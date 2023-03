Les pertes russes augmentent à Bakhmout mais les tactiques évoluent

Légende image, La bataille pour Bakhmut, une ville de la région orientale du Donbas en Ukraine, fait rage.

Author, Quentin Sommerville

Role, BBC News

il y a une heure

L'Ukraine a tracé une ligne dans la boue, et cette ligne est Bakhmout. C'est une ville dont peu de gens disent qu'elle a une importance stratégique, mais pour laquelle des dizaines de milliers de personnes sont mortes. La bataille a commencé il y a plus de sept mois et c'est la plus longue de la guerre jusqu'à présent.

Deux brigades de l'armée ukrainienne défendant le flanc sud de la ville ont permis à la BBC d'accéder à leurs positions la semaine dernière, alors que des combats acharnés se poursuivaient à l'intérieur et autour de Bakhmout.

Ces hommes ont passé des mois à affronter à la fois les forces régulières de l'armée russe et les prisonniers recrutés par le groupe militaire privé Wagner, qui ont envahi leurs tranchées en masse.

Les troupes affirment que les pertes russes sont largement supérieures aux leurs, mais l'ennemi déploie de nouvelles techniques pour tenter de s'emparer de la ville et de la campagne environnante.

Les forces ukrainiennes sont dépassées en nombre et en armement, mais sur une colline de craie au sud, il y a le groupe antichar de la 3e brigade d'assaut séparée. Les 3Storm, comme on les appelle, sont inflexibles. Ils ont creusé des tranchées profondes dans la terre.

Les étais en bois qui soutiennent le toit tremblent lorsque l'artillerie russe atterrit dans le lointain, et les mulots se faufilent le long des planches. Un vieux téléphone de campagne trône dans un recoin en bois ; ce sont des conditions que leurs grands-pères reconnaîtraient.

"Ils ne peuvent pas nous atteindre, nous pouvons voir à un kilomètre dans toutes les directions", explique un soldat barbu de 26 ans qui se fait appeler "Nain", en indiquant les positions russes. "Nous pouvons frapper l'ennemi avec tout ce que nous avons", ajoute-t-il.

Légende image, Le jeune homme de 26 ans porte l'indicatif "Nain" car il est un grand fan du Seigneur des Anneaux - bien que le nom sur l'armure se traduise en fait par "Gnome".

Ni l'armée russe ni l'armée ukrainienne ne publient de chiffres officiels sur les pertes à Bakhmout ou ailleurs, mais la ville, en grande partie abandonnée, est devenue un véritable abattoir.

Au cours d'une semaine de combat pour la ville, la compagnie de Dwarf a affronté des prisonniers conscrits du groupe russe Wagner. "Nous avions des batailles toutes les deux heures", raconte-t-il. "Je pense qu'une seule compagnie éliminait 50 personnes par jour. En cas de doute, il souligne que ces chiffres ont été confirmés par la reconnaissance aérienne. "Le [véhicule russe] arrive, 50 corps sortent, un jour passe, 50 corps sortent à nouveau", dit-il. Son entreprise n'a perdu qu'une fraction de ce nombre.

Officiellement, l'Ukraine estime que pour chaque soldat tué, la Russie en perd sept. En début de semaine, la Russie a déclaré avoir tué plus de 220 militaires ukrainiens en 24 heures dans la bataille de Bakhmut. Aucun de ces chiffres ne peut être vérifié de manière indépendante.

Dans une interview accordée au Wall Street Journal, deux conscrits wagnériens capturés ont déclaré qu'avant d'être envoyés sur le front, ils ne recevaient qu'une formation limitée à l'apprentissage de la marche à quatre pattes dans les forêts, dans l'obscurité. Après six mois de service au front, ils sont libérés - à condition qu'ils survivent.

Les conditions tout au long du front oriental, qui s'étend sur 600 miles, ont commencé à changer. La cachette de 3Storm, située au sommet d'une colline calcaire, ressemble à de la terre ferme comparée au territoire environnant.

Un printemps précoce a transformé le sol dur de l'hiver en bouillie de boue, ce qui pourrait favoriser les défenseurs. Pour nous y rendre, nous avons dû suivre les soldats ukrainiens à pied - en quelques pas, mes bottes sont devenues molles et lourdes d'une épaisse couche de terre.

Une ambulance du champ de bataille passe à toute allure, ses chenilles labourant le sol et pulvérisant des flaques de boue alors qu'elle lutte pour s'accrocher.

Les villages des environs - l'emplacement ne peut être révélé - sont en ruine. Des panneaux manuscrits sur les portes, pour la plupart en russe, annoncent "Des gens vivent ici", un plaidoyer autant qu'une déclaration. Mais les rues sont entièrement vides, à l'exception des chiens abandonnés qui errent sur les ruines des fermes et des maisons détruites.

Légende image, Les soldats se déplacent dans les hautes herbes.

Au cours des deux derniers mois, les forces russes n'ont cessé d'avancer, tentant d'encercler Bakhmout. Le commandant des forces terrestres ukrainiennes, le général Oleksandr Syrsky, affirme que ses forces continueront à résister.

