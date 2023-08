Le laboratoire secret qui cherche à prévenir la prochaine pandémie

Légende image, La combinaison du changement climatique, de l'urbanisation galopante et de la proximité entre l'homme et l'animal n'offre pas de perspectives très encourageantes pour les pandémies à venir.

il y a 32 minutes

Porton Down, l'un des centres de recherche scientifique les plus secrets du Royaume-Uni, s'efforce d'enrayer la prochaine pandémie.

J'ai franchi les barrières de sécurité extrêmement strictes de cette installation isolée pour avoir un accès rare aux scientifiques de Porton Down, près de la ville anglaise de Salisbury. Ils travaillent dans le nouveau centre d'évaluation et de développement des vaccins.

S'appuyant sur les expériences et les connaissances accumulées lors de la pandémie de SRAS-CoV-2, le centre veut sauver des vies et réduire au minimum le besoin d'isolement social lorsqu'une nouvelle pandémie survient.

"Le COVID-19 n'était évidemment pas un cas isolé", explique le professeur Jenny Harries, directrice exécutive de l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), qui gère le centre de recherche.

"Nous disons que [le COVID] a été le plus grand événement de santé publique depuis un siècle, mais je ne pense pas qu'un seul d'entre nous pense qu'il faudra attendre un siècle avant que la prochaine [pandémie] n'apparaisse.

Légende image, Pour Jenny Harries, il est clair que le covid-19 n'était pas un événement isolé.

Porton Down est l'un des rares endroits au monde équipé pour mener des recherches sur certains des virus et bactéries les plus dangereux que l'on puisse imaginer. Les congélateurs qui s'y trouvent contiennent des agents pathogènes comme Ebola.

Des institutions telles que le Defense Science and Technology Laboratory (qui fait partie du ministère de la défense) sont situées dans les bâtiments voisins du centre de recherche, où il a été confirmé que la substance novichok avait été utilisée dans l'empoisonnement d'un couple britannique retrouvé inconscient à Salisbury.

Le Centre de développement et d'évaluation des vaccins a été construit à la hâte dans le cadre de la réponse au COVID. Mais les exigences intenses de la pandémie s'étant atténuées, le centre s'est réorienté.

Le centre de recherche sur les vaccins se concentre sur trois types de menaces :

les infections connues qui deviennent plus difficiles à traiter, telles que les superbactéries résistantes aux antibiotiques ;

les menaces susceptibles de poser de nouveaux problèmes, comme la grippe aviaire et les nouvelles variantes du covid-19 ;

et la "maladie X" : quelque chose d'imprévu, comme le covid, qui peut prendre le monde par surprise.

Légende image, Les anticorps prélevés sur des échantillons de sang sont testés en laboratoire pour vérifier s'ils offrent toujours une protection contre les nouvelles variantes du coronavirus.

Les scientifiques de Porton Down travaillent sur le premier vaccin contre la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, véhiculée par les tiques et qui tue environ un tiers des personnes infectées.

La maladie est présente en Afrique, dans les Balkans européens, au Moyen-Orient et en Asie, et pourrait se propager davantage avec le changement climatique.

Légende image, Les scientifiques de Porton Down travaillent sur le premier vaccin contre la fièvre hémorragique de Crimée-Congo.

À l'autre bout du processus, l'efficacité des vaccins est évaluée. Ce sont les scientifiques d'ici qui ont découvert que la variante omicron pouvait contourner une partie de la protection offerte par les vaccins contre le virus du covid.

Ils continuent de suivre les nouveaux variants de covid, de les entretenir en laboratoire, de les exposer à des anticorps prélevés dans des échantillons de sang et de voir si les nouveaux variants sont toujours capables d'infecter.

Entre-temps, le centre est en première ligne pour surveiller la plus grande épidémie de grippe aviaire au monde.

Le virus H5N1 de la grippe aviaire a dévasté les populations de volailles et les tests de routine effectués sur les travailleurs agricoles ont permis de détecter les premiers cas asymptomatiques chez des personnes au Royaume-Uni.

La différence est qu'avant la pandémie, les équipes n'étaient en mesure de tester que 100 échantillons par semaine, alors qu'aujourd'hui, elles peuvent en tester plus de 3 000.

Des vaccins plus rapides

Le laboratoire travaille sur le projet "Mission 100 jours", un objectif extrêmement ambitieux qui consiste à mettre au point un vaccin contre une nouvelle menace en 100 jours.

Historiquement, il faut une décennie pour concevoir et tester de nouveaux vaccins. Les circonstances uniques de la pandémie - et les connaissances scientifiques actuelles - ont permis de produire les premiers vaccins COVID-19 en l'espace d'un an.

Selon les estimations, les vaccins COVID-19 ont permis de sauver plus de 14 millions de vies au cours des 12 premiers mois de leur utilisation.

"Imaginez que ces vaccins aient été disponibles un peu plus tôt", déclare le professeur Isabel Oliver, responsable scientifique de l'UKHSA.

"Ils ont été disponibles plus rapidement que jamais dans l'histoire, [mais] nous aurions pu sauver beaucoup plus de vies et nous aurions pu revenir à la normale beaucoup plus rapidement", dit-elle.

L'espoir est que les leçons tirées de la pandémie de coronavirus nous permettront d'être mieux préparés la prochaine fois.