi, je suivrais mes rêves.

C'était un travail difficile, mais il y a eu aussi des échecs mémorables - comme la fois où j'ai assemblé des centaines de pinces mal assorties pour un client très important à New York.

Mais j'ai beaucoup appris de cette expérience et je vérifie désormais tout ce que je fais, deux ou trois fois.

Ma mère biologique dit qu'elle ne regrette pas les défis auxquels nous avons été confrontés car "je savais, au fond de mon âme, que ma fille me ferait prendre ma revanche sur le sort et me rendrait fière".

Mes parents adoptifs m'ont ouvert leur maison et leur cœur, m'ont donnée l'audace de rêver grand et m'ont encouragée à venir au Royaume-Uni.

C'est incroyable d'assister à la renaissance de l'invention de mon père 30 ans plus tard.

"Nous savons que la mode a tendance à se répéter - et tout comme les queues de cheval et les pantalons évasés ont fait un retour en force, il en va de même pour cet article vintage", déclare M. Rosso de L'Oréal.

Comme il est étonnant d'assister au renouveau de l'invention de mon père 30 ans plus tard.

"Nous savons que la mode a tendance à se répéter - et tout comme les queues de cheval et les pantalons évasés ont fait un retour en force, cet article vintage a fait de même", déclare M. Rosso de L'Oréal.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le mannequin Bella Hadid portant une pince à griffes l'année dernière

"Nous ressentons toujours la même fierté et la même excitation aujourd'hui lorsque nous voyons les jeunes générations porter notre clip. C'est vraiment un classique", dit Sylviane.

Mais avec tout ce succès, y a-t-il des regrets pour Christian et Sylviane ?

"Nous aurions dû déposer un brevet. Il était protégé en France mais pas à l'étranger", dit Christian. "Il y a des copies partout dans le monde... Mais il a été copié parce que seules les bonnes choses méritent d'être copiées".

Et je sais qu'une chose qu'ils ne regrettent pas du tout, c'est de m'avoir accueilli.

"Les gens nous traitaient de fous parce qu'ils étaient des immigrés africains et que nous avions à peine de quoi vivre, mais quand je t'ai tenu dans mes bras, ça a été le coup de foudre", me dit mon père adoptif.

"Quand je t'ai vu, j'ai senti que tu étais à moi", ajoute ma maman d'accueil.

Les conseils essentiels de Christian et Sylviane Potut :