"Chaque jour de résistance inébranlable nous fait gagner un temps précieux pour réduire les capacités offensives de l'ennemi", déclare-t-il en envoyant des renforts dans la région. Mais les Russes ne sont pas les seuls à être tombés dans le piège de Bakhmut. Les Ukrainiens y meurent également, en nombre croissant.

Sur le flanc de la colline, un groupe de soldats s'est rassemblé autour d'une position de tir. Je demande à Dwarf si la défense d'une ville morte, entourée par l'ennemi, a un sens, étant donné que l'Ukraine perd des soldats au profit de condamnés russes non entraînés.

Il répond : "Je me demandais moi-même si nous devions continuer à défendre Bakhmout. D'une part, ce qui se passe ici en ce moment est terrible. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Mais l'alternative est d'abandonner Bakhmut et de s'installer dans une autre colonie. Quelle est la différence entre défendre Bakhmout ou n'importe quel autre village ?

Légende image, "Dwarf" avec son camarade "Holm"

Son camarade, un homme à la forte carrure et à la barbe sombre qui se fait appeler Holm, est d'accord avec lui. "Ce n'est pas une question stratégique pour nous ici. Nous sommes de simples soldats. Mais c'est notre terre.

Nous pourrions alors battre en retraite vers Chasiv Yar, de Chasiv Yar vers Slovyansk, et ainsi battre en retraite jusqu'à Kiev. Cela peut prendre un an ou deux, quatre ou cinq, mais nous devons nous battre pour chaque parcelle de notre terre.

Les hommes se battent depuis plus d'un an maintenant, et ils affirment que les Russes évoluent.

"Ils apprennent, ils deviennent plus intelligents, et cela me fait vraiment peur", déclare Dwarf. "Ils envoient un groupe - cinq abrutis sortis de prison. Ils sont abattus, mais l'ennemi voit où vous êtes, se promène et vous encercle par derrière".

Holm ajoute que la Russie utilise désormais plus efficacement des drones armés de grenades. "Nous avions l'habitude de les larguer et de les effrayer", explique-t-il. "Maintenant, ils lancent des grenades sur nos positions.

Avant la guerre, M. Dwarf était animateur de plein air et emmenait des jeunes en randonnée dans les Carpates, à l'ouest du pays. Ici, sur le front oriental de l'Ukraine, ce n'est plus qu'un lointain souvenir. Il a participé à de nombreuses batailles depuis lors, mais c'est l'horreur de Bakhmut qui l'habite aujourd'hui.

Lorsque je l'interroge sur l'armée de bagnards de Wagner, il réfléchit et répond : "Je vais être honnête. C'est du génie. Une tactique cruelle, immorale, mais efficace. Cela a fonctionné. Et ça marche encore à Bakhmut."

Légende image, La jeep UAZ de l'ère soviétique se fraye un chemin dans la boue.

Quelques jours plus tard, je suis de retour dans la même région, entassée avec quatre autres personnes dans une jeep UAZ de l'ère soviétique. Le volant porte le logo BMW - une blague, dit le conducteur, Oleg. Il ne dit pas grand-chose d'autre tandis qu'il tient le volant et se concentre sur les gémissements et les difficultés de la voiture à franchir les collines et les bancs de boue. Les tirs d'armes automatiques signalent que nous approchons de la 28e brigade mécanisée, qui fait directement face aux Russes.

Le paysage de la guerre change en un instant - les hommes sont retranchés dans un petit bois, dont les arbres sont brisés et fendus par les tirs russes. Dans un mois, le bois leur offrira un abri.

Pour l'instant, ses branches dénudées les exposent aux drones de surveillance. Un échange de coups de feu a lieu à proximité, et des obus russes frappent à environ 500 mètres. Mais Borys, un ancien architecte de 48 ans qui sert maintenant comme capitaine, ne semble pas inquiet.

"La guerre d'aujourd'hui est une guerre de drones", dit-il, "mais nous pouvons nous promener librement, car il y a du vent et de la pluie aujourd'hui et les drones sont emportés par le vent. Si le calme régnait aujourd'hui, nos drones et ceux de l'ennemi planeraient au-dessus de nous".

Sur le chemin du retour, Oleg arrête brusquement la jeep. Sur le chemin du retour, Oleg arrête brusquement la jeep. Devant nous, dans la poussière, gît un drone qui a dévié de sa trajectoire. Sa batterie est rapidement retirée et il est ramené à l'intérieur - il s'avère qu'il est ukrainien.

Mais la guerre d'aujourd'hui n'est pas si différente de celle du passé.

Légende image, Une mitrailleuse Maxim en position.

Deux nuits auparavant, la 28e brigade a été attaquée par l'infanterie et les chars russes. Dans une position de tir en sous-sol, la pluie froide dégouline du toit sur le sol en terre battue, et là, scrutant le paysage dénudé, se trouve une mitrailleuse Maxim à courroie munie de solides roues en fer.

"Elle ne fonctionne que lorsqu'il y a une attaque massive... alors elle fonctionne vraiment", dit Borys. "Nous l'utilisons donc toutes les semaines.